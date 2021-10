Spalvinga Birštono TAU kelionė

Netruko pralėkti dar viena vasara. Birštoną, kaip ir visą Lietuvą apglėbė rudeniškos nuotaikos. Birštono TAU studentai, vadovaujami Nijolės Jakimonienės, jau ruošiasi naujiems mokslo metams. Šiais metais prieš iškilmingą mokslo metų atidarymą jie, lydimi gidės Danutės, vyko į labai įspūdingą kelionę, kurios metu aplankė Joniškėlį, kur visi bendravome su nepaprastai charizmatišku ir labai daug žinančiu apie savo kraštą gidu Viktoru.



Lankėmės prie nepaprasto Joniškėlio akmens, kuris visoms vienišoms moterims suteikia galimybę surasti gyvenimo draugą, tik labai jau ypatingi apeigų ritualai. Juokėmės iš širdies, klausydami apie juos ir visas apeigas.

Gidas Viktoras mums daug papasakojo apie įspūdingą didikų Karpių, atvykusių gyventi į Lietuvą iš Italijos, giminę, apie paskutinį Joniškėlio dvaro savininką ir jo aistrą raguočiams. Sužinojome apie nepaprastas naktines edukacijas dvaro parke ir liūdną meilės istoriją, nutikusią dvare. Kalbėjome apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę, J. Žemaitę ir kitus iškilius to krašto žmones, sužinojome daug naujų įdomių detalių iš jų gyvenimo. Sužavėti, būdami puikios nuotaikos vykome į Pakruojo dvarą, kur mūsų laukė puikios ekspozicijos: gėlės ir V.Šekspyro kūrinių herojai. Pasinėrėme į rudens ir gėlių harmoniją, fotografavome ir dalijomės fantastiškais kadrais. Darėsi šiek tiek liūdna, kad kamera nepajėgia užfiksuoti viso to grožio aplink.

Burbiškių dvaras buvo trečias, kurį aplankėme kelionės metu. Žavėjomės jo statiniais, Klausėmės gidės pasakojimo apie Mykolą Baženskį, jo šeimą, apžiūrėjome muziejaus ekspoziciją. Burbiškio dvaro spalvinga architektūra ir gamtos grožis, nuostabus parkas visus užbūrė. Nesiliovėme spragsėję fotoaparatais.

Iš Burbiškių vykome į Lietuvos prezidento A. Smetonos vasaros rezidenciją, vadinamą Užugirio dvaru. Čia galėjome pasivaikščioti po prezidento šeimai priklausiusias patalpas, sužinojome daug įdomių istorijų apie A. Smetoną ir jo žmoną Sofiją, žiūrėjome dokumentinius filmus.

Kelionė buvo labai spalvinga, gausi įvairiausių detalių ir nuotykių, be to, visus užvaldė puiki nuotaika. Lietus, kurį pranašavo mūsų meteorologai, pasigailėjo keliauninkų ir pasipylė tik grįžtant į namus, kai jau sėdėjome autobuse. Dėkojame kelionės organizatoriams Antanui Kisieliui ir Nijolei Jakimonienei už puikią ekskursiją, vairuotojui Tomui – už jo paslaugumą ir draugiškumą, o vieni kitiems – už puikias drauge praleistas akimirkas. Gera būti Jūsų komandos dalimi.

Asta Ferevičienė

Birštono TAU dekanė