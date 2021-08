Kviečiame tapti Prienų krašto gidais

Kas yra gidas, tai žino kiekvienas mėgstantis keliauti. Gidas padeda kelionės metu vykti pagal nurodytą programą, susipažinti su krašto istorija ar kartais nepasiklysti svetimam mieste. Miesto gidas gerai žinantis savo miestą svečiams padeda geriau pažinti kraštą, kuriame jie lankosi, nes tik jis žino pačias įdomiausias istorijas, kurios niekur neužrašytos, o perduodamos iš lūpų į lūpas. Gido profesija, tai –labiau gyvenimo būdas arba mėgstama veikla-kelionės ir bendravimas su žmonėmis. Gido profesija, tai – noras pačiam kuo daugiau sužinoti ir savo žiniomis pasidalinti su kitais. Gido profesija, tai mokėjimas pasirinkti geriausią kelionės maršrutą arba padėti jį sudaryti norintiems keliauti.

Daugelis pasakytų, kad merdint turizmui ši profesija visai nereikalinga. Tačiau Lietuvoje populiarėja lėtasis turizmas. Lėtasis turizmas, Europoje seniai egzistuojanti turizmo rūšis, Lietuvoje dar tik pradeda skintis savo kelią. Jis skirtas nedidelėms turistų grupelėms, keliaujančioms šeimoms. Šio turizmo idėja – padėti aplankyti mažiau žinomas ir populiarias vietas, susitikti su to krašto amatininkais, sudalyvauti edukacinėse programose, susipažinti su vietinių gamintojų produkcija ir kulinariniu paveldu. Atvykę į nežinomą miestelį dažniausiai klausiame vietinių gyventojų ir bandome ieškoti istorinių vietų. Tačiau galime keliauti be streso, kai žinome, kad mūsų laukia miesto, kaimo ar miestelio gidas. Jis žino visus savo krašto subtilius dalykus. Daugelis Lietuvos savivaldybių turizmo centrų ruošia informaciją pradėdami vystyti savo krašto lėtąjį turizmą, o kad tai vyktų, reikalinga vietinių gidų pagalba.

Tokių gidų Prienų krašte jau turime ir džiaugiamės, kad jie padeda geriau pažinti mūsų kraštą, primindami atvykusiesiems negirdėtas istorijas. Nors Lietuvoje pagal sąrašus turime daug gidų, tačiau daugiausia jų yra didžiuosiuose miestuose, o mažesniuose miesteliuose turime vos keletą.

VšĮ Baltijos gidas pradeda rinkti naują grupę gidų mokymams, kurie mokslus pradės spalio mėnesį. Mokytis nemokamai gali studentai, senjorai, užsiregistravę Užimtumo tarnyboje, mamos, esančios vaiko auginimo atostogose, taip pat priimame laisvuosius klausytojus, kurie baigę kursus ir išlaikę egzaminus galės tapti gidais. Mokymai finansuojami Europos struktūrinių fondų.

Gidų mokymai vyks nuotoliniu būdu pusę metų, du kartus per savaitę po keturias valandas. Mokymų metu bus dėstoma geografija, istorija, lietuvių kultūra, architektūra, turizmo teisė, pirmoji medicinos pagalba, bendravimo psichologija, ekskursijų vedimo metodika. Dalyviams teks išlaikyti egzaminus, atlikti praktinius darbus, vesti įskaitinę ekskursiją. Iš viso teks mokytis 250 valandų ( 170 val. teorijos ir 80 val. savarankiško mokymosi). Turintys aukštąjį išsilavinimą taps gidais, o turintys vidurinį išsilavinimą taps kelionių vadovais.

Registruotis į mokymus kviečiame tel. 8 698 86 956 arba rašyti į el. paštą info@baltijosgidas.lt

Ramutė Milušauskienė Baltijos gido direktorė