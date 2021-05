Prekes siunčiate iš Kinijos ar Didžiosios Britanijos? Artėja pokyčiai

Iki šiol mažos vertės (iki 22 eurų) iš trečiųjų šalių prekėms nebuvo taikomi papildomi mokesčiai. Įgyvendinant Europos Sąjungos Tarybos priimtas taisykles, nuo liepos 1 d. ne ES šalyse įsigytos prekės turės būti deklaruotos muitinėje, už jas reikės sumokėti importo PVM bei kitus susijusius mokesčius.

Naujoji deklaravimo tvarka

Nors galutinė tvarka dar ruošiama, numatomi trys skirtingi siuntų iš trečiųjų šalių deklaravimo ir apmokėjimo būdai, kai siunta bus siunčiama per Lietuvos paštą.

1. Prekės pirkimo metu. Šiuo metu ruošiamasi kelių sistemų įgyvendinimui, kurios leistų pirkėjui importo PVM mokestį sumokėti prekės įsigijimo metu. Tokiu atveju, prekei pasiekus Lietuvą, PVM mokesčio mokėti jau nereikės, bet prekės deklaravimo prievolė muitinėje liks. Muitinės formalumais rūpinsis Lietuvos paštas, atsiimant siuntą, jeigu bus taikomi, reikės sumokėti siuntos aptarnavimo mokestį.

2. Savarankiškai arba per kitą tarpininką. Šiuo atveju visais deklaravimo formalumais rūpinsis gavėjo pasirinktas tarpininkas arba gavėjas tai darys savarankiškai per šiuo metu LR muitinės kuriamą specialią platformą, čia bus galima sumokėti ir importo mokesčius. Nusprendus siuntą deklaruoti šiuo būdu, labai svarbu dar iki siuntai pasiekiant Lietuvą atsisakyti Lietuvos pašto paslaugų. Siuntą bus galima atsiimti įprastu būdu, jeigu bus taikomi, reikės sumokėti siuntos aptarnavimo mokestį.

3. Per Lietuvos paštą. Bendrovė pasirūpins visais deklaravimo formalumais, o mokesčius bus galima sumokėti siuntos atsiėmimo metu. Nusprendus naudotis Lietuvos pašto paslaugomis, tai bus labai svarbu patvirtinti dar siuntai keliaujant į Lietuvą – tuomet bus ruošiama išankstinė deklaracija, siuntos išmuitinimo procesas bus greitesnis.

Atkreipiamas dėmesys, kad, įsigaliojus naujoms taisyklėms, siuntų iš trečiųjų šalių kelionė bus ilgesnė, o galutinė siuntos kaina bus didesnė.

Tinkamas adresavimas – būtinybė

Teisingas adresavimas yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių sėkmingą siuntos kelionę. Tai tampa dar svarbiau artėjant pokyčiams.

Primenama, kokią informaciją reikia pateikti adrese:

. Vardas pavardė. Juos reikėtų nurodyti pilnus, rašyti lotyniškomis raidėmis, jeigu perkama užsienio šalies elektroninėje parduotuvėje, geriau rašyti be lietuviškų raidžių;

. Gatvės pavadinimas. Jį reikėtų nurodyti tikslų, be trumpinimų, pavyzdžiui, Antavilių Sodų 3-ioji g.;

. Namo ir buto numeris (jei yra). Svarbūs abu numeriai, juos reikėtų rašyti per brūkšnelį, pavyzdžiui, 6-43;

. Pašto kodas. Jį nurodyti labai svarbu, nes būtent jį skenuoja skirstymo įrenginiai. Atkreipiamas dėmesys, kad pašto kodai keičiasi, tad prieš siunčiant verta jį pasitikrinti;

. Miestas arba gyvenvietė, šalis. Jei siunčiama ne į savivaldybės centrą, reikėtų patikslinti, kokiame rajone yra gyvenvietė. Pavyzdžiui, Maišiagala, Vilniaus r.;

. Mobilaus telefono numeris. Tai nėra būtina, tačiau rekomenduojama – juo gavėjas informuojamas apie deklaravimo eigą, galimybę atsiimti siuntą ir pan.

Daugiau informacijos apie laukiančius pokyčius bei teisingą adresavimą galima rasti www.lietuvospastas.lt.