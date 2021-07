Trečdalis turinčiųjų teisę gauti vienišo asmens išmoką jau kreipėsi į „Sodrą“

Nuo 2021 m. liepos 1 dienos gyventojai „Sodrai“ pateikė apie 18000 prašymų dėl vienišo asmens išmokos, daugiau nei 40 proc. prašymų pateikta telefonu. „Prašymų pateikimas telefonu buvo numatytas vienišo asmens išmokos įstatyme, ir mūsų klientai aktyviai naudojasi šia galimybe,“ – sako „Sodros“ klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas Evaldas Mikutis.

„Sodra“ primena, kad pateikti prašymą telefonu išlieka patogiausias būdas, užtenka paskambinti „Sodros“ informacijos telefono numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883. Skambinant ilguoju telefono numeriu taikomi standartiniai operatorių tarifai, t. y. tokie patys kaip skambinant bet kuriuo kitu numeriu, netaikomas sujungimo mokestis. Teikiant žodinį prašymą telefonu, „Sodros“ darbuotojas paprašo patvirtinti asmens tapatybę vienu iš galimų autentifikavimo būdų. Prašymą taip pat galima pateikti ir internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus laisvos formos prašymą bei pridėjus užpildytą Prašymą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo, kurio pasirašyti bei skenuoti nereikia. Pridėjus prašymą spauskite mygtuką Pateikti.

Kitas būdas pateikti prašymą dėl vienišo asmens išmokos yra atvykti į „Sodros“ skyrių, tačiau būtina žinoti, kad, pasibaigus karantinui, tačiau besitęsiant ekstremaliai situacijai, „Sodra“ klientų aptarnavimo skyriuose ir toliau priima tik iš anksto užsiregistravusius gyventojus.

Kviečiant iš anksto registruotis apsilankymui „Sodros“ klientų aptarnavimo skyriuose, ne tik siekiama užtikrinti gyventojų ir darbuotojų saugumą, be to, klientai sutaupo laiko, nes nereikia priėmimo laukti eilėje. Registruotis vizitui galima užpildžius registracijos formą „Sodros“ internetiniame puslapyje www.sodra.lt/registracija, paskambinus telefonu 1883 arba (+370) 5 250 0883. Kiekvienas klientas, užsiregistravęs konsultacijai, gaus patvirtinimą ir bilieto numerį su tiksliu apsilankymo laiku. Į priimamojo skyrius atvykusius gyventojus pasitiks „Sodros“ specialistai.

Klientai, atvykstantys į „Sodros“ skyrius, kaip ir anksčiau privalo dėvėti apsaugines veido kaukes, dezinfekuotis rankas, laikytis saugaus atstumo.

Kas gali kreiptis dėl vienišo asmens išmokos nuo liepos 1 d.?

Nuo liepos mėnesio pradžios dėl vienišo asmens išmokos gali kreiptis vieniši žmonės, gaunantys šalpos senatvės pensiją, socialinę pensiją arba šalpos neįgalumo pensiją (išskyrus neįgalius vaikus iki 18 metų). Išmoka taip pat priklauso senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems arba ne mažiau kaip 60 proc. darbingumo netekusiems šalpos kompensacijų gavėjams.

Dėl išmokos nuo liepos gali kreiptis ir žmonės, kurie gauna socialinio draudimo pensiją kartu su mažų pensijų priemoka. Tai tie asmenys, kurie yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus arba yra netekę 60 ir daugiau procentų darbingumo ir jų gaunama senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija yra mažesnė nei 260 eurų.

Ar našliai gali kreiptis dėl vienišo asmens išmokos?

Vienišo asmens išmokas galės gauti tie našliai, kurie iki šiol teisės gauti našlių pensijos neturėjo. Pavyzdžiui, našliai negali gauti našlių pensijos, jei miręs sutuoktinis nebuvo įgijęs reikiamo minimalaus stažo pensijai gauti, nuo santuokos sudarymo iki sutuoktinio mirties buvo praėję mažiau nei 1 metai arba žmogus neįgaliu buvo pripažintas vėliau negu per 5 metus nuo sutuoktinio mirties.

Jei našlio gaunama našlių pensija yra mažesnė nei 28,63 eurai, jis galės gauti vienišo asmens išmoką tik vietoje našlių pensijos, tai yra, jei pateiks prašymą sustabdyti našlių pensijos mokėjimą.

Išmoka gali būti skirta taip pat našlaičių pensijų gavėjams, kurie turi teisę gauti ir našlių, ir našlaičių pensiją, tačiau pasirinko gauti našlaičių pensiją.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. teisę į vienišo asmens išmoką įgis visi vieniši žmonės, gaunantys senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją.

Kada ir kur bus mokama išmoka?

Tiems gyventojams, kurie pateiks prašymus nuo šių metų liepos 1 d. iki spalio 31 d., sprendimai dėl vienišo asmens išmokos skyrimo bus priimti, ir išmokos pradėtos mokėti lapkričio mėnesį, kartu sumokant išmokos nepriemoką, jei tokia susidarys.

Teikiant prašymus nuo lapkričio 1 d., sprendimas dėl vienišo asmens išmokos skyrimo bus priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo dienos.

Vienišo asmens išmoka bus mokama kiekvieną mėnesį už einamąjį kalendorinį mėnesį. Jos dydis nuo liepos 1 d. sieks 28,63 eurų. Vienišo asmens išmoka bus pristatoma gavėjams tokia pačia tvarka, kuria yra pristatoma socialinio draudimo pensija ar šalpos išmoka.

Pavyzdžiui, jei šalpos senatvės pensija žmogui pristatoma į namus, tai ir vienišo asmens išmoka bus pristatyta į namus. Jei šalpos neįgalumo pensiją gyventojas gauna į asmeninę sąskaitą, tai ir šią išmoką gaus į tą pačią sąskaitą.

