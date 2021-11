Įgyvendintas projektas „Stipri šeima Prienuose“

Dar 2019 metais startavęs projektas STIPRI ŠEIMA PRIENUOSE sugebėjo įveikti visus šių dienų sunkumus ir sėkmingai buvo įgyvendintas.

Projektas sėkmingai startavo su savanorystės mokymų programa, kuriuose aktyviai dalyvavo Prienų krašto jaunimas. Mokymuose buvo diskutuojama apie tai, kas yra savanorystė, kaip galima ją praktikuoti bei buvo gilinamasi į tai, kokiomis priemonėmis bei formomis galima savanorystę pritaikyti įvairiose veiklose.

Projekto dalyviai buvo labai įvairaus amžiaus – nuo vaikų iki senjorų. Vyko įvairios kūrybinės dirbtuvės, kurių metu savanoriai dalinosi savo įgūdžiais bei žiniomis su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis ir ne tik. Projektas vienijo įvairių kartų ir įvairių gebėjimų žmones, viso projekto metu noriai bendradarbiavusius vieni su kitais. Projekte dalyvavo 81 dalyvis, iš jų – 16 savanorių.

„Su šiuo projektu mes seniai buvome išlipę iš jo ribų, dar iki karantino sėkmingai įgyvendinome socialinę akciją „Augu be mamytės“ ir kitas projekto viduje gimusias iniciatyvas. Akcijos „Augu be mamytes“ tikslas buvo padėti įstaigose augantiems vaikams. Jiems dovanojome geros kokybės arba net ir naujus drabužius. Dalyvių sulaukėme iš visos Lietuvos. Projekte buvo sulaukta ir daug iššūkių, ypač karantino metu. Buvo laikas, kai negalėjome sau leisti, kad savanoriautų mūsų jaunimas, vien dėl to, jog didžioji dauguma mūsų savanorių buvo nepilnamečiai. Tačiau mažais žingsniukais, po truputėlį radome sprendimo būdų, kaip galima savanoriauti ir prisidėti prie pridėtinės vertės kūrimo nerizikuojant jaunų žmonių sveikata. Pastarieji metai visiems kupini iššūkių, tačiau tai tik dar labiau sustiprina mus visus kartu ir kiekvieną atskirai,“ – teigia projekto vadovė Roberta Ažukaitė.

„Džiugu, kad Prienuose buvo įgyvendinamas projektas „Stipri šeima Prienuose“, kuriame aktyviai dalyvavo mūsų krašto jaunimas ir buvo didelis dėmesys skirtas savanorystei. Projektas ypatingas tuo, kad veiklose galėjo dalyvauti visi – nuo jauniausiųjų iki vyriausiųjų. Dėkoju projekto vadovei už nuoširdų darbą,“ – dalindamasis mintimis džiaugėsi Prienų miesto VVG vadovas Mindaugas Rukas.

Įgyvendinant projektą buvo bendradarbiaujama su Prienų rajono socialinių paslaugų centru, Prienų globos namais, Prienų rajono švietimo pagalbos tarnyba, Prienų kultūros ir laisvalaikio centru, Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centru ir kitomis įstaigomis.

Projektą įgyvendino VšĮ jaunimo organizacija „Prienai“.

„Stipri šeima Prienuose“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-18-0008. Projektas yra įgyvendinamas per Prienų miesto vietos veiklos grupę. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.