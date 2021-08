PO GRINDIM slepiasi dar neatrastas „aš“

„Ant bangos“

Prienų kultūros ir laisvalaikio centre „po grindim“ atidaryta trijų kūrybingų jaunuolių: Karolio Pūko, Arno Rasimavičiaus ir Danieliaus Aldakausko paroda. 500 kvadratinių metrų po Prienų kultūros ir laisvalaikio centro grindimis pavirto į šviesų, garso ir meno kūrinių erdvę.

Pagrindinis parodos tikslas – pažvelgti į savo vidinį rūsį, kelti klausimą – koks jis? „Kūrybinio proceso metu pavyko atrasti Karlo Jungo mintį (simbolinis rūsys – vieta, kur mes susitinkame su savo tamsiąja puse, kurios galbūt visai nepažįstame, ir taip atrandame save per naują), kuri davė pagrindinę idėją šiam meno įvykiui“, – pristatydamas parodą džiaugėsi A. Rasimavičius.

Parodos atidaryme dalyvavo ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, savivaldybės atstovai, Seimo narių Andriaus Palionio ir Andriaus Kupčinsko padėjėjai, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotoja Ligita Gedminienė, parodos rėmėjai, būrys jaunimo.

– Parodos idėja gimę seniai. Turėjom mintį kažką rengti, bet nežinojom, kur ir kaip. Mintis, jog paroda bus rengiama rūsiuose, buvo išgryninta maždaug prieš mėnesį su puse, o visas darbo procesas pajudėjo prieš tris savaitės,“ – sakė D. Aldakauskas.

Jis taip pat papasakojo, kad eksponuojami darbai, buvo nutapyti būtent parodai: – Stengiausi, jog darbai atitiktų parodos tematiką, kuri yra žmogaus vidinės baimės.

– Erdvės buvo tuščios ir tamsios. Statybinės lempos buvo per daug banalios. Šiai parodai ieškojom spalvų. Dažniausiai Arno grafika būna juoda – balta, Danielius taip pat tapo tamsiomis spalvomis, todėl norėjosi įdėti neoninių, ryškių spalvų. Viskas kurta iš to, ką turėjom ar susirinkom, – prisiminė Karolis, parodai kūręs šviesos instaliacijas bei filmuką.

Parodos erdvė iš tiesų unikali – tamsa, apšviesta neoninių lempų, smėlis po kojomis, dažų nepaliestos plikų plytų sienos, aplink iškabinti darbai, kviečiantys į kiekvieną pažvelgti giliau, atrasti dalį savęs: „Mano nuomone, Prienų vardą ir Lietuvoje, ir pasaulyje garsins ne tik tokie rašytojai, kaip Justinas Marcinkevičius, keliautojai, kaip Matas Šalčius ar skulptoriai, kaip Algimantas Sakalauskas, bet prie to prisidės ir šie nuostabūs jaunuoliai,“ – teigė Seimo nario Andriaus Kupčinsko padėjėjas Jovydas Juocevičius.

„Parodą rekomenduočiau aplankyti kiekvienam – amžius čia nesvarbus – visi turi vidinių baimių“, – tvirtina D. Aldakauskas.

Paroda veiks iki rugsėjo 11 dienos.

Gerda Minajevaitė