Patarimai, kaip supakuoti ir išsiųsti siuntinį į Europą

Kas yra tinkama pakuotė ir kodėl ji svarbi? Kai pakuotės pakuotė yra teisinga, negalima pasiekti ir sugadinti siuntinio turinio nepažeidžiant pakuotės dėžutės. Pakuotė turi apsaugoti siuntinio turinį nuo galimos žalos transportavimo ir rūšiavimo metu. Pakuotė taip pat turi būti saugi. Taigi ji neturi kelti pavojaus aplinkai, žmonėms, kitiems siuntiniams, įrangai ir pan. Tinkama pakuotė užtikrina, kad jos turinys saugiai pasieks gavėją.



Svarbu žinoti, kaip tinkamai supakuoti paketą, nesvarbu, ar siunčiate daiktus klientams, ar siunčiate gimtadienio paketą savo broliui ar seseriai. Tačiau pristatymo išlaidos gali greitai padidėti, ypač kai vidutinė 1–2 eurų siuntinio siuntimo kaina yra apie septynis eurus, o didžiosios kurjerių kompanijos kartu pateikia daugiau nei 32 milijonus paketų per dieną. Siunčiami čia ir ten, ilgainiui gali sudaryti nemažą pinigų sumą. Turėdami tai omenyje, pateikiame penkis patarimus, kurie padės efektyviau supakuoti kitą paketą, kad maksimaliai sutaupytumėte.

Žinokite, ką siunčiate Kai kurių dalykų siuntimas kainuoja pigiau nei kiti. Akivaizdu, kad boulingo kamuoliuko siuntimas bus daug brangesnis nei sportbačių siuntimas. Tačiau yra ir protingesnių siuntimo būdų, kurie gali padėti sutaupyti. Pavyzdžiui, jei siunčiate žiniasklaidą, pvz., Knygas, DVD, garso įrašus ar rankraščius, apsvarstykite galimybę naudoti pašto tarnybos žiniasklaidos pašto paslaugą. Žiniasklaidos pašto siuntimas yra skirtas ekonomiškesniam laikmenos ir kitos mokomosios medžiagos siuntimo būdui. Naudokite tinkamą dėžutę. Jei dėžutė yra daug didesnė, nei jums reikia, tikriausiai sumokėsite daug daugiau už jos siuntimą. Pagalvokite apie tai kaip principą: per maža dėžutė tinkamai neapsaugos jūsų objekto, o per didelei dėžei prireiks tonos pakavimo medžiagos, kad užpildytų negyvą erdvę. Raskite „tinkamą“ dėžutę, kuri optimizuotų pakavimo medžiagų naudojimą ir sumažintų bendras siuntimo išlaidas.

Neperpakuokite daiktų per daug, todėl gali reikėti naudoti didesnę dėžę nei būtina, o tai padidina pakavimo medžiagos kiekį ir kainą, taip pat visos pakuotės kainų etiketę. Žinoma, svarbu pasirūpinti, kad siunčiamą daiktą apsaugotumėte pakavimo popieriumi, žemės riešutais ar burbuline plėvele. Tačiau nereikia persistengti. Pavyzdžiui, siunčiant laikrodį, užteks poros sluoksnių burbulinės plėvelės; paminkštintas laikrodis vis tiek turėtų tilpti į mažą dėžutę. Sumažinkite tai, ką siunčiate Mes jau nustatėme, kad naudojant mažesnę dėžutę ar voką galite sutaupyti pinigų. Tačiau negalvokite apie tai tik ieškodami mažiausios dėžutės. Dažnai galite sumažinti siunčiamo turinio dydį, efektyviai sutvarkydami paketo turinį. Paštu marškinėlius klientui? Užuot atsitiktinai mėtę marškinius į dėžutę, tvarkingai sulenkite marškinėlius kuo mažesnius, kad jie tilptų į paminkštintą voką. Investuokite į sulankstomas dėžutes. Kai norite čia ir dabar išsiųsti paketą, apmaudu neturėti tinkamo dydžio dėžutės. Išgelbėkite save nuo būsimo nusivylimo, kaupdami sulankstomas dėžutes, kurias galima supjaustyti reikiamo dydžio.