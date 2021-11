Žinia augintinių šeimininkams – paženklinti gyvūnus būtina, bet paprasta

Gyventojai, įsigydami šunį, katę ar šešką, turėtų įsitikinti, kad jis paženklintas mikroschema. Tie, kurie laiko augintinį seniau, turėtų jį paženklinti ir tai padaryti privalu iki ateinančios gegužės. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas patvirtino pakeistas Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisykles, pagal kurias ženklinti ir registruoti augintinius tampa paprasčiau.

Katės, šunys ir šeškai, atvesti iki šių metų gegužės ir nepaženklinti mikroschemomis, privalo būti paženklinti iki ateinančių metų gegužės. Šią gegužę ir vėliau atvesti gyvūnai turi būti paženklinti per 4 mėnesius nuo jų atvedimo. Kitam savininkui ar laikytojui gali būti perduoti tik paženklinti ir registruoti gyvūnai.

„Į prieglaudas Lietuvoje vis dar patenka per daug gyvūnų, kurie yra neženklinti, neregistruoti ir nėra galimybių juos grąžinti šeimininkui. Gyvūnų gerovė ir priežiūra šiandien yra labai svarbus visuomenės prioritetas. Kiekvienas su savo augintiniu privalo elgtis atsakingai – ženklinimas ir registravimas – viena iš tokių atsakomybių“, – sako žemės ūkio ministras K. Navickas.

Pagal ministro patvirtintas Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisykles, ženklinti ir registruoti gyvūnus nuo šiol galės ir gyventojai, baigę specialius mokymus. Paženklinę katę, šunį ir šešką mikroschema, ženklintojai iš karto įves augintinio duomenis į Gyvūnų augintinių registrą.

Pavyzdžiui, gyvūnus ženklinti ir registruoti nuo šiol galės ne tik veterinarai, bet ir patys veisėjai, gyvūnų globos įstaigos ar netgi gyvūnų grožio salonų šeimininkai.

Nauja ir tai, kad veisėjai turės pranešti Gyvūnų augintinių registrui visas patelių ir patinų kergimo, patelių dirbtinio apvaisinimo datas, kad būtų žinoma, ar šie gyvūnai ne per dažnai naudojami kergti. Registruojant kates, šunis ir šeškus veisėjai turės nurodyti jų motinos numerį, jei ji yra registruota.

Iš Europos Sąjungos perkeltus ir iš trečiųjų valstybių įvežtus gyvūnus augintinius registruos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai.

Kiekvienam katės, šuns ir šeško savininkui, kurio gyvūnas dar nėra paženklintas, reikėtų nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją ar ženklintoją, atsivesti kartu savo augintinį bei pateikti asmens tapatybės dokumentą ir jam bus suteikta ženklinimo ir registravimo paslauga.

Šių paslaugų teikėjų sąrašą galima rasti tinklalapyje – www.pazenklinkmane.lt, kurį sukūrė Gyvūnų apsaugos ir teisių organizacija kartu su VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos”, Žemės ūkio ministerija bei Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Gera žinia gyvūnų globėjams

Bene labiausiai šių pokyčių laukė gyvūnų prieglaudų, gyvūnų globos organizacijų darbuotojai. Ženklinimo ir registravimo paslaugos išlaidos organizacijoms, gyvuojančioms tik iš žmonių paramos ir labdaros lėšų, yra nemažos, todėl šių organizacijų atstovai, baigę specialius mokymus, galės šią procedūrą prieglaudose atsidūrusiems gyvūnams atlikti patys ir taip sutaupyti lėšų. Šiuo metu vieno gyvūno ženklinimas kainuoja apie 15–20 Eur.

Rasti pabėgę ir pasiklydę neženklinti gyvūnai gyvūnų globos įstaigose privalomai ženklinami ir registruojami Gyvūnų augintinių registre prieš jų grąžinimą ar perdavimą naujiems savininkams.

Viešosios organizacijos „Beglobis“ vadovė Danutė Navickienė žinią apie galimybes patiems prieglaudų darbuotojams ženklinti augintinius vertina labai teigiamai.

„Mes to seniai laukėme. Be galo džiaugiamės pakeista gyvūnų ženklinimo tvarka – pagaliau patys galėsime ženklinti gyvūnus. Tai leis sutaupyti ne tik lėšų už procedūras, bet ir laiko bei sumažinti kitas sąnaudas – nebereikės gaišinti veterinarijos gydytojų laiko“, – teigia D. Navickienė.