Svarbus susitarimas

Rugsėjo 30 d. vykęs Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis buvo kaip niekad trumpas – jame, be didesnių diskusijų, apsvarstyti 23 klausimai.



Politikams prisistatė neseniai pradėjusio veikti Turizmo ir verslo informacijos centro vadovė Viktorija Strampickaitė. Atsakydama į Tarybos narių klausimus, ji pastebėjo, jog Prienai per 30 metų pasikeitė į gera, tačiau ji įžvelgė ir nemažai nepanaudotų išteklių bei galimybių. Tarp sričių, turinčių potencialo, TVIC vadovė paminėjo sportinį turizmą ir aviaciją.

Tarybos nariai sutarė dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus VšĮ „Prienai“, po kurios „sparnu“ veikia Turizmo ir verslo informacijos centras, patvirtinimo. Centre įsteigti trys etatai, tačiau, anot mero Alvydo Vaicekausko, pradžioje jame dirbs du darbuotojai, kurie kuruos turizmo ir verslo sritis. Jeigu įstaiga, teikdama paslaugas, užsidirbs papildomų lėšų, galės įdarbinti ir dar vieną darbuotoją projektų rengimui ar kitam darbui.

Posėdyje patvirtinta Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūra, kurioje yra pasikeitimų. Jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybė, iki šiol priklausiusi Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriui, buvo priskirta prie į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų. Atitinkamai keičiasi Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus pavadinimas, jis vadinsis Kultūros ir turizmo skyriumi. Priimti šį sprendimą Savivaldybė kurį laiką delsė, nepaisant Vyriausybės atstovo reikalavimų įgyvendinti teisės aktus, apsispręsti padėjo teisminė kitų savivaldybių praktika.

Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą priimtas sprendimas dėl tarpusavyje susijusių finansų ir strateginio planavimo sričių sujungimo į vieną sistemą. Toks poreikis paaiškintas ne tik būtinybe laikytis teisės aktų. Šiuo sprendimu siekiama efektyvesnio savivaldybės finansinių išteklių planavimo, paskirstymo, administravimo ir kontrolės, taip pat – optimizuoti darbuotojų darbą, pagreitinti pasikeitimą informacija, sustiprinti projektinę veiklą, kuri bus ypač svarbi prasidėjus naujam ES struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiui.

Nuo kitų metų sausio 1 d. naujojo skyriaus pavadinimas – Finansų ir strateginio planavimo skyrius.

Tarybos nariai kėlė klausimą dėl padidėsiančio darbų krūvio šio skyriaus darbuotojams. Administracijos direktorės Jūratės Zailskienės ir mero Alvydo Vaicekausko teigimu, kol kas steigti papildomų etatų neplanuojama, užtat bus peržiūrėtos, perskirstytos skyriaus funkcijos, kai kurių galbūt ir neliks. Išsakyta nuomonė, jog ateityje, padidėjus darbuotojų darbo krūviui, atlyginimų didinimas galėtų būti svarstomas su naujuoju biudžetu.

Posėdyje patvirtintas savivaldybės 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašas. Juo vadovaujantis bus užbaigti Pievų g. ir Mėlynių g. dalies Prienuose; Dvaro g. Daukšiagirės k., Pakuonio sen.; Pramonės g. Prienuose šaligatvio kapitalinio remonto darbai ir tęsiami Žemaitės g. dalies ir F. Vaitkaus g. dalies Prienuose, Bokšto g. Paprūdžių k., Balbieriškio sen. kapitalinio remonto darbai. Saugiam eismui užtikrinti bus panaudota 6,5 proc. visų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

Tarybos narys Arūnas Vaidogas išreiškė rūpestį dėl to, kad Pakuonio miestelyje, seniūnijos centre, iki šiol nėra šaligatvių, o prie pagrindinės gatvės esantis pėsčiųjų takas neatitinka saugumo reikalavimų. Jis kvietė ieškoti kompromiso su Lietuvos automobilių kelių direkcija, kuriai priklauso regioninis kelias. Anot jo, esant ilgam Direkcijos į priekį suplanuotų darbų sąrašui, šaligatvių tiesimą galbūt galėtų paspartinti ženklus Savivaldybės prisidėjimas savo lėšomis. Šią iniciatyvą palaikė ir Rima Zablackienė.

Mero teigimu, be Savivaldybės lėšų, šaligatvių įrengimo darbai nepajudės ir kituose Savivaldybės miesteliuose, todėl šiuo klausimu būtinas susitarimas tarp Tarybos narių. Juolab kad kitame ES finansavimo etape bus galima teikti projektus su žalinimu ir ekologija, t. y. ir su pėsčiųjų/dviračių takų plėtra, susijusių reikalavimų įgyvendinimui.

Taip pat aptartos galimybės suremontuoti gyvenvietėse esančius pėsčiųjų takus, ant senos dangos paklojant naują asfalto sluoksnį.

Kai kurie Tarybos nariai išsakė susirūpinimą dėl nuo šių mokslo metų Prienų meno mokykloje ir Jiezno skyriuje sumažėjusio mokinių skaičiaus. Sumažėjus ir mokyklos ugdymo plane nustatytam ugdymo valandų skaičiui, buvo priimtas sprendimas Prienų meno mokykloje sumažinti mokytojų pareigybių skaičių nuo 33,83 iki 31,47. Patvirtintas Prienų meno mokyklos didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 42,97 (buvo 45,33).

Tarybos nariai teiravosi, ar dėl to neteks atleisti ir kai kurių mokytojų. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas į nuogąstavimus atsakė neigiamai, jo teigimu, mokytojams tik šiek tiek sumažės darbo krūvis. Skyriaus vedėjas sumažėjusį mokinių skaičių aiškino tėvų pasirinkimu. Anot jo, karantino metu perėjus prie nuotolinio darbo, kai kurie tėvai nusprendė, kad toks mokymosi būdas yra neprasmingas. Visgi, R.Zailsko teigimu, Veiveriuose mokinių pokytis yra teigiamas, jų skaičius išaugo nuo 106 iki 119.

Su pakeitimais patvirtintas ir didžiausias leistinas pareigybių skaičius rajono bendrojo ugdymo mokyklose. Egidijus Visockas siūlė peržiūrėti mokytojams dėl pandemijos ir nuotolinio darbo susidarančius darbo krūvius ir jiems skirti daugiau padėjėjų.

Anot R.Zailsko, esant poreikiui, Taryba gali padidinti etatų skaičių, kaip pavyzdį jis pateikė ir tam pačiam posėdžiui pateiktą sprendimo projektą dėl trijų mokytojų padėjėjų etatų įsteigimo „Ąžuolo“ progimnazijoje.

Dalė Lazauskienė