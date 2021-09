Kai prieš 30 metų Lietuva iškovojo nepriklausomybę ir atvertė naują istorijos lapą, pirmajai nepriklausomos Lietuvos vyriausybei teko statyti valstybės pamatus ir tiesti ryšių su užsieniu kelius, vėliau nuvedusius ir į Europos Sąjungą, ir į NATO. Šiandien jau ne visi pamena, kaip tuomet iš naujo kūrėsi Lietuva, tačiau ilgas ir sudėtingas 20-ies savo veiklai pasišventusių žmonių darbas įamžintas Ramunės Sakalauskaitės knygoje „Pirmoji Vyriausybė – vizijos ir galimybės“. Rugsėjo 21 dieną autorė su naujausia savo knyga atvyko ir į Prienus.

Ramunė Sakalauskaitė – ne tik rašytoja, bet ir nusipelniusi žurnalistė, apdovanota Prezidento Valdo Adamkaus atminimo ženklu. Per ilgametę žurnalistinio darbo patirtį jai teko rašyti įvairiomis temomis, tačiau, kaip ji pati sako, knygos rašymas buvo visai kitoks. Visų pirma, jis pareikalavo daug laiko ir tikslumo, todėl ne kartą teko peržengti ir Vyriausybės archyvo slenkstį. Tačiau, anot rašytojos, vieni dokumentai nieko nepasako – jie prabyla tik tuomet, kai juos aiškina tie žmonės, kurie priiminėjo sprendimus. „Esu dėkinga, kad praėjus 30-čiai nepriklausomybės metų, turėjau galimybę apžvelgti pirmosios Vyriausybės nuveiktus darbus. Rašant knygą, pritrūko ir nemažai žinių, todėl tariu ačiū ir tuometiniams ministrams, konsultavusiems mane įvairiais, o ypač prekybos ir energetikos, klausimais“, – pristatymo metu pasakojo autorė.

Rašytojos teigimu, pirmosios Vyriausybės valdymo laikotarpis buvo valstybės kūrimosi metai, ir tuometinė valdžia tada ją kūrė nuo visiško nulio: kiekvienas stengėsi prisidėti savo asmeniniais ryšiais, jiems nebuvo svarbi partinė priklausomybė ar laikas, o pagrindinė vertybė buvo vienybė ir darbas vardan Lietuvos. „Dabar šie žodžiai skamba banaliai, bet tada jie turėjo didelę reikšmę“, – sakė žurnalistė.

R. Sakalauskaitės nuomone, nepaisant to, kad pirmasis Ministrų kabinetas dirbo tik 9 mėnesius, jo veikla yra milžiniška, bet tuo pačiu ir tinkamai neįvertinta. „Jie savo sprendimais ir veiksmais nutiesė kelią į Europos Sąjungą ir NATO. Vien ko verti buvo Premjerės Kazimieros Prunskienės vizitai po pasaulį: kelionės į Ameriką, Londoną, Boną ir Paryžių… Būtent tada Lietuva pirmą kartą pateko į pasaulio žiniasklaidos akiratį, ir vėl buvo prisiminta šalis, gynusi savo siekį būti nepriklausoma. Premjerė mezgė ryšius užsienyje, o Lietuvoje ir toliau ryžtingai dirbo ministrai. Tuomet Vyriausybė neturėjo kažkokių išskirtinių sąlygų ar prabangos. Ji tiesiog dirbo darbą, kuris pradėjo statyti valstybės pamatus“, – mintimis dalijosi knygos autorė.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje lankėsi ne tik knygos autorė, bet ir pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai: Leonas Vaidotas Ašmantas, Albertas Ambraziejus Sinevičius ir Jonas Biržiškis, ne kartą akcentavę mintį, kad tuomet Vyriausybė buvo tarsi viena šeima – vieningai ir dėl bendrų tikslų dirbusi jai patikėtą darbą.

„Iš pirmosios Vyriausybės narių trys žmonės dirbo net septyniose vyriausybėse, <…> aš pats – penkiose, visi kiti taip pat dirbo bent keliose vyriausybėse – vadinasi, buvom ne tokie ir kvaili“, – su humoru susirinkusiesiems kalbėjo Albertas Ambraziejus Sinevičius. Visgi buvęs prekybos ministras pripažįsta, kad pirmosios Vyriausybės kelias buvo sunkiausias, mat, neturint praktiškai nieko, reikėjo viską sureguliuoti taip, kad žmonės gyventų šiltai, būtų sotūs ir patenkinti gyvenimu. Anot jo, ir dabar nėra paprasta išstudijuoti šį kelią, tačiau R. Sakalauskaitei tai puikiai pavyko.

Prisimindamas darbą pirmojoje nepriklausomoje Vyriausybėje, Leonas Vaidotas Ašmantas teigė, jog, nepaisant to, kad tai buvo ypatingai sunkus laikotarpis – ministrai buvo Kolektyvas iš didžiosios raidės. „Mano nuomone, K. Prunskienė turėjo supratimą, kaip pasirinkti žmones, su kuriais jai reikės dirbti. Mums iš karto buvo pasakyta, kad už savo barą esame atsakingi patys, nes esame savo srities specialistai“, – apie kolektyvo vienybę pasakojo L. V. Ašmantas.

