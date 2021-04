Prezidentas be portfelio

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvai atstovauti Europos Vadovų Taryboje (EVT) ir toliau turėtų prezidentas, tą ir parodė penktadienį paskelbta visuomenės nuomonė, kuri, anot šalies vadovo, rodo, jog dažnai žmonės supratimo turi daugiau nei kai kurie politikai. Tokį Lietuvos žmonių požiūrį parodė balandį viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Vilmorus“ atlikta reprezentatyvi apklausa.

Šalies vadovui ji tikriausiai labai patiko, nes nurodė tikrąją vietą politikoje visiems tokį klausimą keliantiems Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovams.

Klausimas, kaip galima būtų vertinti šią „liaudies išmintį“. Kažin kas jau retoriškai pažymi, ar apklausoje suformuluotas klausimas buvo korektiškas. Aš pridurdamas paklausčiau, ar bent jau padori Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, kilmę ir gyvenvietės tipą atitinkanti respondentų dalis turi žalią supratimą, kas ta Europos vadovų taryba ir su kuo ji valgoma. Jeigu ne, tai toji „liaudies išmintis“ neverta nei sudilusio skatiko.

Mat jau kitą dieną viešai skelbta, jog atliekant tą pačią apklausą paaiškėjo, kad prezidento populiarumo reitingas nuo jo darbo sostinės Simono Daukanto aikštės rūmuose pradžios sumenko ketvirtadaliu. Tačiau ta proga p. Nausėda nesiėmė komentuoti, ar šalies žmonės tokiu klausimu per pusantrų metų įgijo didesnį supratimą. Ir jeigu taip, tai kodėl.

Žinia: kai kurių konservatorių Seime pradėta diskusija apie tai, kuris iš aukščiausiųjų šalies pareigūnų turėtų posėdžiauti Briuselyje, svarstant svarbiausius Europos Sąjungos (ES) klausimus, yra niekinga. Ir tik nenuovokiems veikėjams šis iš esmės reprezentatyvus klausimas gali atrodyti esminis. Todėl, kad sprendimai yra formuluojami visiškai kitokiais formatais, ne paskutiniąją minutę užstalėje.

Tačiau p. Nausėda, deja, neturi ypatingos politinės patirties, todėl yra priverstas džiaugtis tokiomis mažomis, nesubrendėliams reikšmingomis pergalėmis. Ką beveiksi – „gerovės valstybės“ tema išeskaluota ligi visiško koktumo, daugiau telkiančių idėjų nebėra, belieka mėginti savo asmenyje suvienyti Valdą Adamkų ir Dalią Grybauskaitę. Konkrečiu atveju neturint pirmojo išminties ir antrosios ryžto.

Bergždžias užsiėmimas. Kol kas EVT mūsų prezidentas realiai sprendė gal tik COVID-19 infekcijos vakcinų tiekimo klausimą. O jeigu tuo klausimu neturi pageidavimo užsiimti iš esmės, nuo iki, gali pats apsvarstyti, kurio valstybės pareigūno tatai kompetencija galėtų būti.

Ar tai reiškia, kad konservatorių keliamas klausimas dėl valstybės atstovavimo nėra jau toks niekingas? Ir taip, ir ne. Ko gero, TS-LKD turi veikėjų, kurie ligi šiol negali susitaikyti su faktu, kad partijos vidinius rinkimus ignoravęs žmogus 2019-aisiais tapo Lietuvos lyderiu. Kita vertus, net ir plika akimi matyti, kad tasai lyderis bent jau kol kas deimantu nespindi.

Man asmeniškai artimiausioje ateityje bus įdomiausia, ką Lietuvos Respublikos prezidentas praneš manąs apie Lietuvos šeimų sąjūdžio žygį per Lietuvą ir tos grupės žmonių skelbiamą iniciatyvą perduoti linkėjimus Seimo nariams per jų vaikus.

Rytas Staselis