Šeimų maršo atgarsiai

Sunku pasakyti, kiek dalyvių iš visos Lietuvos tikėjosi „Didžiojo šeimų maršo“ organizatoriai. Ko gero, turėjo ir optimistinį, ir pesimistinį scenarijų. Tačiau jeigu, kaip teigia policijos atstovai, praėjusįjį šeštadienį Vilniaus Vingio parke buvo susirinkę apie 10 tūkst. žmonių – tai yra rimta. Tai žmonės, kurių požiūrio politikams ignoruoti nebeišeina. Mat jeigu pilietis dėl kurių nors skirtingų priežasčių nusprendžia pakilti nuo minkštasuolio namuose ir čiuožti šalies sostinėn, reiškia, kad labai skauda.

Nesvarbu, kad yra teigiančių, esą į Lietuvos Sąjūdį prieš daugiau nei tris dešimtmečius iš tikrųjų renginys visai nebuvo panašus. Nelabai svarbu, kad akcija vyko pandemijos metu, kada diduma piliečių yra pavargę nuo veiklos ir laisvalaikio ribojimų, todėl karantiną galėtume vertinti kaip vieną svarbių mobilizuojančių priežasčių. Ne ypač svarbu ir tai, kad iš Vingio parko estrados sklidusių kalbų galų gale itin sunku atpažinti artikuliuotus protesto dalyvių reikalavimus.

Dar vienas svarbus savaitgalio aspektas: prezidento Gitano Nausėdos sveikinimas, viešojoje erdvėje pasirodęs akkurat maršo dalyviams mitinguojant. Kai kurie atidesni apžvalgininkai tvirtina čia nematą visiškai nieko nauja: p. Nausėda jau kuris laikas skelbia pakankamai konservatyvią poziciją įvairiais klausimais. Šis atvejis esą – iš tos pačios operos. Prezidento rėmėjai visiškai teisėtai pastebės, kad šalies vadovo kreipimasis Tarptautinės šeimos dienos proga buvo skirtas šiai datai, o ne konkrečiam renginiui.

Tačiau, ko gero, galėtume sakyti, kad toks paaiškinimas slepia dalį demagogijos. Jeigu kreipimasis butų išplatintas iš ankstaus ryto arba tos dienos išvakarėse, į tokį argumentą galėtume įsiklausyti beigi priimti. Juo labiau, pareiškime yra užkoduota ir daugiau prasmių. Pavyzdžiui, p. Nausėda ragina politikus išgirsti šalies piliečių nuotaikas bei poziciją. „Mūsų žmonės nusipelno būti išgirsti ne tik kartą per 4 metus. Mes privalome girdėti jų nuomonę esminiais visuomenės gyvenimo klausimais, nes be to neįmanomi sprendimai demokratinėje valstybėje“, – rašoma pareiškime.

Ar nuoroda į ketverius metus yra aliuzija, kad tik Seimo dauguma privalo klausytis savo ir oponentų rinkėjų (prezidento rinkimai vyksta kas penkmetį)? Ar galime tai laikyti paaiškinimu, kokiu tikslu viešosios nuomonės tyrimų kompanijoms prezidentūra užsako apklausas, dėl kurių turinio vėliau išsisukinėja?

Nenustebčiau, jeigu taip ir būtų. Vienintelis dalykas, dėl kurio rimtai abejoju, yra klausimas, ar p. Nausėda iš tikrųjų yra konservatyvesnių pažiūrų už pačius Lietuvos konservatorius, ar toks tik dedasi esąs. Nesgi labai miela kur nors politinių mūšių metu prie ko nors pasijusti savu.

„Lietuva visada garsėjo kaip laisvę mylinčių žmonių šalis. Drauge ji visada garsėjo kaip vieta, kur draugiškai ir taikiai gyvena skirtingo tikėjimo, tautybės, pažiūrų žmonės. Branginkime tai, ką taip kantriai kūrėme ištisus šimtmečius,“ – dar sakė prezidentas. Jeigu p. Nausėda tvirtai laikosi tokios nuostatos, jam buvo verta išgirsti vieną jauną žmogų, kurį teko tuo klausimu išklausyti man. Jauna maždaug dvidešimtmetė mergina tvirtino, kad laisvė ją mylinčių žmonių šalyje nėra tortas, po gabalėlį kurio galima būtų padalinti arba, iš anksto apsisprendus, vieniems duoti, o kitiems – ne.

Rytas Staselis