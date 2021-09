Mokslo ir žinių diena: ko galime tikėtis šiemet?

Artėjant mokslo metams Prienų krašto mokytojai, mokiniai bei Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyrius ruošiasi naujiems iššūkiams: po karantino pagaliau planuojama sugrįžti į mokyklas. Prieš rugsėjo pirmąją pakalbinome mokinius ir mokytojus apie šių metų rūpesčius, o su Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėju Rimvydu Zailsku kalbėjomės apie visai švietimo bendruomenei svarbius klausimus.

Prienų moksleiviai nusiteikę rimtai mokytis

– Ar laukiate mokslo metų?

Austėja Suchockaitė: Jeigu mokslas vyks gyvai, kontaktiniu būdu – tada tikrai, nes praėjusiais mokslo metais ypač trūko gyvų susitikimų. Tie metai tarsi prarasti, tad tikiuosi, kad šie bus kiek kitokie.

Karolis Pūkas: Ši vasara man nebuvo atostogų metas, dirbau. Tačiau mokslo metų laukiu, juo labiau, kad mokytojų esu nematęs beveik dvejus metus. Manau, kad man labai pasisekė, nes ateisiu į vienuoliktą klasę po nuotolinio mokymosi. Labai laukiu, kada pagaliau galėsiu pamatyti mokytojus. Pasirinkau savo mėgstamus dalykus, tad dabar norisi pradėti mokytis.

– Jūsų nuomone, geriau nuotolinis mokymas ar kontaktinis?

Austėja Suchockaitė: Žinoma, kad gyvas. Manau, kad tokiu būdu gali gauti daugiau žinių. Na, ir vis dėlto, labiau vargina ne veidai, ne mokytojai, ne balsai, o ekranas ir nuolatinis skaitymas jame.

Karolis Pūkas: Manau, kad yra dvi pusės: jeigu nori stipriai ko nors išmokti – žinoma, kad geriau kontaktinis mokymas, bet jeigu norisi tiesiog nueiti į pamokas, kad išlaikytum gerą lankomumą ir linksmai praleistum laiką – nuotolinis mokymas tam tinka. Asmeniškai man kontaktinis mokslas patinka labiau, nes tokiu būdu tikrai jauti, kad mokaisi.

Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinių seimo prezidentas Andrius Grumadas pasakoja, kaip jis ruošiasi mokslo metams:

– Vis dar esu stipriai įsipareigojęs gimnazijai – dabar kuriu strategijas, kaip reikės įtraukti į mokyklą atėjusius pirmokus į įvairiausias veiklas, juos motyvuoti mokslui. Manau, jog šiemet bandysime naują darbo modelį, kad mokiniai ir mokyklos seimo nariai jaustų didesnę atsakomybę organizuojant renginius ar akcijas. Labai norėtųsi, kad į tokias veiklas įsitrauktų kuo daugiau žmonių.

Na, o jei kaip mokinys – prieš mokyklą ilsiuosi. Manau, kad tai yra geriausias pasiruošimas mokslo metams. Einant į dvyliktą klasę po vasaros – lyg eiti į darbą po gerų atostogų.

Mokytojams dėl mokslo metų neramu

Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Levutė Karčiauskienė atvirauja apie laukiančius mokslo metų iššūkius.

– Šiuo metu žinome, kad nuo rugsėjo pirmosios mokyklos vėl atvers duris. Ar laukiate mokslo metų?

– Laukiu. Man patinka mano darbas, tačiau šiuo metu yra truputį neramu. Tikriausiai didžiausia problema bus dirbti su kaukėmis, kalbėti dvidešimt penkiems vaikams, manau, kad bus sunku. Labai neramu ir dėl sveikatos – kad neparneščiau į namus užkrato, kaip reikės tiek valandų kalbėti su kauke. Neramu ir dėl vaikų – kas bus, kai vaikams skirs saviizoliaciją, kaip jie turės pasivyti kitus.

– Kaip ruošiatės mokslo metams šiemet?

– Šiuo metu mąstau, kokias turėsiu grupes, galvoju, kad reikės labai koncentruotai išaiškinti svarbiausius dalykus. Šitie mokslo metai turės būti kaip pamatas. Dabar informacijos yra labai daug, prieš kokius trejus metus dar reikėjo labai ieškoti, o dabar ją reikia atsirinkti. Bent jau aš planuoju mokyti taip, kad vaikai turėtų pagrindą, išmokti pamatinių dalykų, juos susisteminti.

– Kaip manote, kuo skirsis šie mokslo metai nuo praėjusių?

– Praėjusiais metais mes išėjome kaip Černobylis – atrodo išėjome iš kabinetų trumpam, bet sugrįžome labai vėlai. Šiemet jau žinome, kad reikės išeiti ir vėliau vėl sugrįžti, reikia ruoštis abiems variantams, nes metai bus pakankamai sudėtingi. Bet nebūsime tiek ilgai uždaryti kaip praeitais mokslo metais. Vyksta pasiruošimas – kaip reikės susisteminti ir perduoti informaciją vaikams, kad jie suspėtų pasimokyti, kai bus mokykloje. Niekas nežino, kada mokyklas uždarys, bet netikiu, kad visus metus mokysime kontaktiniu būdu.

– Jūsų nuomone – ar mokykla yra pasiruošusi sugrįžti prie nuotolinio mokymo?

– Reikėtų pasidžiaugti – mokytojai susitvarkė su technologijomis, patys nusipirko asmeninius kompiuterius, kameras, mikrofonus už savo pinigus. Norint, kad mokykla pasiruoštų nuotoliniam mokymui, reikia nupirkti mokymo programas, tokias kaip „Eduka klasė“, bet jos yra labai brangios. Daugybė mums reikiamų programų yra mokamos. Reikėtų apsvarstyti – ar tik mano mokykla yra nepasiruošus, ar visos Lietuvos mokyklos? Mano nuomone, dauguma mokyklų yra nepasiruošę nuotoliniam mokymui, o eina jau treti metai. Pirmiausia reikėtų duoti mokykloms priemones, sistemas nemokamai, bet Švietimo ministerija to nepadarė. Aš pati dažnai renku naują informaciją, išteklius, bet kas iš to, kai dauguma jų yra mokami. Šiuo metu dėl nepasiruošimo labiausiai kalta ministerija, o mokytojai yra pasiruošę – išmokome naudotis įvairiomis programomis, sukelti į jas informaciją.

– Kaip manote, ar nuotolinis mokymas turi savų pliusų?

– Taip. Jeigu mokiniai yra motyvuoti, jiems galima pateikti čia pat daugiau klausimų, mokiniai gali dirbti pagal savo tempą, pagal poreikius atsirinkti informaciją, yra lengviau diferencijuoti darbą. Žinoma, galima diferencijuoti užduotis ir klasėje, bet daryti tai kompiuteriu paprasčiau – mokiniai gali pasirinkti, ar daryti užduotis vadovėlyje, ar rinktis specialiai jiems paruoštas užduotis, yra nemaža laisvė. Kita vertus, aš, kaip mokytoja, privalau labai tiksliai ir konkrečiai pasiruošti pamokai, o tai šiek tiek vargina, daugėja darbo valandų. Mane nuotolinis išmokė susikoncentruoti ties tam tikrais dalykais. Manyčiau, kad nuotolinis mokymas turi daugiau minusų nei pliusų. Jeigu vaikai ateina į klasę nepasiruošę, tai gali bent atsiversti vadovėlį ir paskaityti, atsakyti į klausimus, o nuotoliniu – jei vaikas nepasiruošęs, būna sunkiau dirbti.

Švietimo skyrius mokslo metus sutinka optimistiškai

Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas atsako į švietimo bendruomenei pačius svarbiausius klausimus:

– Kaip Prienų krašto mokyklos bei Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyrius šiemet ruošiasi mokslo metams?

– Nors gyvenimas pandemijos sąlygomis šiek tiek kitoks nei mums visiems iki šiol buvo įprasta, pasirengimas naujiems mokslo metams mokyklose nelabai kuo skiriasi nuo įprastojo. Visų pirma todėl, kad pandemija jau tęsiasi ilgiau nei metus ir per tą laiką mokyklos prisitaikė ir išmoko gyventi šiomis išskirtinėmis sąlygomis – pritaikė mokymo aplinkas, buvo aprūpintos higienos priemonėmis ir jas sistemingai naudoja, išmoko atskirti ir valdyti srautus, naudoti lankstų pamokų tvarkaraštį. Tad kažkokio naujo specifinio pasirengimo tam nereikia. Kita vertus, mokslo metus visi ruošiamės pradėti kontaktiniu būdu, mokyklos suoluose, kaip iki šiol buvo įprasta, tad ir pasirengimas atitinkamas – kasmetinis atsinaujinimas, didesni ar mažesni einamieji remontai, kad mokyklos mokinius pasitiktų bent truputį atsinaujinusios, švarios, tvarkingos ir jaukios.

Žinoma, pastarųjų dienų pandeminė situacija nėra labai optimistinė, bet kada gali prasidėti dar viena sergamumo banga, tad turime būti pasiruošę koreguoti ugdymo procesą ir mokymo būdus. Mokyklos priemonėmis nuotoliniam mokymui yra aprūpintos, pedagogai įgiję žinių ir patirties, belikęs tik formalumas – įteisinti nuotolinį mokymo būdą mokyklų nuostatuose. Naujieji visų mokyklų nuostatai jau parengti ir artimiausiame savivaldybės Tarybos posėdyje bus patvirtinti.

Kaip bebūtų, neprarandame optimizmo ir laukiame naujų mokslo metų pradžios mokyklose.

– Kuo šie mokslo metai skirsis nuo jau praėjusių mokslo metų?

– Sunku tiksliai pasakyti, kaip viskas bus šiais mokslo metais, nes mokslo metai trunka beveik 10 mėnesių, tad per tokį laiką visko gali nutikti. Tačiau aš manau, jog esminis skirtumas bus tai, kad mūsų mokiniai daugiau laiko mokysis mokyklos suole, bendraudami vieni su kitais, o ne individualiai, prie kompiuterio namuose. O jeigu prireiks nuotolinio mokymo – jo periodai truks žymiai trumpiau. Pirmiausiai todėl, jog visi suprato tokio ilgo nuotolinio mokymosi žalą vaikų fizinei ir psichinei sveikatai bei jų mokymosi pasiekimams ir todėl stengsis daryti vis-ką, kad mokymasis vyktų kontaktiniu būdu. O ir situacija šiuo metu yra smarkiai pakitusi nuo tada, kai buvo pradėta vakcinacija. Dauguma pedagogų jau yra pasiskiepiję ir įgiję imunitetą. Dalis mokinių taip pat. Šalyje jau pasiskiepiję daugiau nei 50 proc. populiacijos. Dar truputėlį pastangų, ir įgysime visuotinį imunitetą, o tai iš esmės pakeis situaciją kovoje su virusu. Tad ir mokyklos galės dirbti sau įprastu ritmu.

– Kaip bus užtikrinamas moksleivių bei mokytojų saugumas?

– Šioje srityje mokyklos tikrai turi patirties, tad kažkokių naujų iššūkių neturėtų būti. Kiek žinau, šiuo metu yra atnaujinami operacijų vadovo sprendimai dėl būtinųjų sąlygų ugdymo proceso organizavimui. Jie turėtų pasirodyti artimiausiu metu. Tad visos mokyklos užtikrins saugumą, vadovaudamosios šiuose dokumentuose užfiksuotais reikalavimais. Bet jau dabar galima pasakyti, jog, kaip jau visi įpratome pastaruoju metu, turėsime laikytis bendrųjų higienos reikalavimų (rankų plovimas, patalpų vėdinimas, paviršių valymas ir dezinfekavimas – priemonėmis visos mokyklos aprūpinamos nuolat pagal jų poreikius); bus reguliuojami mokinių srautai mokyklose; teks dėvėti apsaugines veido kaukes suaugusiems ir mokiniams nuo 5 klasės; bus sudarytos galimybės savanoriškam testavimuisi ar temperatūros pasimatavimui. Dar vienas labai svarbus momentas, į kurį dėmesį turėtų atkreipti mokinių tėvai – pastebėję bent menkiausius kažkokios ligos simptomus neleisti savo vaiko į mokyklą, bet registruoti jį tyrimui ir įsitikinti, jog tai ne COVID-19. Tik tokiu būdu galėsime užkirsti kelią viruso platinimui per mokyklas.

Na, ir svarbiausias dalykas, tie mokyklų darbuotojai, kurie dėl kažkokių priežasčių dar nepasiskiepijo, turėtų dar kartą gerai pagalvoti apie savo sprendimą. Ir galvoti turėtų ne tik apie save, nes pasiskiepydami jie saugo ne tik save, bet ir aplinkinius.

Pasinaudodamas proga noriu pasveikinti visus – mokinius, tėvelius, pedagogus – su ilgai laukta mokslo metų pradžios švente – Mokslo ir žinių diena. Linkiu visiems saugiai grįžti į mokyklas ir nepritrūkti optimizmo bei noro mokyti(s), siekti naujai užsibrėžtų tikslų ir sėkmingai įveikti bet kokias kliūtis!

