Knygos galia

Mokslas iki šių dienų negali paaiškinti žmogaus psichikos sudėtingumo. Dar per mažai informacijos apie tai, kaip sielos skausmas tampa kūno skausmu, kitaip tariant, liga. Todėl vis daugiau fizinių negalavimų siejama su psichosomatine kilme. O kas yra psichosomatika? Tai du graikiški žodžiai, psyche – siela ir somos – kūnas. Dabartinėje kalboje psichosomatika reiškia, jog kūno ligą sukelia emocijos.

Kai žmogų ištinka bėda, jo galvoje ima kunkuliuoti mintys, ieškoma atsakymų į daugybę „kodėl“. Šeimoje atsiradus onkologiniam ligoniui, pradėjome domėtis ligos priežastimi ir jos gydymu. Žinoma, kreipėmės į medikus. Skaitėme tam skirtą literatūrą. Gerai žinomas garsus gydytojas Juozas Ruolia knygoje „Septynios galimybės“ rašo, kaip gydytis vaistažolėmis, jų deriniais. Jis gerai išmano gydomąsias augalų savybes, individualiai pritaiko kiekvienam ligoniui.

Labiau sudomino Valerijaus Sinelnikovo knyga „Pamilk savo ligą“. Medicinos institute jį mokė, jog norint išgydyti ligonį, reikia surasti ligos priežastį ir ją pašalinti. Tačiau per šešerius mokslo metus jis taip ir nesužinojo, kaip tą padaryti. Suprato, kad oficialioji medicina to nežino, nes vaistai ligas tik prislopina, todėl jos dažniausiai atsinaujina. Autorius pradėjo domėtis gydymu vaistažolėmis, liaudies medicinos receptais, užkalbėjimais, biolaukais, homeopatija. Buvo ir nesėkmių. Tada pradėjo mokytis psichologijos ir psichoterapijos, įsisavino hipnozę ir pradėjo tyrinėti žmogaus pasąmonę. Autorius suprato, kad ligos priežastys slypi žmogaus viduje, ir kad kiekvienas žmogus pats susikuria ligą. Yra kažkokios giluminės priežastys, nulemiančios vienos ar kitos ligos vystymąsi. Galia, kuri sukuria mūsų likimą, yra mumyse. Kiekvienas žmogus sukuria savo pasaulį, todėl patys galime jį pakeisti. Jei kažkas netenkina, išsiaiškiname ir pašaliname problemas. Mūsų mintys pagimdo tam tikrą gyvenimo programą.

Autorius atrado žmogaus sąmonės ir pasąmonės programavimo modelį, pagrįstą tam tikrais dėsniais. Mūsų smegenys, mūsų pasąmoninis protas programuojamas nuo vaikystės. Vėliau tik naudojamės tomis programomis. Pagal žodyną, sąmonė – tikrovės atspindėjimas žmogaus smegenyse (sąmoningas protas). O pasąmonė – nevisiškai įsisąmonintos mintys, jausmai, vaizdiniai (nesąmoningas protas). Taigi pasąmonė – tarsi povandeninė ledkalnio dalis. Joje saugoma informacija ir iš prosenelių gyvenimų. Tam tikrą požiūrį į save ir aplinkinį pasaulį gauname iš tėvų, vaikystės patirtys daro poveikį visam gyvenimui. Pasąmonė valdo atminties mechanizmą. Ligų ir problemų šaknų reikia ieškoti praeities įvykiuose.

Tam, kad pasveiktume, turime pakeisti savo mąstymą. Kiekvienas žmogus yra Visatos dalis, gyventi reikia pagal jos dėsnius. Žmonės neįtaria, kokie resursai slypi kiekviename iš mūsų. Jie turi kuriamųjų ir griaunamųjų galių. Žmogus įsižeidė, užpyko, iškeikė ir taip kažkam pasiuntė griaunamąją mintį. Bet ji grįžta skausmo ir kančios pavidalu. Išreiškei meilę, pasiuntei teigiamą jausmą, ir jis grįžta džiaugsmo ir sėkmės pavidalu.

Knygoje daug pamąstymų apie griaunamąsias jėgas, kurias dažnai nešiojamės savyje. Tai puikybė, egoizmas, smerkimas, panieka, neapykanta, pagyrūniškumas, kaltės jausmas, melas, pavydas. Net užuojauta. Kodėl gi? Užuojauta gerai, jei padedi patarimais, veiksmais, bet blogai, jei įsijauti į svetimas problemas ir tarsi jas didini.

Apie ligas, jų priežastis, minčių galią, pasveikimus yra daug knygų. Tačiau būtent šioje radau daugelio reiškinių paaiškinimus. Kai kuriuos gyvenimo įvykius teko permąstyti ir įvertinti iš naujo. Knyga sukėlė įvairių minčių: ar gali dar ką nors pakeisti savo gyvenime?

Kai sužinai ką nors įdomaus, norisi ir kitiems papasakoti. Todėl patariau knygą perskaityti klubo nariams, o paskui pasidalinti mintimis, patyrimais, pamąstymais. Tą dauguma „Versmenės“ klubo narių ir padarė. Gamtoje, medžių pavėsyje kalbėjomės, prisiminėme savo patirtis, išklausytas paskaitas, perskaitytas knygas, pritarėme arba ne draugų bei knygos autoriaus mintims. Aišku, be oficialiosios medicinos nuo sunkių ligų sunku pasveikti, bet turi pats padėti gydymui. O kaip sau padėti, gerų patarimų radau knygoje šokiruojančiu pavadinimu „Pamilk savo ligą“.

Stanislava Valatkevičienė, klubo narė