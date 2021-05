Šeštadienį Lietuvoje įvyko neeilinis įvykis – protesto mitingas, kuris vadinosi „Didysis šeimos gynimo maršas“. Kodėl neeilinis? Įvairiais duomenimis, jame dalyvavo daugiau kaip 10000 žmonių. Nuo Sąjūdžio laikų, ko gero, nebuvo tokio didelio žmonių susivienijimo. Nors nuo pat pradžių šis protesto mitingas kėlė įvairiausias diskusijas, buvo bandoma menkinti jo idėjas, vėliau ir organizatorius, jis vis dėlto įvyko ir pavyko.



Mano žiniomis, mums, Prienų krašto žmonėms, anoniminiais laiškais ir skundais galimai taip pat buvo bandoma trukdyti, tačiau kolona dalyvių iš Prienų ir Birštono sutartu laiku pajudėjo Vingio parko link. Pagal planą kolona pajudėjo iš Klaipėdos ir prie jos jungėsi visų kitų miestų dalyviai. Važiuojant jausmas buvo nerealus! Pakelėse, ant tiltų ir viadukų stovėjo būriai žmonių su vėliavomis ir gėlėmis. Ne visi galėjo vykti į Vingio parką, todėl palaikymą reiškė palydėdami koloną, kuri driekėsi per visą Lietuva.

Protesto mitingas Vingio parke prasidėjo numatytu laiku. Dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.

„Mūsų žmonės nusipelno būti išgirsti ne tik kartą per 4 metus. Mes privalome girdėti jų nuomonę esminiais visuomenės gyvenimo klausimais, nes be to neįmanomi sprendimai demokratinėje valstybėje“, – savo kalboje pabrėžė Prezidentas.

Visas mitingas praėjo labai sklandžiai ir gražiai. Be pykčio, be neapykantos, be smurto. Noriu padėkoti visiems dalyviams, kurie padėjo organizuoti, platinti informaciją ir dalyvavo. Noriu padėkoti policijos pareigūnams, kurių dėka buvo išvengta provokacijų ir užtikrintas sklandus dalyvių kolonos judėjimas bei visas renginys. Ačiū Jums visiems.

Dažnai tenka išgirsti klausimą, kas gi tą mūsų šeimą puola, kad reikia tokiu maršu ją ginti? Labai gerai į šį klausimą atsakė politologas Vytautas Sinica:

„Ne šeimos trobą, o šeimos idėją žmonės gina. Gina ne nuo banditų, nuo politikų. Gina supratimą, kas ta šeima (puola partnerystės įstatymas), gina teisę tą supratimą garsiai reikšti (puola neapykantos kalba), gina vaikų mokymą pagal savo vertybes (puola seksualizuotas lytinis švietimas), gina sveiko proto normą, kad žmonės nekintamai yra vyrai ir moterys (puola Stambulo konvencija ir lyties keitimo įstatymas), pagaliau gina teisę patiems be valstybės kišimosi nesmurtiškai auklėti savo vaikus (puola vaiko teisių apsaugos reforma).“

Mitingo dalyviai pateikė valdantiesiems savo reikalavimus.

Egidijus Visockas

Didžiojo šeimų maršo Prienų – Birštono koordinatorius