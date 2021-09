Prienų medikai ruošiasi atremti ketvirtąją COVID-19 bangą

Rudeniop, koronaviruso žemėlapiui dažantis vis niūresnėmis spalvomis, matyt, vėl teks susitaikyti su neišvengiama realybe – COVID-19 infekcija nė neketina trauktis, naujos jos atmainos tik ir laukia progos… Tai patvirtina gydymo įstaigose plečiami COVID-19 skyriai, stabiliai didėjantis hospitalizuojamų pacientų skaičius ir lovų užimtumas. Kauno regiono gydymo įstaigos – ne išimtis, regione sergantiesiems koronavirusu skirtos 173 lovos su deguonies tiekimu ir 20 reanimacijos lovų.

Šią savaitę ir Prienų ligoninės administracija pranešė apie ketinimus vėl atnaujinti COVID-19 ligos gydymo skyriaus veiklą nuo rugsėjo 11 dienos. VšĮ Prienų ligoninė direktorės Jūratės Milaknienės teigimu, šiame skyriuje, kaip ir anksčiau, galės būti gydomi 25 pacientai – jiems skirtos lovos su deguonies tiekimu, sunkiems ligoniams įsteigtos dar 2 reanimacijos ir intensyvios terapijos lovos.

Iš viso ligoninėje įrengtos 58 lovos, aprūpintos deguonimi, todėl dar 21 lova su deguonimi lieka kitomis ligomis sergantiems pacientams.

Direktorė patvirtino, kad, kaip ir ankstesnių koronaviruso bangų metu, COVID-19 skyriuje bus gydomi ne tik Prienų rajono ir Birštono savivaldybių, bet ir viso Kauno regiono pacientai.

Remiantis statistiniais duomenimis, šiuo metu keturi iš penkių COVID-19 susirgusių žmonių yra neskiepyti nuo šios infekcijos. Medikų tvirtinimu, pasiskiepiję asmenys dažniau serga lengva ligos forma.

– Ligoninės medikai ruošiasi atremti ketvirtąją koronaviruso susirgimų „bangą“, jau sukaupta nemažai šios ligos gydymo patirties, visgi su naująja „banga“, ko gero, kyla ir naujų iššūkių, kuriems įveikti reikės ir atitinkamų sprendimų? – teiraujuosi Prienų ligoninės direktorės J.Milaknienės.

– Kaskart iškylančios problemos yra panašios. Įvardinsiu kelias pagrindines.

Pirma – personalo trūkumas. Medikai taip pat suserga COVID-19 liga. Didžioji dauguma jų yra pasiskiepiję ar persirgę, tačiau ne visiems yra susiformavęs reikiamas imunitetas. Šiuo metu serga vienas darbuotojas. Medikai gali užsikrėsti ir nuo pacientų, ir už ligoninės ribų. Todėl per visą COVID-19 pandemijos laikotarpį reguliariai testavome ir testuojame darbuotojus, dėl to užkirtome kelią masiniams susirgimams.

Kita vertus, COVID-19 yra labai brangi liga, ir jos gydymas yra didžiulė finansinė našta įstaigai. Organizuojanti įstaiga Kauno klinikos nemokamai skiria preparatą Remdesivrą. Tačiau šį vaistą galime skirti ne visiems pacientams. Reikia brangių antibiotikų, kraują skystinančių, priešuždegiminių, hormoninių preparatų. Taip pat sunaudojami dideli kiekiai deguonies. O kur dar asmeninės apsaugos priemonės medikams, dezinfekcinės medžiagos ir t.t.

Be to, esama infrastruktūra nepritaikyta infekcinių ligų gydymui. Norint užtikrinti infekcijų kontrolės reikalavimus, turime vis papildomai kažką paremontuoti, pertvarkyti, o tam reikia ir darbo, ir lėšų.

– Kiek anksčiau minėjote, kad sergantieji koronavirusine infekcija bus gydomi ne atskirame Slaugos skyriaus pastate, kaip buvo anksčiau, o pagrindinio pastato pirmajame aukšte. Kodėl pasirinktas šis variantas?

– Pasitarę su kolektyvu, COVID-19 poskyrį steigiame Vidaus ligų skyriaus pirmajame aukšte. Taip išsprendžiame personalo klausimą. Be to, esant reikalui, patogiau pacientą nuvežti į rentgeno ar echoskopijų kabinetą, tame pačiame pastate teikiamos reanimacijos paslaugos.

– Ar dėl to nenukentės kitomis ligomis sergantys ligoniai? Kur jie bus nukreipiami prireikus gydymo?

– Tikiuosi, kad ir toliau teiksime visas reikalingas medicinos paslaugas. Rajono gyventojai jau turėjo pajusti, kad visos pandemijos metu teikėme kontaktines paslaugas, veikla nebuvo sustabdyta.

Vaikų ligų skyriaus patalpose yra vietų, skirtų gydyti kitomis ligomis sergančius pacientus, be to, visada išlieka galimybė pacientus paguldyti į Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus palatas.

Taip pat jau suderinome pacientų pervežimą į aplinkinių rajonų ligonines, jeigu to reikės.

– Medikai buvo pirmieji pilnai paskiepyti nuo koronavirusinės infekcijos, ar jau žinoma, kada prasidės jų imunitetą sustiprinantis pakartotinis skiepijimas trečiąja doze?

– Šiandien (rugsėjo 7 d.) patvirtintas SAM įsakymas dėl skiepijimo trečiąja doze. Pagal nustatytus prioritetus skiepysime savo darbuotojus ir Slaugos skyriaus pacientus.

Dalė Lazauskienė