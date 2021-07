Vasarą miškai pakvimpa žemuogėmis… Prinokusios, vitaminais, mikroelementais turtingos uogelės gelbsti nuo daugelio negalavimų. Beje, vartokite ne tik uogas, bet ir lapus…

Kuo naudingos žemuogės?

Žemuogės turi daug vitamino C, taip pat E, K, B, P, karoteno, fruktozės, organinių rūgščių, flavonoidų, karotinoidų, mineralinių medžiagų – kalio, kalcio, magnio, geležies, mangano, kobalto. Pasak gydytojų, žemuogės gerina kraujotaką, regėjimą, širdies veiklą, emocinę būseną, stiprina imuninę sistemą, mažina antsvorį. Uogose yra fitoncidų, kurie sunaikina daugelį žmogaus organizme esančių bakterijų. Žemuogės – tikrasis „miško daktaras“, padedantis sergant kepenų, skrandžio ir žarnyno ligomis, ateroskleroze, hipertonija, cukriniu diabetu, hemorojumi (minkština vidurius), cistitu; šalina iš organizmo „blogąjį“ cholesterolį, nuodingąsias medžiagas, mažina cukraus kiekį kraujyje ir t.t.

Uogose gausu netirpių skaidulų, kurios minkština vidurius, padeda apsisaugoti nuo storosios žarnos vėžio (palaiko žarnų rūgštinę – šarminę pH).

Ypač vertingos moterims

Mitybos specialistai pastebi, kad žemuogės itin naudingos moterims įvairiais jos gyvenimo tarpsniais: nėštumo, kūdikio maitinimo krūtimi, menopauzės ir pomenopauzės laikotarpiu, nes šiose mažose uogelėse yra ypač moterims reikalingo mikroelemento – geležies. Be to, žemuoges derėtų valgyti ir turinčioms širdies problemų, sergančioms mažakraujyste.

Kiek suvalgyti uogų per dieną?

„Sezono metu stenkitės šių uogų vartoti kuo dažniau. Derėtų jas valgyti šviežias, tik ką nuskintas, – ploname uogos apvalkalėlyje daug naudingų medžiagų – skaidulų, kurios teigiamai veikia įvairias mūsų organizmo funkcijas. Svarbu gerai sukramtyti žemuogių sėklytes, nes jose gausu geležies, – atkreipia dėmesį maisto technologė Zeta Štarkevičienė. – Beje, uogas tinka ir šaldyti, tai kur kas sveikiau, nei jas termiškai apdorojant konservuoti“.

Rekomenduojama uogų dienos norma 300–400 g. Jeigu gerai toleruojate, galima suvartoti ir iki 0,5 kg uogų, tik, aišku, ne kasdien…

„Iš šviežių uogų bus daugiau naudos, jei jas valgysite 15–20 minučių prieš pagrindinį valgį. Nepatartina jų vartoti po sočių pietų. Tada jau geriau vėliau, praėjus 1,5–2,5 valandoms“, – primena pašnekovė.

Mėgaukitės žemuogių lapų arbata

Naudingos ne tik uogos, bet ir jų lapai. Iš jų galima pasigaminti skanią švelnaus skonio arbatą. Ji mažina kraujospūdį, ramina nervus, lėtina širdies ritmą, plečia kraujagysles; taip pat mažina organizme šlapimo rūgšties ir druskų kiekį.

Žemuogių lapų arbata tinkama gerti dieną ir vakare, nes ne tonizuoja, o veikia raminančiai.

Lapus reikėtų skinti jaunus, džiovinti pavėsyje, gerai vėdinamoje patalpoje paskleidus plonu sluoksniu.

Receptai su žemuogėmis (dovanoja Zeta Štarkevičienė)

Lašišos salotos su žemuogėmis (Skanu ir labai patrauklu…)

1 „aisbergo“ salota, žiupsnelis grąžgarščių, 200 g lašišos filė sūdytos (ar rūkytos). 3 šaukštai saulėgrąžų, 3 šaukštai žemuogių, 2 šaukštai alyvuogių aliejaus, 1 šaukštas sojų padažo.

Susmulkinti „aisbergo“ salotą, ant viršaus dėti supjaustytą lašišą, pabarstyti pakepintų saulėgrąžų. Užpilti aliejų ir sojos padažą, užberti žemuoges.

Žemuogių desertas (Greit paruošiamas, puošnus ir skanus desertas)

50 g sausainių, 150 g graikiško jogurto, 1 šaukštas cukraus pudros, 1 šaukštelis žemuogių.

Susmulkintus sausainius supilti į taurę, ant viršaus – užpilti jogurtą. Tada užberti žemuoges, apibarstyti cukraus pudra.

Gaivus kokteilis (Vėsinantis karštą dieną…)

1 stiklinė žemuogių su lapeliais, 200 ml ledų.

Į blenderį suberti uogas, ledus ir suplakti.

Varškės desertas su žemuogėmis

(Lengviems pusryčiams ar vakarienei)

200 g varškės, 1/2 stiklinės žemuogių, 1/2 šaukšto cukraus, 1/4 šaukštelio cinamono.Varškę ištrinti su cukrumi ir įmaišyti žemuoges. Užberti cinamono. Skanaus!

Veronika Pečkienė, Kaunas – Vaišvydava