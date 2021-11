Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre pristatyta nauja įranga

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC) jau beveik dešimtmetį Alytuje, Birštone, Druskininkuose bei Alytaus, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonuose formuoja pažangią atliekų tvarkymo sistemą ir kitokį visuomenės požiūrį į atliekų rūšiavimą.

Prieš trejus metus čia atskirai pradėtos tvarkyti ir maisto bei virtuvės atliekos. Šiam tikslui įsigyta nauja moderni technika: smulkintuvas, kurio pagalba smulkinamos ne tik maisto atliekos, bet ir šakos, žvaigždinis seperatorius bei sijotuvas. ARATC direktoriaus Algirdo Reipo teigimu, žmonėms vis dar kyla klausimų, ar įmanoma apdoroti tokias maisto ir virtuvės atliekas, kokios jos atkeliauja iki atliekų tvarkymo centro. Anot A. Reipo, kelerių metų patirtis rodo, kad nors tai padaryti nėra taip paprasta, akivaizdu, kad pagaminti kokybišką kompostą galima, atrodo, net ir iš užterštos, vizualiai nepatrauklios masės.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre iš perdirbtų atliekų gaunama energija ir aukštos kokybės kompostas. Kol kas tai vienintelė vieta Lietuvoje, kurioje maisto ir virtuvės atliekos virsta produktu, todėl lapkričio 19 d. Aplinkos ministerijos (AM), Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA), regioninių atliekų tvarkymo centrų atstovams bei Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkams buvo pristatyta maisto ir virtuvės atliekų tvarkymui naudojama moderni įranga, kartu aptarta maisto atliekų tvarkymo situacija ir problemos.

Diskusijos metu VšĮ „Žiedinė ekonomika“ direktorius Domantas Tracevičius atkreipė dėmesį į tai, kad, stebint atliekų tvarkymo pokytį, per pastaruosius dešimt metų šiame procese bene labiausiai išsiskiria trys šalys: Italija, Slovėnija ir Lietuva. Tiesa, anot jo, nors Lietuvoje ir gerėja perdirbimo rodikliai, čia susiduriama su kitomis problemomis, todėl šiame procese vertėtų atkreipti dėmesį į tų šalių pavyzdį, kurioms įgyvendinti pokyčiai leido tapti atliekų tvarkymo lyderiais.

D. Tracevičiaus teigimu, Lietuvoje atliekų kultūros problemos ypač pastebimos tuomet, kai tvarkomos daugiabučių namų gyventojų atliekos. „Tai siejasi su atsakomybe ir kontrole. Privačių namų gyventojus tu gali patikrinti, o daugiabučių – ne“, – sakė VšĮ „Žiedinė ekonomika“ direktorius. Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog sektinas pavyzdys yra Birštono kurorte įdiegta naujovė – konteineriai su elektroninio užrakto sistema (Birštonas tapo pirmuoju miestu šalyje, kuriame daugiabučių gyventojams buvo įdiegta inovatyvi elektroninio užrakto sistema, leidžianti užtikrinti gyventojo išmestų atliekų apskaitą bei skatinanti žmones rūšiuoti – red. p.).

D. Tracevičiaus teigimu, kontrolę skatinančios idėjos iš karto keičia ir atliekų „turizmą“, mat iki šiol Lietuvoje pasitaiko atvejų, kai gyventojų sąskaita savo šiukšlėmis atsikrato ir verslai. „Neverta išradinėti kažko naujo, reikia žiūrėti į kitų šalių patirtį“, – kalbėdamas apie problemas ir jų sprendimo būdus sakė D. Tracevičius.

Renginio metu atliekų tvarkymo temomis diskutuota įvairiais kampais, savo pranešimus skaitė: KTU profesorius Gintaras Denafas, pristatęs komposto gamybos iš maisto ir virtuvės atliekų galimybes ir užterštumą, taikant skirtingas apdorojimo technologijas, VšĮ „Žiedinė ekonomika“ direktorius Domantas Tracevičius („Maisto atliekų apdorojimas ir techniniai reikalavimai procesams“), APVA direktoriaus pavaduotojas Vytautas Vrubliauskas („Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų taikymas maisto apdorojimo projektams“) bei AM Atliekų politikos grupės vyr. specialistė Aistė Krinickaitė, papasakojusi apie biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų modifikavimo poreikį ir galimybes. Diskusijoje nuotoliniu būdu taip pat dalyvavo Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vadovė Vilma Slavinskienė.

Rimantė Jančauskaitė