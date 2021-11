Artėja žiema. Kaip šildysimės šiemet?

Miestelių ir priemiesčių gyventojai nebenori pečkuriauti ir tarnauti katilinėje. Sparčiai išpopuliarėjęs šildymo būdas sukuria komfortą ir reikalauja mažai priežiūros. Misija įmanoma – pastovi vidaus temperatūra senesnės statybos ir renovuotuose namuose.



Saulė vis mažiau lepina spinduliais ir norom nenorom dažno lietuvio galvoje pradeda suktis mintys apie prasidėjusį šildymo sezoną. Šaltasis sezonas Lietuvoje trunka nuo spalio iki balandžio, taigi, itin svarbu apgalvotai pasirinkti šildymo būdą, ypač jei malkų skaldymas ar židinio kurstymas nebeatrodo patrauklus užsiėmimas. Nekilnojamojo turto ekspertai pastebi, jog patraukliausi pirkėjams individualieji namai, kuriuose įrengtas dujinis šildymas arba šilumos siurblys. O labiausiai lietuviai gręžiasi nuo namų, šildomų kietuoju kuru. Būsimajam sezonui specialistai pataria ruoštis jau dabar: mat ir šildymo sistemų pardavėjai, ir montuotojai klientams gali skirti daugiau dėmesio ir pasiūlyti racionaliausią sprendimą.

Kieto kuro katilą keičia dujų balionų šildymo sistema

Dujinis šildymas yra patogus, mažai priežiūros reikalaujantis, pilnai automatizuotas ir išmanus sprendimas. Pavyzdžiui, šilumos siurbliai kai kuriais atvejais efektyvumu nusileidžia dujinio šildymo sistemoms, ypač senos statybos prasčiau apšiltintuose namuose. Jei greta sklypo nėra dujų tinklų, puiki alternatyva gali būti šildymas dujų balionais. Puiki žinia tiems, kas nori gyventi patogiau, bet vis dar negali atsisveikinti su senuoju šildymu – šildymo dujomis sistemą galima kombinuoti ir su kitais šilumos šaltiniais. Tai sprendimas, kai namo šeimininkas dar nori išlaikyti turimą kieto kuro katilą, bet kartu naudotis ir nauja patogesne dujinio šildymo sistema. Tačiau pastaraisiais metais pastebima tendencija, jog žmonės nori kuo mažiau priežiūros reikalaujančios ir komfortiškos šildymo sistemos, o ir šildymas kietuoju kuru tampa nebe toks pigus. Taigi, sena, daug priežiūros reikalaujanti sistema keičiama į modernesnę, reikalaujančią mažiau priežiūros šildymo sistemą.

„Dabar gyvenu kaip tikra ponia savo kaime, net kaimynai ateina pasižiūrėti, – juokiasi Kristina. – Namai visada švarūs ir šilti. Nei man rūpesčio dėl malkų pirkimo, nei galvos skausmo dėl pelenų.“

Šilti namai ir pastovi temperatūra be jokio vargo

„Jau seniai atsibodo tarnauti katilui ir pečkuriauti, – pasakoja Kristina, jau ne vienerius metus besidžiaugianti nauja šildymo sistema dujų balionais. – Anksčiau būdavo, šaltukui užspaudus, tekdavo net naktį keltis pasikurti ne pirmos jaunystės malkinį katilą. Sunku būdavo ir temperatūrą nureguliuoti – tai per karšta, tai per šalta, o tik neužmetus malkų, namai greitai atvėsdavo.“ – Apie kasdieninius šildymo rūpesčius pasakoja pašnekovė ir numoja ranka.

Komfortiškas ir mažai priežiūros reikalaujantis šildymas SAURIDA GAS

Kaip jau supratote, pašnekovė pasirinko naują šildymo sprendimą – dujų balionų sistemą SAURIDA GAS. Moderni dujinio šildymo sistema reikalauja labai nedaug priežiūros, o išmanus ir patogus kondensacinio dujinio katilo BOSCH valdymas leidžia vidaus temperatūrą suprogramuoti pageidaujamu režimu arba reguliuoti mobiliuoju telefonu, net ir nesant namuose. Tereikia pasirinkti bei nustatyti komfortišką temperatūrą namuose ir užprogramuoti žemesnę temperatūrą miego metu ar tuomet, kai esate išvykę – tai padeda gerokai sumažinti šildymo išlaidas ir komfortiškai gyventi.

Automatizuotas šildymas – lengviau valdomos šildymo išlaidos

Automatiškai veikianti šildymo sistema sukurta taip, kad galėtumėte gyventi savo ritmu. Pagal jūsų nustatytus temperatūrinius režimus, sistema pati paskaičiuoja, kiek reikia sunaudoti energijos, kad būtų pasiekta ir palaikyta reikiama vidaus patalpų ir karšto vandens temperatūra. Šildymo katilas automatiškai reaguoja į kintančią lauko temperatūrą ir pagal gaunamus duomenis pats paskaičiuoja dujų suvartojimą.

Norintieji sutaupyti pasirenka žemesnę, tačiau komfortišką temperatūrą arba pasirenka ekonomišką režimą, kad galėtų lengviau kontroliuoti šildymo išlaidas.

Tinkamas sprendimas radiatoriams ir grindiniam šildymui

SAURIDA GAS šildymo sistema puikiai dera ir naujos, ir senos statybos namuose. Daugelyje senesnės statybos namų dar yra išvedžiotas šildymas radiatoriais, tad šis variantas tikrai jūsų nenuvils. Svarbu tai, kad radiatoriams reikalinga aukšta temperatūra, kuri lengvai pasiekiama šildant dujomis, ko kitos šildymo sistemos negali užtikrinti.

Dujinis šildymas balionais puikiai tinka namų šildymui, nepriklausomai nuo to, kokia šildymo sistema įrengta – grindinis ar radiatorinis šildymas.

UAB „Saurida“ marketingo vadovė Jolita Vaitkevičienė pabrėžia, jog dujinio šildymo sistemas pastaruoju metu vis dažniau įsirengia senesnės statybos ir renovuotų būstų savininkai. Pasirengimas būsimajam šildymo sezonui greitas ir paprastas: suderinus ir patvirtinus užsakymą, dujų tiekimo sistema, dujinis katilas ir kiti įrenginiai sumontuojami per vieną dieną.

Šildymas dujų balionais – patrauklus pasirinkimas tiems, kurie nori komfortiško, mažai priežiūros reikalaujančio šildymo sprendimo.

