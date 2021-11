Tikisi, kad sveikatos sistemos pertvarka Prienų rajonui nebus skausminga

Artėja data, iki kurios visos savivaldybės Sveikatos apsaugos ministerijai turi pateikti savo vizijas apie planuojamus sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos pokyčius. Savivaldybių prašoma jau dabar apsispręsti dėl paslaugų gyventojams teikimo modelių, pasiskaičiuoti pertvarkai reikalingą preliminarų lėšų poreikį, kad Lietuva galėtų pateikti savo planus Europos Komisijai. Sveikatos sistemos reformai vykdyti iš Europos Sąjungos (ES) fondų planuojama gauti 800 mln. eurų.

Iš viešoje erdvėje girdimų komentarų susidaro įspūdis, jog medikų, pacientų ir savivaldos atstovai pasigenda konkrečių atsakymų, kaip bus vykdoma reforma, todėl ruošiamą pertvarką vertina labiau neigiamai.

Ministerijos atstovai savo pasisakymuose akcentuoja, kad reformos esmė – žmogus, t. y. saugių, kokybiškų ir prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų pacientams teikimas, efektyvus finansinių resursų, infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių naudojimas. Ligoninių atstovai atremia: apie kokį paslaugų prieinamumą galima kalbėti, jeigu numatoma žymiai mažinti aktyvaus gydymo lovų skaičių. Medikai, dirbantys rajonuose, primena, kad paslaugos mažose ligoninėse buvo ženkliai „apkarpytos“ ankstesnių reformų metu, todėl didžiosios ligoninės jau dabar nesusidoroja su į jas nukreipiamų pacientų srautais ir joms tenkančiu krūviu. Dėl to labiausiai nukenčia pacientai, mėnesiais negalintys patekti pas reikiamus specialistus ir atlikti aukštesnio lygio tyrimus.

Atsakymų dar neturi…

Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė kalbėjo dar negalinti atsakyti į „Gyvenimo“ pateiktus klausimus, kaip reforma palies jos vadovaujamą įstaigą. Anot ligoninės vadovės, galutinius sprendimus priims įstaigos steigėja – Prienų ra-jono savivaldybė, kuri visus, su būsima reforma susijusius klausimus aptaria ir derina su Sveikatos apsaugos ministerija. J.Milaknienė patikino, kad Prienų ligoninė nebus uždaryta, tačiau, anot jos, kol nėra konkretaus sprendimo, dar per anksti kalbėti apie tai, kokios paslaugos joje išliks.

„Galiu pasakyti tiek, kad mūsų Savivaldybė laikosi pozicijos, jog rajone veikiančios sveikatos priežiūros įstaigos turėtų bendradarbiauti sutarčių pagrindu, per daug nekeičiant nusistovėjusios tvarkos. Todėl greičiausiai eisime mažiausiai skausmingu keliu,“ – sakė gydymo įstaigos direktorė.

Pertvarkos viziją teiks ministerijai

Prienų rajono savivaldybės gydytojas Virginijus Slauta patvirtino, kad Savivaldybė savo viziją ar pertvarkos gaires (planu to nepavadinsi) ministerijai turės pateikti iki gruodžio 10 dienos.

– Bandom ruoštis struktūrinei sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkai. Vis dėlto po respublikinio reformos studijos pristatymo ne man vienam liko neaiškumų, pirmiausia dėl to, kokiu būdu po pertvarkos mūsų rajono gyventojams pagerės paslaugų kokybė, – atsargiai savo nuomonę dėstė pašnekovas.

V.Slauta teigė, jog Savivaldybėje nesiruošiama drastiškai keisti galiojančios tvarkos, juolab uždarinėti įstaigų ar skyrių, išskyrus galbūt Vaikų ligų skyrių, kuriame likusios šešios lovos ir jų funkcionavimo rodiklis nevykdomas. Jo svarstymu, vietoj paslaugų vaikams galėtų būti teikiamos kad ir dienos stacionaro vyresnio amžiaus žmonėms ar dienos chirurgijos paslaugos.

–Yra minčių išplėsti Priėmimo -skubios pagalbos skyrių. Reikiamų specialistų turime, jų netrūksta. Visos Savivaldybei priklausančios asmens sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigos su kitų steigėjų įstaigomis šiuo metu bendradarbiauja pagal pasirašytas paslaugų teikimo sutartis. Veikia su didžiosiomis ligoninėmis sudaryti širdies-kraujagyslių, insulto gydymo klasteriai.

Neketiname atsisakyti ir kaimiškųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų. Prieš kurį laiką į vieną įstaigą buvo sujungti Jiezno PSPC ir Stakliškių PSPC, bet šis sprendimas nepritemptas, jį padiktavo pats gyvenimas, – sakė Savivaldybės gydytojas.

Anot jo, vienas iš artimiausių pokyčių – Prienų PSPC priklausanti Greitosios medicinos pagalbos tarnyba bus perduota SAM pavaldumui. Jis nesiryžo prognozuoti, ar dėl to bus geriau, ar blogiau, kaip pasikeis finansavimas, tai parodys ateitis. V.Slauta pastebėjo, kad iki šiol buvo skiriamos lėšos 2,5 GMP brigadų išlaikymui Prienų rajone, nors realiai dirbo 3 GMP brigados.

– Gali būti, kad po pertvarkos keisis GMP postų išsidėstymas, pavyzdžiui, dvi brigados budės Prienuose, o trečia – Jiezne ar Birštone. Bet tai tik pasvarstymai…, – kalbėjo Savivaldybės gydytojas.

Rinksis bendradarbiavimo pagal sutartis modelį

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas patvirtino, kad Savivaldybei buvo pasiūlyta rinktis iš kelių Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų pertvarkos variantų. Jo teigimu, Savivaldybei nepriimtinas nei siūlymas rajoninei ligoninei jungtis prie didesnės ligoninės, nei Bendruomenės sveikatos centro modelis, sujungiant Prienų pirminės sveikatos priežiūros centrą su ligonine.

– Pasirenkame bendradarbiavimo tarp įstaigų sutarčių pagrindu modelį. Prienų ligoninė ir dabar su Kauno ligoninėmis yra pasirašiusi sutartis dėl atskirų paslaugų teikimo. Prie šios tvarkos ir pasiliekam, jeigu nebus spaudimo iš šalies. Mūsų ligoninėje paslaugos išgrynintos, atsisakyta nerentabilių skyrių.

Tiesa, šiame etape gali tekti uždaryti Vaikų ligų skyrių, nes jame nėra pakankamai mažųjų ligoniukų, ir ligoninė patiria nuostolių. Nedaug atsilaisvintų lovų, bet jos reikalingos Vidaus ligų skyriaus pacientams. Šiuo metu, kai ligoninėje įsteigtas COVID-19 skyrius, vietų trūksta. Dalis mūsų rajono gyventojų, sergančių kitomis ligomis, nepatenka į ligoninę, tenka prašytis į kitų miestų gydymo įstaigas, – kalbėjo A.Vaicekauskas.

Mero tvirtinimu, ministerija pažadėjo skirti finansavimą toms savivaldybėms, kurios pasirinks vieną iš pasiūlytų pertvarkos modelių pertvarkymams įgyvendinti.

– Turime planų pertvarkyti ir išplėsti ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrių. Darbas pandemijos sąlygomis parodė, kad reikia atskirti paslaugas, teikiamas kovidiniams ir kitiems pacientams. Esu sakęs, kad patalpas remontuotume net ir tuo atveju, jeigu negautume žadamo finansavimo. Tam, kad patalpos būtų šiuolaikiškai įrengtos, nereikia labai didelių investicijų, todėl lėšų surastume ir patys, juolab kad ligoninė dirba nenuostolingai. Jeigu tik už teikiamas atskiras paslaugas su mažosiomis ligoninėmis būtų normaliai atsiskaitoma, ligoninė gyvuotų, – svarstė meras.

Jis priminė, kad Prienų ligoninė aptarnauja dviejų savivaldybių gyventojus, taip pat turistus bei pacientus, atvykusius į Birštono sanatorijas, tačiau apie tai, anot jo, modeliuojant sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkos modelius kažkodėl nutylima.

A.Vaicekausko teigimu, Greitosios medicinos pagalbos tarnybų centralizacija, ko gero, būtų logiškas žingsnis, kuris leistų racionaliau išdėstyti GMP brigadų budėjimo vietas. Juk ir šiuo metu į iškvietimus Veiveriuose greičiau gali atvykti GMP brigada iš Kauno, o kito rajono pakraščio gyventojus neretai aptarnauja Alytaus GMP brigada. Tokia praktika, kai nelieka ribų tarp GMP įstaigų aptarnaujamų teritorijų, sėkmingai taikoma COVID-19 pandemijos metu, – pabrėžė meras.

Dalė Lazauskienė