Kaip elgtis ir kur kreiptis, kai sugenda mobilusis telefonas? 

Telefonas yra įrankis be kurio neįsivaizduojame savo kasdienybės. Be telefono dauguma žmonių neužmiega, nesugeba atsipalaiduoti ar net komunikuoti su aplinkiniais. Dėl to, telefono sugedimas gali būti suprantamas kaip didžiausia katastrofa. Šią katastrofą greitai sustabdyti gali patyrę telefonų taisytojai, kurie problemą gali išspręsti vos per vieną dieną ar vos kelias valandas.

Mobiliųjų telefonų gedimo rūšių yra daug, todėl remontas atliekamas atsižvelgiant į gedimo pobūdį. Svarbiausia užduotis – susirasti patikimą remonto įmonę ir užtikrinti, kad telefono remontas būtų ne tik kokybiškas, bet ir greitas. Ką turėčiau daryti, jei mano telefonas sugedo?

Yra daug gedimų, tačiau dažniausiai galima nustatyti gedimus atlikus kelis patikrinimus patikimame salone

Dažniausiai yra susiduriama su programinės įrangos gedimu. Tuomet, kai telefonas pradeda veikti lėtai arba dažnai sugenda, nustoja veikti arba net nepavyksta įjungti telefono. Kitas gedimas dažniausiai įvyksta dėl neatsargumo. Tai yra mobiliojo telefono ekrano gedimas arba sudužimas. Paprastai tai atsitinka, kai telefonas nukrenta ant žemės ar kito kieto paviršiaus. Dar viena telefonų gedimo rūšis – mobilaus užkrėtimas virusais, kenkėjiškomis programomis.

Žinoma, pasitaiko ir kitokių gedimų, tačiau šie yra patys dažniausiai.

Jeigu jūsų telefonas sugedo ar skilo jo ekranas, rekomenduojama surasti tinkamą mobiliuosius telefonus tvarkančią įmonę. Svarbu žinoti, kad, turint garantinį gamintojo aptarnavimą, jums reikia kreiptis tik į tas mobiliųjų telefonų remonto įmones, kurios yra nurodytos garantinio aptarnavimo sutartyje. Dėl to reikia kreiptis į parduotuvę, kurioje įsigijote telefoną. Jei garantinio neturite, tai turite teisę kreiptis į bet kurią mobiliųjų telefonų remonto taisyklą.

Ieškodami, kas galėtų pataisyti telefoną, atminkite, kad svarbu ne tik kaina, bet ir tai, kaip telefonas taisomas.

Niekas nenori mokėti už blogai suremontuotą mobilųjį telefoną. Be to, niekas nenori kelis kartus taisyti mobiliojo telefono ir pirmą kartą neaptikto gedimo. Todėl atkreipkite dėmesį, kad turite ieškoti patikimų mobiliųjų telefonų taisyklių.

Kaip rasti vieną? Pradėkite ieškoti jums tinkamos vietos. Aplinkui jūsų namus įsikūrę įmonės greičiausiai bus paprasčiausias sprendimas. Suraskite aplinkui esančias telefonų taisymo įmones, išsiaškinkite kokias paslaugas jos teikia ir kokie yra jų įvertinimai – reitingai iš vartotojų pusės. Nerandate nieko šalia? Kreipkitės – phonefix.lt.

Svarbu, kad įmonės veiklą vykdytų oficialiai, o atliktiems darbams būtų teikiama garantija.