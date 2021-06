Kokie produktai gerina atmintį?

Prasidėjus egzaminų sesijai ne tik būsimiesiems studentams, bet ir vidutinio, vyresniojo amžiaus žmonėms svarbu rūpintis darbo ir poilsio režimu bei gera atmintimi.

Apie tai, kokie maisto produktai gerina atmintį, kalbamės su Vilniaus dietologijos centro gydytoja dietologe Egle Kliukaite-Sidorova.

Pasak E. Kliukaitės -Sidorovos, vertėtų įsiminti pagrindinę mitybos formulę: visaverčiame maiste turėtų būti ne mažiau kaip 15 proc. baltymų, apie 30 proc. riebalų, 55 proc. angliavandenių bei mineralinių medžiagų, vitaminų, skysčių.

Gerai atminčiai palaikyti itin svarbu kasdien suvartoti 3–4 porcijas šviežių vaisių ir daržovių. Beje, smegenų ląstelėms naudingi ryžiai, pupos, lęšiai. Kasdien valgykite natūralų jogurtą, varškę, gerkite kefyrą. Kelis kartus per savaitę vartokite žuvį, liesą vištieną, kalakutieną, jautieną.

Vasarą derėtų išgerti 1,5–2 l vandens (per karščius – dar daugiau), nesaldintos arbatos.

Moksliniai tyrimai atskleidė faktą, jog didelės dozės antioksidantų, tokių, kaip vitaminai E ir C, mažina ląstelių žuvimą ir padeda išvengti atminties pablogėjimo. Pastebėta, kad valgant moliūgų sėklas gerėja atmintis ir susikaupimas, kadangi juose yra smegenims naudingų B grupės vitaminų, ypač B6 ir B12, folio rūgšties.

Smegenims svarbi geležis ir magnis

„Gerai atminčiai reikalinga geležis, kuri lengvai pasisavinama valgant kiaušinius, mėsą, žuvį. Geležies turi pomidorai, brokoliai, ropės, žiediniai kopūstai, morkos, salierai, iš vaisių – citrinos, apelsinai, mangai. Naudinga gerti granatų, burokėlių, moliūgų sultis, valgyti kruopų košes, rupią duoną, sėlenas, riešutus. Smegenų veiklą aktyvina migdoluose, žirniuose, kopūstuose esantis magnis,“ – atkreipia dėmesį gydytoja dietologė.

Ruošiantis egzaminams per dieną suvalgykite po 3–4 graikiškus riešutus, kurie stiprina nervų sistemą ir aktyvina smegenų veiklą.

Atmintį stimuliuoja… ananasai?

Citrinos aktyvina mąstymą, padeda lengviau įsiminti informaciją, kadangi jose gausu vitamino C. Kuo dažniau mėgaukitės citrinų gėrimu: į pusę stiklinės vandens išspauskite vienos (ar pusės) citrinos sultis, galite paskaninti medumi.

Beje, norint įsiminti ilgus tekstus naudingi ananasai, nes jie stimuliuoja ilgalaikę atmintį.

„Darbingumą ir nuotaiką kelia juodasis šokoladas, razinos, bananai,“ – pataria pašnekovė.

Ruošiantis egzaminams negalima laikytis dietos. Jeigu organizmui truks baltymų, vitaminų ir mineralų (pavyzdžiui, magnio), greitai pavargsite, bus sunku sukaupti dėmesį.

Smegenų mankšta

Smegenų lavinimui, kaip ir raumenims, reikalinga kasdienė mankšta. Jūsų smegenis dirbti aktyviau paskatins šie paprasti kasdien atliekami dalykai:

. išmokite keletą užsienio kalbos žodžių,

. spręskite kryžiažodžius,

. žaiskite šachmatais,

. kita ranka nei įprastai valykite dantis, kalbėkite telefonu, užsisekite švarką.

Naudingas kryžminis judėjimas

Sujungti abiejų smegenų pusrutulių darbą padės kryžminis judėjimas.

. Stovite – kojos pečių plotyje. Lėtai lenkiatės į priekį viena ranka siekdami priešingos kojos pirštų, o priešingą ranką tiesiate atgal. Po to kita ranka siekiate priešingos kojos pirštų, o priešingą ranką tiesiate atgal. Pratimą kartoti 3–5 kartus.

. Stovite – kojos pečių plotyje, rankos nuleistos prie šonų. Dešinę ranką keliate aukštyn ir traukiate kuo daugiau atgal, o kairę ranką traukiate priešinga kryptimi – atgal žemyn. Pratimą kartoti 6–10 kartų.

. Stovite tiesiai. Vieną ranką per peties sąnarį sukate į vieną pusę, o kitą ranką tuo pat metu sukate priešinga kryptimi. Atliekate, kol jums malonu.

. Greitai einate ar bėgate. Stenkitės, kad rankos mostas būtų priešingas judėjimo krypčiai, (koja priekyje, ranka – atgal).

. Užsimerkę tamsoje, vaikščiokite po kambarį: stenkitės prisiminti ir atspėti, kur ir kokie yra baldai (didina dėmesingumą ir susikaupimą)

Veronika Pečkienė