Nuo spalio 1 d. kaukių dėvėjimas yra privalomas

Dėl sparčiai augančių COVID-19 atvejų skaičiaus Vyriausybė nuo spalio 1 dienos sugriežtino kaukių dėvėjimo taisykles.

Kaukės. Veido kaukių ar respiratorių dėvėjimas uždarose erdvėse (kai teikiamos ar gaunamos paslaugos, perkamos prekės, darbo metu, dalyvaujant renginiuose) vėl tapo privalomas, nepriklausomai nuo to, ar veikla vykdoma su Galimybių pasu, ar be jo.

Dėvėti kaukių nereikės asmenims, kurie to negali daryti dėl sveikatos būklės; kai yra sportuojama; paslaugų teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke; valgant, įskaitant ir valgymą kino teatruose; atlikėjams, renginių vedėjams ir kt. Įpareigota viešose vietose iškabinti priminimus dėl privalomo kaukių dėvėjimo uždarose erdvėse.

Darbas. Darbo kolektyvuose įsigalioja rekomendacija ir viešiesiems, ir privatiems juridiniams asmenims darbą organizuoti nuotoliniu būdu. Esant galimybei, šį darbo organizavimo būdą rekomenduojama rinktis primygtinai. Karantinas kol kas nebus skelbiamas.