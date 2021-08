Ką žinome apie slyvas?

Slyvos (lot. Prunus) – vienas populiariausių vaismedžių pasaulyje, jų kilmė – Sirija. Apie slyvų naudą, jų vartojimą kalbamės su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesore, gydytoja alergologe ir mitybos specialiste dr. Egle Vaitkaitiene.

– Lietuvoje slyvos noksta liepos – rugsėjo mėnesiais. Kodėl derėtų jų vartoti ?

– Slyvos – puikus ląstelienos šaltinis, kuris gerina mūsų virškinimą, skatina medžiagų apykaitos procesus, padeda greičiau iš organizmo pasišalinti kenksmingoms medžiagoms, formuoja mikrobiotą. 100 g džiovintų slyvų yra apie 7–8 g skaidulų. Nors slyvose labai daug cukrų disacharidų ir monosacharidų pavidalu, tačiau gausi ląsteliena, esanti slyvose, tarsi sulėtina šių angliavandenių pasisavinimą. Todėl suvalgę slyvų ilgiau jaučiamės sotūs, cukraus kiekis kraujyje išlieka pastovus. Beje, slyvose įvairių mineralinių medžiagų žymiai daugiau nei obuoliuose ar kriaušėse. Pastebėta, jog slyvose esantis kalis, magnis, fosforas ir kiti organizmui naudingi elementai padeda normalizuoti vandens pusiausvyrą organizme, o tai natūraliai veikia arterinio kraujo spaudimo reguliaciją. Be to, yra kraujagysles stiprinančio rutino, vitamino E. Manoma, kad slyvas kaitinant ši medžiaga išlieka stabili, tad natūralus naminis slyvų džemas naudingas kaip ir šviežia slyva. Žinoma, tai priklauso nuo pridėtinio cukraus ir suvalgyto kiekio.

Specialistai, tyrinėjantys slyvų naudą žmogaus organizmui, pastebėjo, kad šis kaulavaisis ne tik pagerina virškinimą, užtikrina sklandų tuštinimosi procesą, tačiau jame esantys fenolio rūgšties ekstraktai pasižymi teigiamu poveikiu piktybinėms ląstelėms.

Ne veltui sakoma: išvengsi vidurių užkietėjimo, išvengsi ir daugelio lėtinių ar piktybinių ligų.

– Ar slyvos naudingos kraujagyslėms, širdžiai?

– Teiraudamiesi apie slyvų naudą žmogaus organizmui, man priminėt tai, kad dalyvaujant interaktyvios medicinos mokymuose JAV, kiekvieną dieną ant pusryčių stalo būdavo padėta pakuotė su trimis džiovintomis slyvomis ir keliais graikiniais riešutais. Šių natūralių užkandžių naudingomis savybėmis net neabejojama, jie galėtų pakeisti bet kokį norą valgyti kitos rūšies užkandžius.

Seniai žinoma, kad slyvose yra daugiau nei 80 vertingų maistinių medžiagų: A, E, C, B grupės vitaminai, folio rūgštis, cholinas, cinkas, varis, selenas. Taigi slyvose gausu antioksidantų, kurie stiprina širdį, nervų sistemą, gerina regėjimą, medžiagų apykaitą, atmintį, protinę veiklą, mikrobiotą. Polifenoliai ir rutinas, esantis slyvose, suteikia kraujagyslių sienelėms elastingumo.

Beje, slyvų tyrė ramina sudirgintą jautrią odą.

Dėl jau minėtų savybių šiuos kaulavaisius naudinga valgyti ne tik sergantiems širdies ligomis, bet ir turintiems aukštą kraujospūdį, nes kalis, magnis ir fosforas šalina iš organizmo natrį ir vandenį.

– Girdėjau, kad slyvos mažina cholesterolį.., kiek derėtų jų suvalgyti per dieną?

– Nustatyta, jog džiovintos slyvos gali sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje. Slyvos, kaip ir daugelis džiovintų vaisių, gana kaloringos (100 g – apie 270 kalorijų), todėl jomis nedera piktnaudžiauti. Pakaks jų per dieną suvalgyti 7–10 vnt.

Visus džiovintus vaisius organizmas geriau ir lengviau įsisavins, jeigu juos trumpai pamirkysite vandenyje.

– Šis kaulavaisis ypač naudingas žarnynui?

– Taip, ir šviežios, ir džiovintos slyvos gerina žarnyno peristaltiką, laisvina vidurius. Žmonėms, turintiems polinkį į vidurių užkietėjimą, patariama kasdien suvalgyti slyvų tiek, kiek telpa jūsų delne.

Dar naudingiau organizmui, jeigu kasdieną suvartotumėte po stiklinę kefyro, airano ar rūgpienio ir į jį įmaišius džiovintų slyvų tyrės (tik be cukraus).

– Beje, ar patartina slyvų tyrelėmis maitinti kūdikius?

– Dėl papildomų tyrelių ir įvairių vaisių naudojimo mažiems vaikams vyksta nuolatinės dietologų, gastroenterologų ir vaikų specialistų diskusijos. Tai, kas buvo rekomenduojama prieš 30–50 metų, dabar netinka, nes gyvenimas ir įpročiai pakito. Taip, rinkoje yra įvairių slyvų tyrelių kūdikiams ir mažiems vaikams nuo 4–6 mėn. amžiaus. Ar reikia pusmečio ar mažesniam vaikui slyvų tyrės, – sprendžia konsultuojantis gydytojas.

Jeigu kūdikis vargsta dėl vidurių užkietėjimo, visų pirma, derėtų aiškintis šio simptomo priežastis ir koreguoti maitinančios mamos bei kūdikio papildomo maitinimo produktų racioną, kurio viena sudėtine dalimi galėtų tapti ir 30–50 mg ekologiškos ar namuose ruoštos slyvų tyrelės.

– Kokios slyvų rūšys vertingiausios? Kaip supratau, nepriklausomai nuo sveikatos problemų, jomis dera mėgautis saikingai…

– Kurios slyvos vertingiausios? Į šį klausimą galėtų geriau atsakyti mitybos biochemikai. Mano manymu, vertingesnės rudeninės tamsios spalvos slyvos, kurias ir patys galime sėkmingai susidžiovinti. Džiovintos slyvos turi daug cukrų, tad piktnaudžiauti jų kiekiu nederėtų. Didesnis kiekis ir šviežių, ir džiovintų slyvų gali sutrikdyti virškinimo procesą, sukelti pilvo pūtimą, viduriavimą.

Žindančioms moterims pakanka suvalgyti po 3–5 džiovintas slyvas ir 1–2 šviežias slyvas.

Kai kurie žmonės jautrūs Rosaceae šeimos vaisiams, tad slyvas, kaip ir kitus kaulavaisius, turėtų valgyti atsargiai.

– Dėkojame už įdomų ir vertingą interviu.

Veronika Pečkienė