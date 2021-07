Gražėjančio Jiezno gyventojai dėl retai kursuojančių autobusų jaučiasi atskirtyje

Į laikraščio redakciją paskambinusi jieznietė savo ir kitų gyventojų vardu skundėsi, kad gražėjantis Jiezno miestelis likęs ne tik nuošalėje, bet ir socialinėje atskirtyje. Ji pasakojo, kad neturintiems nuosavų automobilių yra didžiausias galvosopis, kaip šiokiadienių rytais nepavėlavus nuvykti į turimus darbus Prienuose bei Birštone.



Pasak jos, karantino metu iki minimumo sumažinus Jiezno krypties visuomeninio susisiekimo maršrutus, pirmasis autobusas Prienų link iš Jiezno autobusų stoties pajuda prieš 7 val. 50 min., o šią valandą daugelis šio krašto gyventojų jau turi būti darbe (tiesa, panagrinėjus Jiezno stotyje kabantį tvarkaraštį, nurodytas ir dar vienas išvykimo laikas 7 val. 22 min., – red. pastaba). Šeštadieniais ar sekmadieniais, kuomet žmonės norėtų nuvykti į Prienų turgų, pirmas autobusas iš sustojimo Jiezne Vilkaviškio link išvyksta tik 8 val. 55 min. Todėl žmonės stabdo pakeliui vykstantį transportą, kooperuojasi su pažįstamais, ieško kitokių būdų, kaip pasiekti kelionės tikslą. Moteris pabrėžė besididžiuojanti gražiai tvarkomu miestu, bet prastas susisiekimas kartina gyvenimą vietos gyventojams, nepatogu į jį užsukti bei pasižvalgyti ir svečiams. Todėl keleivių vardu ji prašė priderinti autobuso kursavimo grafiką prie realių žmonių poreikių.

Pagal Prienų autobuso stoties informaciją, šiuo metu Jiezno miestą iš Prienų galima pasiekti trimis maršrutais. Autobusas į Vilnių kursuoja šešis kartus per dieną, pradedant 7 val. ryto, baigiant 19 val. 20 min vakaro. Autobusas, keleivius vežantis į Užgirėlį per Jiezną, iš stoties išvyksta 7 val. 30 min. trečiadieniais ir penktadieniais. Į Jiezną vieną kartą per dieną šiokiadieniais užsuka ir autobusas, 13 val. 10 min iš Prienų stoties išvykstantis į Radomislę.

Teko susidaryti nuomonę, kad susisiekimas su Prienais, taip pat seniūnijos kaimais iš Jiezno yra nereguliarus. Vietos gyventojams tenka derintis prie retai kursuojančių autobusų, atvykusiems į šį miestą su reikalais sugrįžti į namus kaimiškose vietovėse yra nelengvas iššūkis, jei neturi nuosavo transporto ar paslaugių kaimynų… Iš pokalbių su keleiviais aiškėja, kad negalima aklai vadovautis Jiezno stotyje kabančiu tvarkaraščiu, kuris ne kartą trintas ir taisytas, mat ne visi maršrutai ir išvykimo valandos jame pažymėti.

Prienų rajono savivaldybės vicemerė, Savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos pirmininkė Loreta Jakinevičienė, taip pat gavusi gyventojų prašymą, pripažino, kad šiuo metu Jiezno krašto, kaip ir Vėžionių, gyventojai yra atskirti nuo rajono centrų. Kaimų gyventojams nelengva nuvykti ir į patį Jiezną, nors reikia ir nusipirkti prekių, pasitikrinti sveikatą, atlikti tyrimus, apsilankyti bažnyčioje ar ligoninėje, kur gydomi jų artimieji.

Todėl mero pavaduotoja pažadėjo parodyti iniciatyvą ir aptarti aktualius Jiezno krašto žmonėms susisiekimo klausimus su Savivaldybės administracijos, Jiezno seniūnijos, vežėjų atstovais.

„Manyčiau, kad reikėtų įsteigti papildomą maršrutą, tuomet į/iš Jiezno vykstantis autobusas galėtų užsukti ir į Vėžionis. Nors visuomeninio susisiekimo maršrutai dėl nedidelio keleivių skaičiaus šiuo metu yra nuostolingi, ir Savivaldybei tenka kompensuoti vežėjų patirtus nuostolius, visgi jos pareiga užtikrinti valstybės priskirtą savarankiškąją pavėžėjimo funkciją. Tikiuosi, sutarimas bus rastas, ir Pavėžėjimo komisijoje galėsime svarstyti konkrečius siūlymus, apie kuriuos pranešime atskirai,“ – sakė L.Jakinevičienė.