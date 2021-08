Europos Jaunimo sklandytojų čempionato nugalėtojai: „Sąlygos visiems vienodos“

Liepos 10–24 dienomis Pociūnų aerodrome vyko Europos Jaunimo sklandytojų čempionatas, kurio metu Lietuvos padangę išbandė jaunieji pilotai. Dvi savaites dėl geriausiųjų Europos jaunimo sklandytojų vardo varžėsi 43 pilotai iš 11 šalių, tačiau lietuviškoje padangėje skaisčiausiai švietė saulė ir palankiausio vėjo sulaukė Jungtinės Karalystės komanda.

Jungtinės Karalystės garbę šiame čempionate gynė keturi 21–25 metų vaikinai: Fin Sleigh ir Toby Freeland (klubinė klasė) bei Henry Inigo-Jone ir Tom Pavis (standartinė klasė). Kone visi komandos nariai, išskyrus Fin‘ą, kuris 2017 m. dalyvavo Pasaulio jaunimo sklandymo čempionate, Lietuvoje lankėsi pirmą kartą.

Jungtinę Karalystę ir Lietuvą skiria daugiau nei 2000 kilometrų, todėl ir oras, ir gamta čia taip pat skiriasi. Nepaisant to, jaunieji pilotai tikina, jog nuo pat pradžių atvyko su tikslu – iškovoti medalius. „Sąlygos visiems vienodos“, – po čempionato „Gyvenimo“ skaitytojams sakė komandos atstovai.

Sėkmė jaunuosius sklandytojus lydėjo jau pirmąją varžybų dieną – po pirmojo pratimo klubinės klasės atstovai, jų pačių nuostabai, gavo nemažai taškų iš vokiečių komisijos atstovų, kurie buvo laikomi pagrindiniais britų varžovais, standartinės klasės sklandytojai iš Jungtinės Karalystės pirmąją dieną taip pat neturėjo lygių. O pasibaigus čempionatui, komandos sąskaitoje buvo: aukso medalis klubinėje klasėje ir du sidabro medaliai standartinėje klasėje, o bendras šalies rezultatas įvertintas aukso medaliu.

Tiesa, vaikinai pripažįsta, jog sklandymo sąlygos Lietuvoje išties didelis iššūkis. „Tuo atveju, jeigu negalėtume sugrįžti į aerodromą ir būtume priversti nusileisti, sklandytojams labai svarbūs yra laukai. Lietuvoje laukai daug mažesni ir ne tokie tolygūs, kaip Jungtinėje Karalystėje. Be to, čia daug ežerų ir miškų, kuriuose, esant reikalui, taip pat negalėtume nusileisti, todėl lietuviška gamta sukelia papildomų iššūkių“, – apie sklandymo sąlygų skirtumus Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje pasakojo čempionai.

Pilotų žodžiais tariant, sklandymas lietuviškoje padangėje taip pat įdomus. Kaip žinoma, sklandytojams ypač svarbus palankus oras ir vėjas, kuris, vaikinų pastebėjimu, Lietuvoje labai nepastovus. „Esame daug treniravęsi Prancūzijoje, Čekijoje ir, žinoma, Jungtinėje Karalystėje, tačiau oras Lietuvoje sudėtingiausias. Mes įpratę prie ilgo ir nuolatinio vėjo pūtimo, o čia kylanti oro srovė yra labai siaura, todėl suformuoja mažus, stumiančius oro gūsius. Tai lemia ir greitį, kurį galime pasiekti, sklandydami ore. Varžybose Čekijoje vidutiniškai ore pasiekdavome didesnį nei 100 km/h greitį, leidusį sklandyti daug valandų, o Lietuvos oro sąlygos lėmė, kad pasiekdavome tik apie 70–90 km/h greitį“, – patirtimi dalijasi Jungtinės Karalystės atstovai.

Paklausti, kokį įspūdį paliko Lietuva, čempionai sakė, jog, nepaisant to, kad kelias į Lietuvą išties prailgo, čia juos maloniai nustebino vietinių žmonių svetingumas. Visgi bene labiausiai vaikinai pergyveno dėl nuolatinio lietaus, apie kurį girdėjo iš kolegų, tačiau šįkart čempionatą lydėjo karščio banga, todėl komandos atstovai džiaugiasi, jog šiems buvo užtikrinos puikios gyvenimo ir poilsio sąlygos Prienų rajone įsikūrusioje „Rasos“ sodyboje.

Sklandytojai įvertino ir Pociūnų aerodromą. Anot sportininkų, didelis privalumas, jog aerodromą sudaro vienas didelis ratas, leidžiantis kiekvieną kartą pasirinkti naują pakilimo kryptį, užtikrinančią palankų vėją. „Kituose aerodromuose tai ne visada įmanoma“, – teigė sklandytuvų pilotai. Čempionai liko sužavėti ir Pociūnų aerodrome esančiais „Wilga“ lėktuvais, kurie svečiams iš Jungtinės Karalystės buvo didelė naujovė ir, kaip sakė patys sklandytojai, skristi už jų – stulbinantis jausmas.

„Prienai – nuostabus miestelis, pro kurį tekanti plati upė yra puikus reginys ir iš oro, ir nuo žemės“, – sakė geriausių Europos Jaunimo sklandytojų vardą apgynę jaunuoliai.

Rimantė Jančauskaitė