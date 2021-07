„Draugystė veža“. Mums pakeliui!

Rubrikos „Bendruomenių seklyčia“ herojai – ilgamečio LRT socialinės atsakomybės projekto „Draugystė veža“ šių metų iniciatyvos „Mums pakeliui!“ dalyviai, kurie jau keliolika dienų eina tarptautiniu Šv. Jokūbo keliu.

Žygeiviai, pasiryžę nužingsniuoti 500 km Lietuvos piligrimų keliu – Camino Lituano – nuo

Žagarės miestelio (Joniškio r. ) iki Seinų (Lenkija), liepos 19 dieną pasiekė tarpinę nakvynės vietą Prienuose ir Birštone. Per dieną įveikus 26 km, žygeiviai Beržyno parke smagiai, skambant dainoms, pabendravo su Prienų rajono savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku ir kitais prieniečiais, pasidžiaugė vietinių svetingumu. Atgavę jėgas po gero poilsio, o kai kurie – ir po profesionalaus masažo, antradienio rytą iniciatyvos dalyviai aplankė Revuonos parką, nusifotografavo prie LDK Kęstučio paminklo ir tęsė žygį Birštono link. Apie jų patirtis, nuotykius, įspūdžius iš žygio ir susitikimų su įdomiais žmonėmis galima išgirsti LRT reportažuose bei rasti lrt.lt Mediatekoje.

Prienuose prie žygeivių – įvairias negalias turinčių žmonių, jų bičiulių ir globėjų, ketinančių per dieną nukakti iki Punios, prisijungė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pietvakarių centro Kauno miesto ir rajono, Prienų, Alytaus filialų nariai su centro direktore Jolanta Kručkauskaite. Iš gausaus būrio jie išsiskyrė pasipuošę trijų Lietuvos vėliavos spalvų kepurėmis.

Visi, kuriuos spėjau pakalbinti prie Kęstučio paminklo, iš Prienų iškeliavo su pačiais geriausiais įspūdžiais ir nuotaika.

LASS Prienų filialo pirmininkė Irena Karsokaitė kartu su būreliu filialo narių nuotaikingai žengė į trasą, nes su jomis žingsniavo ir ansamblio „Puriena“ vadovė, balsingoji Onutė Matusevičiūtė, kuri žadėjo kelią per Žvėrinčiaus mišką iki Birštono trumpinti su daina.

„Šiandien tikimės įveikti 24 km, žinoma, eisime pagal savo fizines galimybes. Pritrūkus jėgų, pagelbės lydintis transportas. Šiame žygyje iki Punios dalyvauja beveik 30 LASS Pietvakarių centro narių, tai bene pats gausiausias prisijungimas prie iniciatyvos „Mums pakeliui“ iš iki šiol buvusių kelyje visuomeninių organizacijų. Dalyvaudami šiame projekte, siekiame bendrystės, ieškome panašumų (ne skirtumų), bičiulystės su kitais žmonėmis, – kalbėjo LASS Pietvakarių centro direktorė J. Kručkauskaitė.

Viena iš atkakliausių žygeivių, kitus užkrečianti savo entuziazmu – judėjimo negalią turinti Vitalija iš Klaipėdos. Nuo Žagarių iki Prienų neįgaliojo vežimėliu per pačius didžiausius karščius ji jau įveikė daugiau nei 330 km. Moteris keliauja kartu su devynmečiu sūnumi, kuriam šis iššūkis labai patinka.

Paklausta, kas ją paskatino prisidėti prie žygeivių, Vitalija sakė:

„Norėjau ne tik išbandyti save, bet ir pakeisti ilgo karantino metu nuvarginusią aplinką, pamatyti daugiau Lietuvos, susirasti naujų draugų. O bendravimo tikrai netrūksta, nes kiekvieną dieną prisijungia vis daugiau pakeleivių. Visi nusiteikę labai pozityviai. Tad sunkumus atperka geros emocijos, sutikti žmonės, patirti nuotykiai, o nuovargį – galima išgulėti. Vakar pajutau, kad pasiekiau emocinių ir fizinių galimybių ribą, bet po gero masažo (ačiū pasisiūliusiai padėti masažistei, kuri ir pati yra keliavusi „Camino Lituano“ maršrutu), patogaus miego palapinėje vėl esu pasirengusi keliauti toliau“.

Žygyje dalyvauja ir daugiau Vitalijos likimo draugų, judančių vežimėliais, tiesa, jie keliauja trumpesnius atstumus. Kartu žingsniuoja ir žmonės, kuriems persodinti donorų organai. Apie jų įveiktus kilometrus primins antspaudai piligrimų pasuose.

Viena iš projekto „Draugystė veža. Mums pakeliui“ koordinatorių Aušrinė Gedminaitė pasakojo, kad pakeliui žygio dalyviai bendrauja su vietos bendruomenėmis, susipažįsta su daugeliu gerų, nesavanaudiškai nusiteikusių žmonių, kurie pasirūpina poilsiu, maitinimu, kultūrine programa, palaiko morališkai. Iš Kauno rajono atkeliavę žygeiviai ilsėjosi Pakuonyje – Daukšiagirės „Dvaro bravoro menėje“ jų laukė vakarienė ir nakvynė, kurias organizavo Nijolė Lukoševičienė. Kitą vakarą žygeivius Prienuose nuoširdžiai pasitiko meras, jiems buvo paruoštos vaišės –prienietiški čeburekai. Žygio dalyviai nakvojo „Žiburio“ gimnazijos bendrabutyje, pasižvalgė gražiai sutvarkytoje Beržyno parko erdvėje. Žmonėms su fizine negalia geras sąlygas poilsiui suteikė kempingas Birštone, o „Birštono seklytėlė“ pavaišino įspūdinga vakariene.

„Jeigu karantino sąlygos leis, planuojame kelionę baigti Seinuose, kur mus pasitiks vietos lietuvių bendruomenė. Kelionė turėtų trukti 21 dieną, kasdien nukeliaujame po 20–30 kilometrų. Kol kas viskas klostosi sėkmingai: niekas neperkaito, niekam neprireikė medikų pagalbos, – kalbėjo A.Gedminaitė.

Projektas organizuojamas kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitais partneriais, turint tikslą sumažinti neįgalių žmonių socialinę atskirtį, palengvinti jų integraciją į visuomenę. Kelionėje svarbiausia – mokytis priimti, suprasti ir palaikyti vienam kitą.

Dalė Lazauskienė