Teatras atspindi žmogaus gyvenimą ir svajones

Praėjusį savaitgalį Birštono kultūros ir laisvalaikio centre šurmuliavo Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai“ baigiamasis renginys, kuriame savo pasirodymus dovanojo geriausi šalies mėgėjų teatrai.



Šiemet mėgėjų teatrų apžiūros šventė mini jubiliejines, 25-tąsias, metines. Prieš daugiau nei du dešimtmečius pradėtos puoselėti tradicijos siekis – per nacionalinės dramaturgijos sklaidą skatinti suaugusiųjų mėgėjų teatrų ir regionų tradicijų plėtrą Lietuvoje.

Anot organizatorių, prieš 25-erius metus pradėjus organizuoti šią šventę, joje dalyvaudavo tik miestų ir rajonų mėgėjų teatrai. Tačiau, atsiradus susidomėjimui, renginys išaugo ir dabar galimybę pristatyti save turi visi – nuo kaimelių iki didžiųjų miestų kolektyvų. Iki šiol tai yra vienas didžiausių šio žanro renginių šalyje, kasmet sutraukiantis per 100 mėgėjų teatrų, kurie pademonstruoja pagal geriausius lietuvių ir užsienio dramaturgijos kūrinius pastatytus spektaklius.

Beje, organizatorių teigimu, šventės pavadinimas sugalvotas taip pat neatsitiktinai – sakoma, kad teatras atspindi žmogaus gyvenimą, jo džiaugsmus, liūdesį ir svajones. Tokia ir yra ši šventė.

Atspindžių apžiūros vyksta trimis etapais – artistai pasirodo vietiniame, regioniniame ir šalies turuose. Šiemet pirmajame ture dalyvavo 115 Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų, antrajame komisija įvertino 66, o lapkričio 13–14 dienomis Birštone įvyko ir baigiamoji šventė, kurioje pasirodė geriausieji miestų ir rajonų megėjų teatrai. Per dvi dienas žiūrovai išvydo dešimt įvairaus žanro spektaklių. Tarp jų – ir Birštono kultūros centro teatro „Blefą“, pastatytą pagal Kazio Binkio pjesę „Pasimatymas sodo namelyje“ (režisierius Donatas Žilinskas).

Birštone teatrui vainikuotą savaitgalį pradėjo Anykščių kultūros centro teatras, pristatęs Euripido „Medėją“ (rež. Jonas Buziliauskas). Į kurortą taip pat atvyko svečiai iš Telšių, žiūrovams pademonstravę net du spektaklius, Rokiškio, Raseinių rajono, Lekėčių (Šakių r.), Palangos, Panevėžio r. Miežiškių bei Varėnos r. Matuizų.

Renginio metu taip pat padėkota visiems 66 mėgėjų teatrų kolektyvams, dalyvavusiems „Atspindžių“ antrajame ture.

Rimantė Jančauskaitė