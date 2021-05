Ar būtume geriau pasirengę, jei ištiktų antrasis Černobylis…

Prieš 35-erius metus ištikusi tragedija Černobylio atominėje elektrinėje, o prieš dešimt metų įvykusi Fukušimos atominės elektrinės avarija siejamos su skaudžiomis pasekmėmis: radioaktyviu užterštumu, gyventojų evakuacija, radiacijos sukeltomis ligomis ir mirtimis, žmonių išgyvenimais, susirūpinimu dėl būsimų kartų sveikatos. Skaudžios istorijos pamokos, Lietuvos pašonėje iškilusi Astravo AE nuolat primena apie mūsų šaliai gresiantį branduolinį pavojų ir įpareigoja būti pasirengusiems galimam ekstremaliam įvykiui: gebėti tinkamai reaguoti, pasirūpinti gyventojų apsauga, techninėmis avarijos padarinių likvidavimo priemonėmis.

Gegužės 12 dieną Vidaus reikalų ministerija su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (PAGD) organizavo civilinės saugos funkcines pratybas, kuriose, be 16 -kos valstybinių institucijų, dalyvavo ir visos šalies savivaldybės. Kaip pabrėžė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, šios pratybos yra neatsiejama pasirengimo reaguoti į branduolinį pavojų dalis, tai pirmosios iš aštuonerių pratybų, numatytų per ateinančius dvejus – trejus metus.

Minėtose pratybose dalyvavo ir Prienų rajono savivaldybė, gyventojai į mobiliuosius telefonus gavo pranešimus apie perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimą, buvo įjungtos sirenos. Papasakoti apie pratybų tikslus, kokios užduotys buvo vykdomos, ar pasitaikė trikdžių? – paprašėme Prienų rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus vyriausiąjį specialistą (civilinei saugai) Romą Trakymą.

– Pratybos įvyko, o jų metu paaiškėjo ir kai kurios esamos problemos. Labai gerai, kad nesklandumus aptikome pratybų metu, nes juos bus galima ištaisyti, atsitikus realiai nelaimei tai padaryti būtų per vėlu. Svarbiausia, kad žinutė gyventojus pasiekė, informacija buvo ištransliuota per visus kanalus. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – ESOC) aktyvuotas nuo pat pandemijos pradžios, todėl šį kartą Savivaldybės didžiojoje salėje buvome susirinkę tik Operacinio vertinimo, Ekstremaliųjų situacijų prevencijos, Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo, administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo bei Palaikymo grupių nariai.

Pagal naują scenarijų ESOC elektroniniu paštu gavo dvi užduotis. Buvo gautas nutarimas, kad paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir paskirtas operacijų vadovas. Savivaldybės ESOC nedelsiant pasiruošė gyventojų perspėjimui. Antra užduotis – kaip mes suvaldytume evakuotų gyventojų srautus nuo Vilniaus pusės. Su šia užduotim taip pat susitvarkėme. Buvo perduota informacija Prienų rajono policijos komisariatui, nurodant, kad magistralinio kelio Vilnius – Prienai – Marijampolė ruože nuo 79 iki 73 kilometro, siekiant išvengti transporto spūsčių, dirbtų du patrulių ekipažai, kurie transporto priemones (atsižvelgiant į situaciją) galėtų nukreipti Alytaus ar Kaišiadorių miestų link. 15 val. buvo įjungtos garsinės sirenos, gyventojai girdėjo viešą informaciją.

– Ekstremaliais atvejais itin svarbu skubiai informuoti gyventojus. Mobiliojo ryšio operatorių duomenimis, pratybų metu siųstus pranešimus gavo 99 proc. telefonų turėtojų. Į ką turėtų atkreipti dėmesį tie žmonės, kurių žinutės nepasiekė?

– Gyventojai, kurių žinutės nepasiekė, turėtų aktyvuoti savo mobiliuosius telefonus. Tai galima padaryti apsilankius ekstremaliosioms situacijoms pasirengti skirtoje svetainėje www.LT72.lt. Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt pagrindinio puslapio apačioje yra bėganti eilutė su baneriu „Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema“, kurį paspaudus, atsivers informacinis langas. Perkant naują mobilųjį telefoną, reikėtų operatorių paprašyti, kad aktyvuotų jūsų mobilųjį telefoną.

– Jeigu kaimynystėje įvyktų atominės elektrinės avarija, per kiek laiko radiacinio monitoringo stotys užfiksuotų šį įvykį? Kaip greitai šalies gyventojai būtų informuoti apie šį įvykį?

– Lietuvoje veikia 43 radiacinio pavojaus ankstyvojo perspėjimo sistemos stotys, jos priklauso Radiaciniam saugos centrui, kurios veikia 24/7 režimu, todėl gyventojai būtų perspėti nedelsiant.

– Kaip turėtų elgtis gyventojai, išgirdę pranešimą apie avariją atominėje elektrinėje?

– Jei perspėjimą apie radiacinį pavojų išgirdote lauke, kuo greičiau reikia eiti į pastatą, uždaryti visus langus, duris, saugoti kvėpavimo takus – nosį, burną užsidengti nosine ar šaliku. Jei esate namuose, būtina likti patalpoje, nedelsiant uždaryti langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, išjungti vėdinimo, kondicionavimo sistemas. Įsijungti radiją ar televizorių ir klausyti nurodymų. Privaloma likti patalpoje, kol nepaskelbta kita informacija. Maisto produktus reikia sudėti į sandarius indus, geriamąjį vandenį taip pat. Jei yra galimybė, reikėtų uždengti šulinius Jeigu leidžiama išeiti į lauką, eiti reikėtų tik užsidėjus vienkartinį respiratorių.

– Kokiais atvejais gyventojai būtų evakuojami? Ar Prienų rajone yra kolektyvinės apsaugos statinių?

–Trumpaisiais SMS pranešimais, per radiją, televiziją būtų pranešta, iš kurių teritorijų gyventojai evakuojami į kitas teritorijas. Evakuaciją organizuotų Savivaldybė. Prienų rajono teritorijoje yra parinkti 23 kolektyviniai apsaugos statiniai, pažymėti ženklais (Sporto arena, mokyklų sporto salės, rajono kultūros ir laisvalaikio centrai).

– Valstybės biudžeto lėšomis nupirkta kalio jodido tablečių, kurios skirtos 16 savivaldybių, esančių 100 km atstumu nuo Baltarusijos atominės elektrinės, gyventojams. Prienų rajono savivaldybė į šią zoną nepatenka, tačiau atsarga gėdos nedaro – galbūt gyventojams reikėtų patiems įsigyti kalio jodido, kad, reikalui esant, galėtų apsisaugoti nuo radioaktyvaus jodo kaupimosi skydliaukėje?

– Iš tiesų, branduolinės avarijos atveju gali pasklisti radioaktyvusis jodas, kuris kaupiasi skydliaukėje. Apsaugoti ją galima laiku ir tinkamai vartojant jodo preparatus, šiuos preparatus galima vartoti ne anksčiau kaip 6 val. prieš avariją arba skubiai po jos, ne vėliau kaip per 2–3 val.

– 2020 metais atliktos Lietuvos gyventojų apklausos duomenimis, tik 44 proc. gyventojų turi sukaupę būtiniausių maisto ir vandens atsargų, kad galėtų 72 val. neišeiti iš gyvenamojo būsto. Kokiais svarbiausiais daiktais, išgyvenimo ir apsaugos priemonėmis galima būtų pasirūpinti iš anksto?

– Namuose reikia visada turėti maisto, vandens, gyvybiškai svarbių vaistų. Jei prireiktų evakuotis, reikia pasiimti su savimi svarbiausius dokumentus ar jų kopijas, žibintuvėlį, radijo imtuvą su atsarginiais elementais, maisto davinį trims paroms, vandens atsargų, supilstytų į mažus buteliukus, visa tai laikyti kuprinėje. Su šeimos nariais iš anksto reikia susitarti, kas galėtų būti kontaktinis asmuo, kuriam galima būtų paskambinti, pranešti apie savo buvimo vietą ir kt. Paprastai tariant, pasiruošti reikėtų taip, tarytum išsiruošėte į trijų parų turistinį „žygį“.

– Pasak to paties tyrimo, tik 38 proc. šalies gyventojų žinotų, kokių svarbiausių veiksmų reikėtų imtis, jei įvyktų branduolinė avarija. Kaip ketinama šviesti visuomenę, kad ji būtų kuo geriau informuota?

– Rudenį bus organizuojamos civilinės saugos pratybos, taip pat teikiama informacija gyventojams apie susidariusią situaciją, galimus padarinius ir priemones jiems pašalinti, apsisaugojimo būdus. Mokyklų, įstaigų darbuotojams, kurie atsakingi už civilinę saugą, organizuojami mokymai, civilinės saugos kursus yra išklausę ir Prienų r. savivaldybės administracijos darbuotojai, ESK, ESOC nariai, paruoštos atmintinės darbuotojams ir kt. Be to, šio mėnesio pabaigoje respublikiniu mastu organizuojama tarptautinė viešinimo konferencija „Kaip rengiamasi užtikrinti gyventojų saugumą branduolinės ir radiologinės avarijos metu?“, kurią rengia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Konferencijoje bus aptarti strateginiai klausimai dėl vieningos ekstremaliųjų situacijų valdymo informacinės sistemos sukūrimo, kompleksinių pratybų rengimo. Planuojama parengti specialią visų šalies gyventojų mokymo ir švietimo programą bei atnaujinti ekstremaliųjų situacijų informacijos svetainę www.LT72.lt, pritaikant ją tikslinėms gyventojų grupėms. Atsakymus į dominančius klausimus šia tema galima rasti ir Prienų r. savivaldybės internetinėje svetainėje www.prienai.lt.

Kalbėjosi Dalė Lazauskienė