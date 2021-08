„Lietuvos draudimas“ tęsia „Apsaugok mane“ tradicijas: rugsėjį Prienų rajono savivaldybėje visi moksleiviai bus apdrausti

Šios akcijos metu didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ kartu su Prienų rajono savivaldybe rugsėjį kviečia pasirūpinti moksleivių saugumu keliuose: visi moksleiviai bus apdrausti, o savivaldybė savo ruožtu kviečia kiekvieną gyventoją atkreipti dėmesį į vaikų saugumą.

Vaikų saugumas – kiekvieno gyventojo rankose

„Kiekvienas rugsėjis – laikas, kuomet eismas tampa intensyvesnis, o vaikų, skubančių į mokyklas ar būrelius, daugėja. Šiemet, po dar vienerių neeilinių mokslo metų, dalis moksleivių grįš į ugdymo įstaigas. Raginame visus tėvelius savo vaikams prieš naujus mokslo metus priminti elementarius, bet kartais gyvybiškai svarbius dalykus – kaip tinkamai pereiti perėją be šviesoforo, kodėl negalima eiti per gatvę degant geltonam ir raudonam šviesoforo signalui, kaip teisingai vestis dviratį per perėją. Tai gali padėti vaikui reikiamu metu priimti teisingą sprendimą“, – sako Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.

Įvykių pasitaiko kasmet

„Apsaugok mane“ iniciatorė, didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ sako, kad per 22-ejus akcijos metus pavyko atkreipti dėmesį ir auginti visuomenės atsakomybės jausmą už kiekvieną vaiką kelyje: „Kasmet visoje šalyje visą rugsėjį apdraudžiame daugiau nei 320 tūkst. vaikų – tiek moksleivių turime šalyje, ir visiems jiems galioja draudimo apsauga. Šios akcijos tikslas – didinti visuomenės dėmesį ir mažinti nelaimių keliuose skaičių. Šiuo metu fiksuojame beveik 100 rugsėjo mėnesiais patirtų nelaimingų atsitikimų ir esame nukentėjusiems išmokėję daugiau nei 40 tūkst. eurų“, – teigia Prienų mieste veikiančio „Lietuvos draudimo“ Dainavos skyriaus vadovė Neringa Kažemėkienė.

Nemokamas draudimas galioja automatiškai

Akcijos metu, visą rugsėjį, kiekvienas šalies moksleivis turi nemokamą draudimą nuo nelaimių kelyje. Dovanojamo draudimo suma – 5 tūkst. eurų. „Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams įsigalios automatiškai pačią pirmą mokslo metų dieną ir dėl to tėveliams nieko papildomai daryti nereikia. Jei moksleivis, keliaudamas pėsčiomis ar važiuodamas dviračiu šį rugsėjį pateks į eismo įvykį, tiesiog registruokite žalą „Lietuvos draudimo“ svetainėje arba susisiekite su specialistais trumpuoju telefonu 1828“, – informuoja „Lietuvos draudimo“ Dainavos skyriaus vadovė N. Kažemėkienė.

Savivaldybė pasirūpins saugiomis perėjomis

Prienų rajono savivaldybė prieš kiekvienus mokslo metus pasirūpina, kad būtų atnaujintas perėjų prie ugdymo įstaigų ir visame mieste ženklinimas. Taip pat šiemet, kaip ir kasmet, prie mokyklų esančios perėjos bus paženklintos ryškiu „Apsaugok mane“ ženklu, kurį atpažįsta didžioji dauguma vairuotojų ir pėsčiųjų.

Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pabrėžia, kad kuo anksčiau pradėsime vaikus mokyti, kaip reikia elgtis gatvėje, kuo daugiau prevencinių priemonių bus skirta, tuo didesnė tikimybė išvengti nelaimių keliuose. Paminėtina, kad saugaus elgesio keliuose savivaldybės ugdymo įstaigų vaikai mokomi visus metus: kartu su policija, socialinėmis įstaigomis rengiamos prevencinės akcijos, viktorinos, rašinių ir piešimo konkursai ir kt.

Informacija parengta bendradarbiaujant

su draudimo bendrove „Lietuvos draudimas“