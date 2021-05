Pamokas mokyklose galės lankyti testuoti arba paskiepyti mokiniai

Dėl suprastėjusios epidemiologinės situacijos Prienų rajono savivaldybė išbraukta iš sąrašo savivaldybių, kuriose pradinis ugdymas gali būti teikiamas kontaktiniu būdu palengvintomis sąlygomis. Todėl nuo 2021 m. gegužės 3 d. beveik visose rajono ugdymo įstaigose pamokos klasėse bus organizuojamos tik tiems mokiniams, kurių tėveliai sutiko, kad jų vaikai būtų profilaktiškai testuojami greitaisiais antigenų testais.

Testavimas imant ėminius iš priekinės nosies landos bus atliekamas kas keturias dienas pačiose mokyklose, prižiūrint visuomenės sveikatos specialistui.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas patvirtino, kad ugdymą kontaktiniu būdu su minėta testavimo sąlyga tęs Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, Jiezno, Stakliškių ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos. Dviejose rajono mokyklose –Šilavoto ir Skriaudžių – pradinukai toliau mokysis nuotoliniu būdu.

Artėjant valstybiniams brandos egzaminams (jų sesija prasidės birželio 7 dieną), nuo šio pirmadienio leista į rajono mokyklas sugrįžti ir abiturientams, dalis pamokų ir konsultacijos jiems vyks kontaktiniu būdu.

Savivaldybės gydytojo Virginijaus Slautos teigimu, leidus skiepyti abiturientus, praėjusią savaitę tokį norą pareiškė 79 jaunuoliai, panašus skaičius jų buvo vakcinuota.

Nuo gegužės 10 d. Vyriausybės sprendimu į klases turėtų grįžti ir 5-11 klasių mokiniai. Dėl mokymo organizavimo būdo leista apsispręsti savivaldybėms. Visgi šios savaitės pradžioje Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R.Zailskas dar negalėjo pasakyti nieko konkretaus, tik patikslino, kad šiuo metu vyksta mokyklų bendruomenių apklausa. Skyriaus vedėjas vylėsi, kad per kelias dienas bus paskelbta ir Sveikatos apsaugos ministerijos pozicija dėl mokinių testavimo tvarkos bei patvirtinti atitinkami Vyriausybės dokumentai.

Prienų rajone koronavirusu serga 79 asmenys

Lietuvos statistikos departamento gegužės 3 d. duomenimis, per praėjusią parą Prienų rajono savivaldybės teritorijoje nenustatyta nė vieno naujo koronaviruso atvejo, atlikta 33 tyrimai. Per paskutines 7 dienas susirgimų vidurkis – 5.

Šiuo metu rajone statistiškai serga 79 gyventojai, 1496 pasveiko, nuo COVID-19 ligos mirė 51 asmuo, su šia liga – tiesiogiai ar netiesiogiai – siejamos 92 mirtys. Per praėjusią savaitę Prienų ligoninėje buvo paimta 570 ėminių. Iš jų atlikta COVID-19 tyrimų PGR metodu: 175 pacientams (26 atsakymai teigiami), 41 medikui ir 2 globos namų darbuotojams (atsakymai neigiami); greitųjų antigenų testų: 352 (trijų atsakymai teigiami). Prienų ligoninės COVID-19 poskyryje buvo gydoma 19 pacientų.

Startuos Karštosios linijos 1808 registracija skiepams

Šią savaitę Prienų rajono savivaldybei skirta 744 dozės „Pfizer-BioNTech“ ir 1200 dozių „AstraZeneka“ vakcinų. Jos skirtos revakcinavimui antrąja doze bei naujų asmenų pagal susirgimus ir kitus prioritetus skiepijimui. Savivaldybės gydytojas V.Slauta vylėsi, kad, artėjant masiniam gyventojų skiepijimui, nuo gegužės 17 dienos startuos registracijai į vakcinaciją skirta Karštoji linija 1808, kurios darbą Kauno regione koordinuos Kauno greitosios pagalbos stotis. Anot jo, rajono gyventojai, dėl objektyvių priežasčių negalintys užsiregistruoti internetu, į eilę skiepui gauti galės užsirašyti ir telefonu 1808.

Dalė Lazauskienė