Mokinės ir mokytojos duetas

Birštono gimnazijos I b klasės mokinė, dailės olimpiadų dalyvė, ne kartą apdovanota už savo originalius darbus, eksponavusi savo tapybos darbų parodą Birštono gimnazijoje Gabija Guobytė Motinos dienai nusprendė iliustruoti mokytojos Astos Ferevičienės kūrinį „Trilogija moteriai“.

Trilogija. Laikas ir moteris

Žvelgiu į nuotrauką rėmelyje, ir ji mane įtraukia tarsi laiko tėkmė. Trijų kartų moterys: dukra, motina ir senelė sustingo retro fotografijoje. Triguba magija ir žavesys. Kiekviena iš jų kalba su laiku ir kasdienybe…

Dukra

Tarsi išplaukusi iš balto rūko,

suskambus muzikai.

Rasotas pumpuras…

Plaukų šilku tu apsisupus

Balsu lakštingalos sakai

Svaigius žodžius.

Paklysta kasdienybės valanda

Nuo tavo tyro grožio

Užsimiršusi visai…

Tu – skubanti ir dūžtanti banga.

Skaisti rasota rožė.

Dainos garsai…

Tavy tiek magijos ir paslapties,

Kurios suvokti negali.

Kalbi tyla.

Vilioja sruoga ant baltos peties.

Tu šoki, kai gatve eini…

Tokia jauna!

Motina

Palinkusi prie pirmo rūpesčio,

Skubėjus ir pavargusi

Stabdai mintis.

Lyg bangos dūžta lūkesčiai,

Beprasmis darbas

Juos suvaikyt.

Kažkas taip skaudžiai užveria

Namų senas duris,

Ir pamatai

Vaikų akis. Jos žvelgia į tave,

Bijodamos nuvilt.

Va, pravirkai….

Esi stipri, tokia beprotiškai stipri,

Išmokai vėl pakilt,

Jei parkritai.

Save lyg duoną meilėje išdalini.

Tikėti ir nenusivilt:

Juk jie – vaikai!

Tampi aistringu tango tu pati:

Kerai ir tavo paslaptis,

Skausmo druska…

Gyvenimu lyg podiumu plauki.

Tu liūdesy slepi akis,

Pridengdama ranka.

Išmokai juoktis, plėšoma kančios,

Paguost, praradus viltį,

Išeiti karaliene.

Išverkti skausmą prieglobsty tamsos,

Ryte su šypsena pakilti

Ir eit į naują dieną…

Kažkam – pasaulis visas tu, gyvenimas.

Bijodamas išduot, nuvilti,

Gyvena tavimi…

Kažkam tu – tik vandens čiurlenimas.

Ištroškusį viltim pagirdai

Ir vėl viena eini.

Senelė

Ruduo, žiema… Tavy gyvena viskas.

Tu vakaro garsų įsiklausai –

Ir tiek prasmės!

Jautiesi tarsi scenoj vienišas artistas:

Atrodo, kad jau viską išsakei…

Žemai lenkies…

Ovacijų nereikia… tiktai minties,

Be kaukės, be apgaulės –

O gal buvimo?

Iškėlus galvą ir be šleifo praeities

Eini tu palydėti saulės,

Dėkot likimui…

Glaudi visus, kurie širdy paliko,

Ir dalini jaukumą ramų,

Apkabini…

Dar nežinai, kiek tau dienų beliko…

Jauti komediją ir dramą…

Ir vis dar svaigini….

…. Ir vėl žvelgiu į nuotrauką ant sienos. Žinau, kad jau buvau, esu ir gal dar būsiu… O jos liks manyje visiems laikams… Kaip retro nuotrauka.