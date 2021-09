Apie tai, kas aktualu, švietimo bendruomenė kalbėjo netradiciniu formatu

Jau keletą metų, artėjant Rugsėjo 1-ajai, Prienų rajono švietimo bendruomenė susiburdavo į tradicinę konferenciją, kurioje aptardavo svarbiausius tikslus ateinančiais mokslo metais bei laukiančius iššūkius. Prasidėjus pandemijai, visuomenė, o ypač mokytojai, priprato nuolat prisitaikyti prie naujų sąlygų, ieškoti naujų ir neįprastų formų. Šiemet vietoj tradicinės konferencijos švietimo bendruomenė pasirinko naują susitikimo formą – pikniką, į kurį rugpjūčio 27 dieną susirinko rajono mokyklų vadovai, mokytojai ir savivaldybės atstovai.

Pradėdamas netradicinį susitikimą, Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas parvežė šviežiausias naujienas iš Klaipėdoje vykusio Švietimo forumo ir akcentavo esminius dalykus. Anot Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo, šiemet Rugsėjo 1-ąją į klases grįžta visi mokiniai be jokių išimčių. Tiesa, situacija gali pasikeisti kardinaliai pablogėjus pandeminei situacijai ir Vyriausybei priėmus atskirą nutarimą.

Į naujus mokslo metus žengiama su dar viena naujove – nuo šiol testavimas dėl COVID-19 ligos moksleiviams yra rekomenduojamas, bet ne privalomas. „Nesvarbu, ar mokinys testuojasi, ar ne – jis vis tiek eina į mokyklą. Ir į tai reikia žiūrėti labai paprastai ir tolerantiškai“, – mokyklų bendruomenėms akcentavo R. Zailskas, kartu primindamas ir tai, jog, grįžus į mokyklas, reikia nepamiršti ir bendrųjų higienos taisyklių: reguliuoti mokinių srautus, nuolat vėdinti ir dezinfekuoti patalpas, nešioti kaukes ir pan.

Anot Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo, Klaipėdoje vykusiame forume švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, kaip artimiausius pagrindinius tikslus įvardino: saugų grįžimą į mokyklas, per finansines priemones ir naujus finansinius mechanizmus esamų mokytojų išsaugojimą ir jaunų pedagogų pritraukimą, susitarimą dėl kokybės standarto ir jo siekį bei atnaujintų bendrojo ugdymo programų išbandymą ir tūkstantmečio mokyklų programos startą.

Visgi Prienų rajono švietimo bendruomenės atstovo R. Zailsko teigimu, per pastaruosius metus per daug dėmesio kreipiama į pandemiją ir koronavirusą. Ir tai, kas yra mokyklų kasdienybė ir pagrindinis uždavinys, tarsi nueina į antrą planą. Anot jo, šiandien norėtųsi pažvelgti į ugdymo būdus, kelius ir galimybes, kaip eiti į ugdymo kokybės gerėjimą. Todėl pikniko metu mokyklų vadovus ir pačius mokytojus R. Zailskas ragino nepamiršti, kad kiekvieno bendruomenės nario gera savijauta yra pamatas, nuo kurio priklauso visos mokyklos gyvenimas. „Be geros savijautos apie geresnius pasiekimus mes negalėtume kalbėti“, – teigė Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

Nors ne iš karto, tačiau neabejojama, jog grįžus į klases, mokyklų laukia dar daugiau naujovių. Pasak Švietimo forume dalyvavusios Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorės Irmos Kačinauskienės, prisijaukinę mišrų ugdymą, netolimoje ateityje švietimo įstaigos bandys prisijaukinti ir labai įvairiai suprantamą bei interpretuojamą hibridinį ugdymą. Anot gimnazijos vadovės, hibridinis ugdymas – tai kasdienis ir nuotolinis ugdymas kartu, todėl, prieš pasirenkant tokį modelį, mokykla turi gerai įsivertinti savo technines galimybes. Irmos Kačinauskienės teigimu, pasirinkus tokį scenarijų, gali būti labai didelių trikdžių. O pats procesas reikalauja tikrai daug pastangų, todėl, pamokoje taikant hibridinį modelį, patariama, kad mokytojas dirbtų ne vienas: tai galėtų būti integruota pamoka arba mokytojas turėtų pagalbininką, kuriuo gali būti ir labai gabus mokinys ar tėveliai. „Kalbant apie mokytoją, vadovą ir mokinį, trys raktiniai žodžiai, kuriuos paminėjo švietimo, mokslo ir sporto ministrė tai – bendradarbiavimas, lyderystė ir nuoseklus mokymasis, kuris turėtų lydėti mus šiais mokslo metais“, – susirinkusiesiems akcentavo Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė.

Artėjančių mokslo metų proga švietimo bendruomenę taip pat sveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerė Loreta Jakinevičienė, Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Tarybos kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkas Deividas Dargužis.

Rimantė Jančauskaitė