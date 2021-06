Projektinis susitikimas, atidėtas metams dėl pandemijos, įvyko!

2021 m. gegužės 25 – 31 dienomis Prienų „Žiburio“ gimnazija organizavo ketvirtąjį, finalinį, nuotolinį Erasmus+ projekto HELP (Handicap for Education and Learning Progress) susitikimą.

Projekto partneriai – mokyklos iš Bulgarijos, Italijos, Prancūzijos ir Lietuvos. Projektinio susitikimo tikslas – pasidalinti gerąja mokyklų patirtimi, kaip padedame mokiniams su negalia integruotis į mokymosi procesą ir išsiaiškinti mokinių su negalia problemas ir sunkumus. Projekte dalyvavo gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Sabanskienė, projekto koordinatorė Jūratė Grybauskienė, IT specialistas Mindaugas Račaitis, mokytojai – Jurgita Barkauskienė, Snieguolė Milušauskienė, Ilona Rasimavičienė, mokiniai – Lukas Barkauskas, Gustas Mickevičius, Arnas Rasimavičius, Joris Mitkevičius, Gabija Janukėnaitė.

Projektinio susitikimo metu dalyviai pristatė savo šalis, miestus bei mokyklas, analizavo anketų atsakymus, teikė išvadas ir rekomendacijas, kaip būtų galima padėti mokiniams su negalia, kokios priemonės galėtų prisidėti prie mokymosi progreso. Mokytojai pasidalino priemonėmis ir būdais, padedančiais mokiniams su negalia lengviau integruotis mokykloje.

Projektinio susitikimo partneriai dalyvavo virtualioje konferencijoje, kurios metu pranešimus skaitė Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Kristina Belenavičienė, psichologės Aušrinė Diksaitė ir Andrijana Šležaitė. Projekto partneriai dalyvavo Vilniaus universiteto studento Liudviko Juodsnukio suorganizuotoje virtualioje kelionėje po Lietuvos praeitį ir dabartį. Projektą vainikavo visų šalių projektinių susitikimų ataskaitų pristatymai.

Projekto dalyviai džiaugėsi, kad projektas praplėtė akiratį, suteikė galimybę geriau pažinti sunkumus, su kuriais susiduria mokiniai su negalia, ir būdus, kaip palengvinti mokinių su negalia integraciją mokykloje.

Gabija Janukėnaitė

