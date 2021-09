Egliečiai vasarą palydėjo apdovanojimais

Rugpjūčio pabaigoje nuvilnijo „Eglės sanatorijos“ vasaros šventė bei darbuotojams skirtų žaidynių – Egliados – apdovanojimai. Jie vainikavo visą vasarą vykusias sporto žaidynes ir apdovanojo geriausius!

Šios olimpiados metu sanatorijos darbuotojai, susibūrę į 18 komandų iš įvairių padalinių, turėjo atlikti 5 skirtingas užduotis. Dvi iš jų buvo skatinančios daugiau judėti ir aktyviau, įdomiau leisti laisvalaikį kartu – fiksuojant savaitės nueitų žingsnių vidurkį bei dviračių orientacinėmis varžybomis geriau pažinti Druskininkų arba Birštono kurortus, stengiantis kuo greičiau atrasti reikiamus objektus. Taip pat komandos turėjo atlikti dvi menines užduotis – sukurti vaizdo klipą pagal sanatorijos himną (atlieka Katažina, Deividas Zvonkus ir Stano). Kita meninė užduotis – laisvo formato, artėjančio „Eglės sanatorijos“ penkiasdešimtmečio proga, tad kas norėjo, galėjo kurti eilėraštį, kas dainą, o kas šokį! Na, o penktoji užduotis – varžytuvės protų mūšyje. Komandinė dvasia, vienybė ir bendras siekis tapti geriausiais – Egliečių vasarą nuspalvino dar margesnėmis spalvomis ir sugrąžino taip išsiilgtą bendrumo jausmą!

Ši vasaros šventė – tai kasmetinė tradicija, suburianti darbuotojus draugėn. Be jos, vyksta ir žiemos šventė, kurios metu apdovanojami geriausi tų metų įmonės darbuotojai. Taip pat kasdienybė darbe paįvairinama mažesniais renginiais, įdomiomis veiklomis ir iniciatyvomis.

Be švenčių, įmonės darbuotojams skirtas ir platus papildomų naudų paketas. „Eglės sanatorijos“ misija – padėti žmonėms susigrąžinti, palaikyti ir sustiprinti sveikatą, tad didelis dėmesys skiriamas ir darbuotojų sveikatos stiprinimui. Čia suteikiamos specialios nuolaidos sanatorijos sveikatinimo paslaugoms – procedūroms, tyrimams, gydomosioms programoms. Taip pat dovanojama 10 dienų per metus sveikatinimo programa su procedūromis, be kita ko – nemokamas apsilankymas baseinų ir pirčių komplekse kiekvieną sekmadienį, biblioteka, treniruoklių salė. Ir tai – tik dalis naudų, kuriomis gali džiaugtis Eglietis.

Jei ir Tavo vertybės – atsakingumas, kolegiškumas, pagarba žmogui, sveikata, dėmesys klientui ir tobulėjimas – kandidatuok į laisvas darbo pozicijas. Siųsk CV karjera@sanatorija.lt arba susisiek telefonu +370 688 72345.

Daugiau apie įmonės veiklą – sanatorija.lt.