Kokios yra koronaviruso vakcinacijos galimybės?

Pasaulinė pandemija sukėlė begalę sunkumų, streso, nežinomybės ir dar daugiau diskusijų bei susipriešinimo dėl skirtingų įsitikinimų.

Šis laikotarpis buvo ypač sunkus visiems, tačiau, norint sužinoti, kokiomis nuotaikomis ir mintimis mūsų visuomenė gyvena šiandien, kalbiname piliečius iš skirtingų šalies rajonų ir dalijamės jų asmenine patirtimi.

„Noriu grįžti į darbą, į renginius, keliauti“

Karolina iš Palangos džiaugiasi, kad pavyko pakankamai nesudėtingai išgyventi didžiausių karantino sugriežtinimų laikotarpį. „Žinoma, dabar, kai situacija pasikeitusi, drįstu pasvajoti apie keliones į užsienį ir kitas pramogas“, – prisipažįsta ji.

Palangiškė teigia, kad sprendimą vakcinuotis lėmė tikėjimas medicina ir mokslu, tačiau jos aplinkoje yra ir mąstančiųjų kitaip.

„Tikiu mokslu ir medicina. Kita vertus, tarp mano pažįstamų yra ir nusiteikusių prieš vakcinaciją. Nemanau, kad kažkuri pusė yra teisi ar neteisi. Aš pasvėriau visus už ir prieš. Noriu grįžti į darbą, į renginius, keliauti, tad apsispręsti buvo lengva“, – tvirtina ji, pridurdama, kad nemato prasmės veltis į diskusijas su savo bičiuliais ar apskritai nepažįstamais žmonėmis, kurie nesiruošia vakcinuotis. „Kiekvienas, kuris domimės bet kuriuo klausimu, labiau esame linkę priimti tuos argumentus, kurie palaiko mūsų jau susiformavusią nuomonę.“

Turime jausti atsakomybę

Mažeikiškė Gerda teigia, kad itin griežtai laikėsi visų karantino rekomendacijų: „Nerimavau ir dėl savo, ir dėl artimųjų sveikatos, todėl į karantino sąlygas žvelgiau rimtai – visuomet buvau namie ir neturėjau tiesioginių socialinių kontaktų. Manau, dėl to ir pavyko neužsikrėsti koronavirusu, nes vengiau visų įmanomų rizikų.“

Moteris pasakoja, kad tuo metu, kai buvo pats pandemijos krizės įkarštis, labai daug žmonių susidūrė su rimtomis problemomis, neteko darbų, atsisveikino su artimaisiais, todėl psichologinės pagalbos poreikis buvo didžiulis.

„Matydamas šią situaciją, Krizių įveikimo centras, kuriame savanoriavau, buvo suinteresuotas, kad psichologai teiktų pagalbą ne tik nuotoliniu būdu, bet ir gyvai, todėl man pasisekė, kad buvau paskiepyta per vieną pirmųjų vakcinacijos bangų. Nė kiek nesvarsčiau dėl to, ar vertėtų skiepytis, ar ne, nes man tai buvo savaime suprantama ir neišvengiama. Manau, kad šis virusas gali tapti mūsų kasdienybe, todėl kaip skiepijamės nuo gripo ar kitų ligų – taip pat ir nuo šios“, – tvirtina Gerda.

„Iš tiesų, aš manau, kad esu labai laimingas žmogus, nes man asmeniškai neteko patirti netekčių ar to skausmo, kurį vis dar matau savo aplinkoje. Liekamieji reiškiniai ir pasekmės yra išties labai liūdnos, ir juk niekad nežinai, kada tu pats gali atsidurti kitų vietoje. Man visa tai atrodo labai rimta, ir, manau, mes visi turėtume jausti tą atsakomybę.“

Vakcinacijos galimybės Lietuvoje

Šiuo metu Lietuvoje kviečiami nemokamai skiepytis visi gyventojai nuo 12 metų.

Norintys užsiregistruoti ar užregistruoti kitą asmenį vakcinacijai, gali tai atlikti internetu www.koronastop.lt arba Karštosios linijos numeriu 1808.

Vakcinai galima registruotis bet kurioje savivaldybėje, į kurią jums patogu atvykti. Svarbiausia turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir atvykti nurodytu adresu ne anksčiau nei 10 minučių iki registracijos metu nurodyto laiko. Užregistravus 12–15 m. amžiaus vaiką vakcinacijai, bent vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų arba rūpintojų turi kartu atvykti į vakcinacijos centrą. Atvykimas yra traktuojamas kaip sutikimas skiepytis.

Po vakcinacijos jūsų bus paprašyta palaukti 15 minučių šalia procedūrinio kabineto, kad būtų laiku suteikta būtina skubioji pagalba, jei įvyktų staigi nepageidaujama reakcija į vakciną.

Jei jums reikalingos dvi vakcinos dozės, antrai dozei patiems registruotis nereikia – jos datą ir laiką suderinsite vakcinacijos centre po to, kai būsite paskiepyti pirma doze.

Persirgę COVID-19 liga gali būti skiepijami praėjus 180 dienų po šios ligos diagnozės. Tačiau gyventojas gali vakcinuotis anksčiau, jeigu prieš skiepijimą atliekamas antikūnų tyrimas rodo neigiamą rezultatą, t. y. nenustatomi IgG antikūnai (tarp COVID-19 ligos diagnozės ir antikūnų tyrimo atlikimo turi praeiti ne mažiau kaip 3 savaitės).

Taip pat vertėtų žinoti, kad vakcinomis nuo kitų ligų, pavyzdžiui, erkinio encefalito, rekomenduojama skiepytis išlaikant bent 2 savaičių tarpą.

Detalesnė informacija apie vakcinacijos procesą konkrečioje savivaldybėje skelbiama savivaldybių interneto svetainėse. Jų kontaktus ir pagrindinę informaciją rasite interneto svetainėje www.koronastop.lt/vakcinavimas.

Taip pat visuomet galima kreiptis Karštosios linijos numeriu 1808, kuriuo paskambinus gyventojams bus atsakyta į klausimus apie vakcinavimo procesą, pagelbėta užregistruoti vakcinai.

Nuotr. iš asmeninio archyvo