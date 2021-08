Sunoko juodųjų serbentų akelės…

Juodieji serbentai dera kelių metrų aukščio uogakrūmiuose; soduose, miškuose, upių, ežerų pakrantėse. Vaistinė žaliava – uogos ir lapai. Juodieji serbentai skinami giedrą dieną, o lapai – žydėjimo metu. Uogoms būdingas specifinis skonis bei kvapas, – tai natūralus vaistas nuo daugelio ligų bei negalavimų.

Naudingų medžiagų lobynas

Uogose itin gausu vitamino C, D, E, K, B grupės vitaminų, geležies, fosforo, kalio, mangano, natrio, sidabro. Yra glikozidų, eterinių aliejų, įvairių organinių rūgščių (citrinų, vyno, obuolių, gintaro, salicilo, rūgštynių), folio rūgšties, pektininių medžiagų, taninų.

Ir žali, ir trinti ar virti juodieji serbentai valo (detoksikuoja) organizmą, vartotini sergant mažakraujyste, esant vitaminų stygiui. Juodųjų serbentų sultys su medumi geriamos sergant bronchitu, laringitu, padeda atsikosėti.

Pastebėta, jog šių uogų vartojimas padeda sumažinti cukraus kiekį kraujyje, sąnarių, galvos skausmus, tačiau turi kraują tirštinančių savybių.

Juodųjų serbentų uogienės, džemai, sultys naudingos sergant gastritu, žarnyno disbakterioze, plonosios ir storosios žarnos uždegimais. Pektinai, esantys juodųjų serbentų uogose, skatina šlapimo išsiskyrimą, gerina miegą, mažina kraujospūdį. Jie sujungia ir šalina iš organizmo sunkiųjų metalų (gyvsidabrio, švino, kobalto, stroncio ir kt.) druskas.

Gydytojai dietologai pataria šviežias ir apdorotos sultis, želes, morsus, trintas uogas su cukrumi vartoti nusilpusiems po lėtinių ar sunkių ligų, operacijų bei traumų, ypač vaikams, nėščioms moterims, senjorams.

Sultys padeda nuo skrandžio ligų

Iš juodųjų serbentų galima pasigaminti sveikatai naudingų sulčių, tačiau jas derėtų kaitinti tik iki virimo. Pasak gydytojų dietologų, sultis patartina gerti po 100–150 g tris kartus per dieną sergant gastritu su sumažėjusiu skrandžio sulčių rūgštingumu, skrandžio opalige, plonosios žarnos uždegimu ar kraujagyslių ligomis.

Juodųjų serbentų sėklų aliejus turi gama linolo rūgšties, kuri gerina odos elastingumą ir spalvą.

Ir rauginimui, ir padažui…

Uogų lapai tinka raugiant ar sūdant agurkus, kopūstus, morkas. Šaldytų uogų kubelį įmetus į vandenį su citrinos griežinėliu galima mėgautis gaiviu gėrimu.

Maisto gamyboje, pavyzdžiui, saldžioms sriuboms, kompotams, kisieliams, naudojamos ir uogų išspaudos, nes jų žievelėje – ne mažiau vitaminų.

Iš juodųjų serbentų prie mėsos, žuvies patiekalų gaminami ir gardūs padažai.

Receptai vasarai ir žiemai…

Trinti juodieji serbentai

Reikės: 2 kg juodųjų serbentų, 1,5 kg cukraus.

Uogas nuplaukite, nusausinkite, sudėkite į puodą ir užpilkite cukrumi. Palikite 2 – 4 valandoms, kol cukrus susigers į uogas. Po to mediniu šaukštu išmaišykite uogas su cukrumi. Mediniu grūstuvu trinkite uogas tol, kol susidarys vientisa masė, ir paragavus burnoje cukraus nesijaus. Į iškaitintus ir ataušusius stiklainius išpilstykite sutrintus juoduosius serbentus ir užsukite dangteliais. Laikykite šaldytuve ar vėsioje vietoje.

Juodųjų serbentų padažas

Reikės: 0,5 l juodųjų serbentų,50 g krapų,60 g petražolių,2–3 skiltelės česnako, druskos, cukraus, pipirų.

Juoduosius serbentus, krapus, petražoles ir česnakus susmulkinkite, sumalkite mėsmale, įberkite druskos ir pipirų. Padažas tinka prie vištienos, kalakutienos, jautienos patiekalų.

Juodųjų serbentų lapų užpilas

Reikės: 20 g serbentų lapų užpilkite 300 ml virintu vandeniu ir palaikykite 4 valandas.

Tinka gerti sergant reumatu, hipertonija, podagra.

Svarbu: šio užpilo vartoti negalima, jei esate serbentams alergiškas.

Juodųjų serbentų želė

Reikės: 400 g šviežių juodųjų serbentų, 50–100 g cukraus, 2 šaukštų želatinos, vyšnių, cinamono.

Serbentus suberkite į puodą, įpilkite šlakelį vandens, užvirkite. Išspauskite sultis ir jas perkoškite. Supilkite atgal į puodą ir berkite cukraus tiek, kol sultys bus pakankamai saldžios. Želatiną išbrinkinkite 4 šaukštuose vandens, išmaišykite karštose serbentų sultyse. Supilkite želė į indelius ir padėkite į šaldytuvą stingti. Pabarstykite cinamono, papuoškite vyšniomis.

Juodųjų serbentų uogienė

Reikės: 1 kg uogų,1,5 kg cukraus, 300 ml vandens.

Blanširuotas uogas užpilkite sirupu, pakaitinkite iki užvirimo, ir nukėlus nuo ugnies, nugraibykite putas. Po to dar pavirkite 10 minučių.

Juodųjų serbentų gėrimas

Reikės: 1 kg uogų,1,5 stiklinės vandens.

Uogas užpilkite vandeniu ir, uždengus puodą dangčiu, pavirinkite 3–5 min. Išpilstyti į iškaitintus stiklainius ir hermetiškai uždaryti metaliniais dangteliais.

Veronika Pečkienė