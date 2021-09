Iš varžybų – į parodą

Populiarėjant sklandytuvams su įmontuotais elektros varikliais, galinčiais sugrįžti į aerodromą ar net pakilti, jau rengiamos varžybos. Šiemet rugpjūčio 28 – rugsėjo 3 dienomis jos vyko viename gražiausių Italijos Calcinate Del Pesce ACAO aerodrome. Tarp penkiolikos dalyvių, atvykusių iš septynių šalių, lietuviškaisiais 18 m sparnų mosto LAK 17b fes skraidė UAB „Sportinė aviacija ir ko“ vadovas Vytautas Mačiulis, vokietis Stefan Langer, o italas Alberto Albertazzi pilotavo mini LAK fes.

– Tokiose varžybose skraidžiau pirmą kartą. Nuo įprastų jos skiriasi tuo, kad skrydžio metu galima įsijungti variklį. Leidžiama sueikvoti ne daugiau kaip 2 kW elektros energijos, kas būtų 50 km skrendant tiesiąja. Pažeidusiems limitą, skiriami baudos taškai. Pažeisti teko ir ne kartą. Skraidėme Alpėse. Pakalnėje, kol randi kilimą, sugaišti daug laiko, įjungus variklį ir pakilus virš kalno – iškart patenki į termiką. Be to, neturėjau prietaiso, kuris rodytų energijos suvartojimą. Smagios varžybos, jokio streso, visuomet parskrendi namo, – įspūdžiais dalinosi pilotas.

Rudenėjantis Italijos dangus pilotams padovanojo šiltus, gražius ir švelnius orus, skraidė visas varžybose numatytas septynias dienas. Užduotys neilgos, debesų padas – 15000–2300 m, kilimai – per 2 m/s.

Čempiono titulą iškovojo australas Matthew Scutter, antras – italas Stefano Ghiorzo, trečias – slovėnas Jernej Lokovšek. Iš pilotų, skraidžiusių

lietuviškaisiais sklandytuvais, geriausiai pasirodė Stefan Langer, užėmęs penktą vietą.

– Aš likau dvyliktas. Turi varžytis jauni, ne seniai…Važiavau ne tik skraidyti, bet ir pademonstruoti savo sklandytuvą, rasti pirkėjų. Dėmesio netrūko. Mūsų sklandytuvai pranašesni tuo, kad jais galima ir pakilti. Būtent tokių kai kam ir reikia, – sakė V. Mačiulis.

Pasibaigus varžyboms jis savo sklandytuvą paliko pas dilerį Lenkijoje.

Rugsėjo 11–12 dienomis Lenkijos Kielce parodų erdvėje vyko trečioji aviacijos mugė „AVIATION EXPO“

Beje, sklandytuvų buvo nedaug: du lenkiški ir mūsų LAK 17c/fes. Didžiąją dalį užėmė itin lengvi lėktuvai, ekonomiški sraigtasparniai ir jų priedai. Buvo skaitomos paskaitos, daug vaizdinės medžiagos, demonstruojami įvairūs aviacijos priedai ir kt.

Lenkijoje lengvoji aviacija sparčiai populiarėja, kasmet registruojama kelios dešimtys naujų orlaivių. Nuolat auga turinčių piloto licenciją žmonių. Maža to, aviacija nustoja būti turtingiausiųjų užgaida, orlaiviai vis dažniau tampa vietinių įmonių verslo parko dalimi.

Onutė Valkauskienė