Elektriniai šildytuvai gali kelti pavojų…

Nepastovūs, netikėtai atvėstantys orai skatina įsijungti elektrinius šildytuvus namuose ar įstaigose. Ką derėtų žinoti, kad išvengtumėte nelaimės, pasakoja Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė spaudai Džiuginta Vaitkevičienė.

– Kas žinotina prieš įsigyjant elektrinį šildytuvą?

– Svarbiausia taisyklė, kuria turėtumėte vadovautis įsigydami elektrinį šildytuvą, yra ta, kad prietaisas turi būti sertifikuotas ir pažymėtas CE ženklu. Jokiu būdu nenaudokite savo gamybos elektrinių šildymo prietaisų, nejunkite elektrinių šildytuvų per tam nepritaikytus elektros tinklo prailgintuvus. Prieš pradėdami naudoti šildymo prietaisus, susipažinkite su gamintojo nurodymais ir instrukcija – tai labai svarbi saugumo sąlyga. Apžiūrėkite laidus, kištuką, lizdą, į kurį jungsite prietaisą – ar nėra mechaninių pažeidimų, atvirų kontaktų.

– Neretai žmonės ant elektrinių šildytuvų džiauna drabužius, džiovina grybus ir pan. Ar saugu taip elgtis?

– Elektra ir vanduo – pavojingi kaimynai, todėl ant elektrinių šildytuvų ar kitų prietaisų jokiu būdu nedžiaukite skalbinių, nedžiovinkite miško gėrybių. Sugedus termoreguliatoriui, gali kilti gaisras.

– Labai svarbu šildytuvą pastatyti saugioje vietoje…

– Taip. Nemažai gaisrų kyla, kai šildytuvai statomi per arti įvairių daiktų: spintų, užuolaidų, lovų, minkštasuolių ir pan. Elektrinių šildymo prietaisų paviršius stipriai įkaista, todėl jie turėtų stovėti saugiu atstumu erdvioje vietoje, – bent per metrą nuo užuolaidų, baldų ar kitų degių medžiagų. Pasidomėkite, ar prietaisą su elektros tinklu jungiantys laidai nesiliečia prie karštų, drėgnų, aštrių paviršių, kitų kabelių; ar laidas nėra prispaustas – toje vietoje gali suplonėti laidų izoliacija, kilti trumpojo jungimo ir gaisro grėsmė. Įjungę šildytuvą į tinklą neužkliūkite ir nelaipiokite ant laidų.

– Kokiais atvejais elektrinis šildytuvas gali kelti pavojų?

– Tepaliniai elektriniai šildytuvai gali sugesti. Trūkus tepalo skyriui ir užsidegus tepalui galimas gaisras. Elektriniai prietaisai mums pavojingi, nes gali sukelti trumpąjį jungimą. Todėl niekada nejunkite šildytuvo į vieną elektros lizdą kartu su kitais prietaisais. Žinokite, kokio galingumo elektros tinklo instaliacija jūsų namuose ir kokio galingumo bei kiek prietaisų vienu metu galima naudoti. Ant elektros šildymo prietaisų nurodytas jų galingumas vatais. Į vieną buitinį 230 voltų kištukinį lizdą nederėtų jungti daugiau kaip vieno buitinio elektros įrenginio, kurio galingumas siekia 2000 vatų.

Jeigu įjungus šildytuvą kaista arba kibirkščiuoja kištukinis lizdas, kištukas ar jungiklis, tarp lizdo ir kištuko ar jungiklio prastas kontaktas – nedelsiant jį išjunkite!

Įjungus šildytuvą patikrinkite, ar nekaista namų vidaus tinklo instaliacijos laidai (siena, po kuria pravestas laidas), kištukinis lizdas; ar nesijaučia svylančios gumos, plastiko kvapas – jei taip nutiko, nedelsdami išjunkite šildytuvą iš elektros tinklo ir kvieskite elektriką. Įkaitęs elektros lizdas, laidai gali užsidegti ir sukelti gaisrą.

Jokiu būdu nenaudokite elektrinių šildytuvų drėgnose patalpose: baseinuose, vonios kambaryje ir pan. Jie skirti tik šaltoms ir sausoms patalpoms šildyti.

Nepalikite šildytuvo be priežiūros ir prieš išeidami iš namų ar įstaigos įsitikinkite, ar tikrai jį išjungėte.

– Koks efektyviausias būdas apsisaugoti nuo gaisro?

– Daug materialinės ir moralinės žalos sukelia per vėlai pastebėtas gaisras. Efektyviausias būdas nuo jo apsisaugoti ir namuose, ir biuruose – įsirengti dūmų jutiklius. Šie prietaisai greitai ir patikimai užfiksuoja vos kilusį gaisrą. Jutiklyje esanti sirena informuoja jus ir kaimynus apie iškilusią grėsmę, todėl galima suspėti lokalizuoti beįsiplieskiančią ugnį, kol ji dar nepasiglemžė jūsų turto ar net gyvybės. Nuo 2018 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių pakeitimas, numatantis, kad visuose gyvenamuosiuose būstuose gyventojai privalo įsirengti autonominius dūmų signalizatorius.

– Dėkojame už naudingus patarimus. Saugokime save ir savo namus.

Veronika Pečkienė

