Atsakymas į klausimą „Ką Birštonui gali atplukdyti Nemunas?“ buvo rastas bendradarbystės centro „Spiečius“ renginyje

Lapkričio 24 d. vyko bendradarbystės centro „Spiečius“ organizuotas nuotolinis susitikimas su Vidaus vandens kelių direkcijos (VVKD) projektų vadovu Liudviku Mickevičiumi. Susitikime dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, merės pavaduotojas Vytas Kederys, laivybos verslo atstovai bei kiti BC „Spiečius“ nariai. Renginio metu pasidalinta mintimis, kokia yra VVKD vizija, aptarti šiuo metu atliekami darbai Nemune.



Merė Nijolė Dirginčienė priminė, jog praėjusių metų vasarą Birštone lankęsis ir Nemune laivu plaukęs LR prezidentas Gitanas Nausėda jau tada akcentavo, kad vidaus vandens keliai yra perspektyvi alternatyva apkrautam sausumos transportui, pasižyminti didesniu saugumu ir mažesne aplinkos tarša. Laivybos Nemunu atgaivinimas pagyvintų ir vandens turizmą bei skatintų smulkųjį ir vidutinį verslą.

Siekiant aktyvinti laivybą Nemunu, būtina imtis priemonių neeksploatuojamam upės ruožui valyti, pašalinti sąnašas ir povandenines kliūtis, rekonstruoti neprižiūrėtas bunas, o pakrantėse įrengti reikalingą infrastruktūrą – prieplaukas, krantines, privažiavimus ir traukos objektus krante.

N. Dirginčienė pasidžiaugė, kad šį sezoną Nemunas „atplukdė“ kaip niekad daug turistų. Miesto svečiai rinkosi ne tik įprastą pasiplaukiojimą Nemuno upe, kurio metu gali gėrėtis išskirtine kurorto panorama ar dalyvauti įvairiose edukacijose, vis labiau populiarėja ir darbostogos laive. Darbo dieną biure iškeisti į darbostogas laive – puiki vieta kūrybiniam darbui, susikaupimui ir komandos formavimui.

Savivaldybės merei pritarė ir jos pavaduotojas Vytas Kederys, kuris priminė, kad Birštone jau 8 metus „Nemuno turo“ yra organizuojamos kruizinės pramoginės kelionės iš Kauno į Birštoną ir atgal. Per šį laikotarpį laivu „Algirdas“ atplukdyta per 30000 žmonių (vien per šį sezoną vyko 14 reguliarių ir 5 užsakomieji reisai)!

Kad žaliąjį kurortą saugiai ir patogiai pasiektų dar daugiau žmonių, rugsėjo pradžioje privataus verslininko dėka šalia „Eglės“ sanatorijos įrengta ir atidaryta didelių keleivinių laivų prieplauka. Vienu metu prieplauka gali priimti 100 keleivių, švartavimasis ir naudojimas infrastruktūra nemokamas.

Kol vyksta Prienų A. ir J. Greimų tilto remonto darbai, vėl svarbus tapo keleivinis keltukas „Birštonas“: vasarą padidintas jo reisų kiekis.

Birštono savivaldybės merės pavaduotojas Vytas Kederys taip pat kalbėjo apie tai, kad Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta mobiliųjų pontoninių prieplaukų įrengimo reikalavimai ir schema.

Taip pat parengtas techninis projektas laivų įlaidai į Nemuną, šiuo metu sprendžiamas jos finansavimo klausimas.

Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, kartu su Birštono savivaldybės miestu-partneriu Elki (Lenkija) vykdė projektą „Žaliųjų ir mėlynųjų kelių jungtys paveldo teritorijoje“, kurio metu įrengė 5 mobiliąsias pontonines prieplaukas.

Planuojama įrengti ir laivų žiemos uostą – laivai žiemą leistų kitoje Nemuno pusėje. Jau parengtas detalusis planas, vykdomi kadastriniai matavimai.

Birštono savivaldybės informacija