Išrinktas Mato Šalčiaus premijos konkurso nugalėtojas

Žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, rašytojo, žurnalisto, keliautojo ir idealisto, kraštiečio Mato Šalčiaus premijos steigėja yra Prienų rajono savivaldybė. Konkursas ir apdovanojimo renginys rengiami kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga. Premija skiriama žurnalistams už pasaulio pažinimo skatinimą bei brandžius ir išsamius spaudos, radijo, fotografijos, televizijos, interneto žiniasklaidos autorinius darbus kelionių tematika, paskelbtus per kalendorinius metus.

Konkursas premijai gauti organizuojamas kiekvienais metais. Premija – 1000 Eur.

Šiemet pasiūlyta apdovanoti 4 asmenis. Pateiktus pasiūlymus 2021 m. gegužės 25 d. svarstė Prienų r. savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Mato Šalčiaus premijos skyrimo komisija. Komisijos pirmininkė – Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, komisijos pirmininko pavaduotoja – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zails-kienė, nariai – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos kelionių žurnalistų klubo narys Edmundas Ganusauskas, Lietuvos žurnalistų sąjungos kelionių žurnalistų klubo narė Danutė Kurmilavičiūtė, Lietuvos žurnalistų sąjungos kelionių žurnalistų klubo narė Ona Nosevičienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos kelionių žurnalistų klubo pirmininko pavaduotojas Linas Senkus, Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis.

Komisijos sprendimu Mato Šalčiaus premijos konkurso nugalėtoju tapo Vytautas Kandrotas, kraštietis, keliautojas, VšĮ „Terra publica“ steigėjas ir vadovas. Mato Šalčiaus premija bus įteikta liepos 6 d. iškilmingame renginyje Prienuose.

Prienų r. savivaldybės informacija

Kartu su gimtojo krašto žmonėmis

Vytautas – Prienų krašto vaikas. Jo giminės šaknys – Jiezno seniūnijoje. Čia jis augo, lankė Kašonių aštuonmetę, vėliau Jiezno vidurinę mokyklą, kurią 1993 metais baigė aukso medaliu. Nors Vytautas ir nepasekė šviesios atminties brolio, profesionalaus žurnalisto, buvusio „Suvalkiečio“ laikraščio vyr. redaktoriaus Gintaro pėdomis ir studijavo vadybą, bet žurnalisto ir rašytojo darbas jį lydi nuo pirmųjų studijų metų.

Vytautas Kandrotas yra daugiau kaip 200 straipsnių bei 100 pažintinių knygų autorius, sudarytojas ar bendraautorius, vyr fotografas arba fotografijų autorius.

Nuo pirmosios savarankiškos kelionės 1996 metais dažniausiai renkasi Vakarų Europos valstybes. Vidurinėje mokykloje gerai išmokta prancūzų kalba Vytautui leido greitai „prisijaukinti“ Prancūziją – tai jo šalis favoritė, kurioje yra turėjęs ne vieną stažuotę ir kurioje stengiasi apsilankyti kasmet. Per 20 metų jo sukaupti įspūdžiai sugulė į 350 puslapių knygą „Pažink Prancūziją“. Ši pasirodė 2019 metų pabaigoje. Per kelis mėnesius iki koronaviruso epidemijos pradžios buvo parduotas beveik visas pirmasis leidinio tiražas. Deja, autoriaus parengtas knygos tęsinys apie Paryžių kol kas laukia geresnių laikų, kai pasaulis išsivaduos iš pandemijos gniaužtų. Vytauto straipsniai su knygos ištraukomis 2020 metais publikuoti internetinėje žiniasklaidoje, žinutės apie Prancūziją toliau pasiekia skaitytojus per autoriaus „Facebook“ paskyrą „Pažink Prancūziją“, o autorinė Prancūzijos fotografijų paroda „Žydroji valanda“ keliavo per šalies bibliotekas.

Vytautas nuolat bendradarbiauja su portalais „Delfi.lt“, „15min.lt“, „Etaplius.lt“ bei žurnalu „Keliauk“ ir „Gyvenimo“ laikraščiu – publikuoja pažintinius straipsnius, kelionių įspūdžius ir savo sudarytus maršrutus.

2020 metų vasarą, solidarizuodamasis su visais Lietuvos piliečiais, Vytautas pakvietė juos saugiai keliauti po Lietuvą – išleido kelionių vadovą „Ypatinga Lietuva. Keliaujame po Lietuvos saugomas teritorijas“, pats keliavo, parengė ir publikavo 12 straipsnių ciklą apie mažiau žinomus ir atokiau esančius regioninius parkus. Straipsnius publikavo portalas „15min.lt“ ir regioninė žiniasklaida. Autorius pradžiugino ir mažuosius keliautojus – 2020 metų rudenį juos pasiekė Vytauto Kandroto sukurtas stalo žaidimas „Ypatinga Lietuva“.

Vytautas nepamiršo ir gimtojo rajono – 2020 metais kaip leidėjas ir fotografas prisidėjo prie knygos apie Balbieriškio bažnyčią ir parapiją leidybos, o Jiezno parapijai švenčiant 350 metų jubiliejų organizavo nuotraukų konkursą ir parėmė fotografijų parodą. Ji iki šiol eksponuojama Jiezno bažnyčioje.

Šiuo metu spaustuvėje gaminamas Vytauto Kandroto sukurtas didelio formato pažintinis stalo žaidimas „Įdomiausios kelionės po Lietuvą“, kuriame bus galima susipažinti su Lietuvos geografija, administraciniu suskirstymu ir net 400 pačių įdomiausių lankytinų objektų, įamžintų autoriaus nuotraukose.

Sveikiname Vytautą ir džiaugiamės, kad mūsų pasiūlymui nominuoti jį premijai pritarė ir komisija.

„Gyvenimo“ redakcija