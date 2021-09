Birštonas jau turi keleivinių laivų prieplauką

Pramoginės laivybos bendrovės „Nemuno turo“ vadovas Mindaugas Žiedelis džiūgavo – pagaliau įgyvendino seniai puoselėtą svajonę – Birštone įrengė didelių keleivinių laivų prieplauką. Atidarymo iškilmės vyko praėjusį sekmadienį. Susirinkusieji vaišinosi gėrimais, ragavo „lietuviško banginio“ – šamo, gėrėjosi fotomenininko Algimanto Aleksandro nuotraukomis. Jose vaizdai iš „Nemuno turo“ gyvenimo.

– Jau aštuonerius metus „Nemuno turas“ organizuoja kruizines pramogines keliones iš Kauno į Birštoną ir atgal. Per šį laikotarpį atplukdėme per 30000 žmonių, tiek pat ir išplukdėme. Deja, prieplaukos dideliems laivams kurorte nebuvo ir jie švartuodavosi prie natūralaus Nemuno kranto. Dabar prieplauką jau turime. Ją dar gražinsime, tobulinsime, iš laivo galės patogiai išlipti ir sunkiai vaikščiojantys vyresnio amžiaus žmonės, ir turintys fizinę negalią, keliaujantys su dviračiais ar su mažais vaikais vežimėliuose. Prieplaukoje įsikurs kavinė, prekiausime žuvimi, taip pat šamais. Bendraujant su Vidaus kelių direkcija ir pagilinus Nemuno vagą, tikimės pasiekti ir Prienus. Čia jau yra puiki betoninė prieplauka. Laivas plauks triskart per dieną, gros gyva muzika. Bet tai ateities planai, – pasakojo M. Žiedelis, kviesdamas pasižiūrėti šokių grupės „Red“ programėlės.

Šventės svečiai, artimieji, draugai, pažįstami negailėjo Mindaugui pagyrų, dėkojo už žmonėms teikiamą džiaugsmą, linkėjo visokeriopos sėkmės.

Netrukus iš Kauno atplaukė kruizinis laivas „Nemunas“. Turistai su gidu patraukė į Birštoną, o šventės dalyvius M. Žiedelis pakvieti į laivą. Beveik pusvalandžio kelionė iki Verknės ir atgal, besigrožint kurortu, Nemuno vaizdais, pasimosuojant su šalia praplaukiančiais laivais, laiveliais, prabėgo akimirksniu.

Trumpai apie prieplauką.

Prieplauka yra metalinės konstrukcijos pontonas, kurio grimzlė tesiekia 30 cm. Jos ilgis 24 m, plotis – 8 m, keliamoji galia – 70 000 kg. Vieta – Nemuno pakrantė ties „Eglės“ sanatorija. Vienu metu prieplauka gali priimti 100 keleivių, švartavimasis ir naudojimas infrastruktūra nemokamas.

Prieplauka iš Kauno laivu „Algirdas“ buvo plukdoma net 10 valandų. Pasibaigus sezonui, tuo pačiu keliu bus parplukdyta į Kauno marių senąją prieplauką.

Ona Valkauskienė