VMU Prienų regioniniame padalinyje miškasodžio metu pasodinta per 22 000 medelių

Gražia ir prasminga tradicija tampantis nacionalinis miškasodis balandžio 20 dieną miškininkus ir visuomenę vėl suvienijo bendram tikslui.

Kasmet nacionaliniame miškasodyje dalyvauja vis daugiau gamtai neabejingų žmonių, o šiemet, Valstybinių miškų urėdijos (VMU) duomenimis, įsitraukusiųjų į akciją rekordiškai daug – net apie 15 tūkstančių.

Kaip rašoma VMU pranešime, šiais metais prie miškasodžio prisijungė kultūros ir švietimo įstaigų atstovai, ambasadoriai, Seimo ir savivaldybių nariai, vietos bendruomenės bei apie 150 įmonių, kurios miško sodinimą supranta kaip tvarią komandos formavimo veiklą.

Gausaus būrio aktyvių piliečių, kuriems rūpi, ką po savęs paliksime ateities kartoms, sulaukė ir Prienų regioninis padalinys, kuriame, nepabūgę nė lietaus, miškus sodino per 350 žmonių. Šiemet Prienų regioniniame padalinyje miškasodis vyko Meškapievio (Prienų r.) ir Sudvajų (Alytaus r.) girininkijose, kuriose iš viso įveista 5,3 hektarų naujo miško.

Anot Prienų regioninio padalinio Miško auginimo specialisto Dainiaus Baranausko, Meškapievio girininkijoje miškininkai kartu su savanoriais 3 hektarų teritorijoje pasodino 12 000 (7500 pušies ir 4500 eglės) medelių, o Sudvajų girininkijoje 2,3 hektarų plote iš viso pasodinta 10300 sodinukų, iš kurių 8500 sudaro spygliuočiai ir 1800 lapuočiai (beržas).

Iš viso, VMU duomenimis, miškasodžio metu, per vieną dieną Lietuvoje pasodinta per 100 girių ir įveista apie 700 hektarų naujo miško.

VMU pranešime spaudai nurodoma, jog „visi miškasodžio metu pasodinti sodmenys yra išauginti moderniuose VMU medelynuose, kur naudojamos naujausios ir pažangiausios, aukščiausią sodinukų kokybę užtikrinančios technologijos. Nacionalinio miškasodžio „Kad giria žaliuotų“ metu buvo sodinami mišrūs medynai, sudaryti iš daugiau nei trijų vietinių medžių rūšių: ąžuolų, beržų, liepų, eglių, pušų, juodalksnių, bukų ir kitų.“

Beje, šiemet nacionalinis miškasodis ypatingas ne tik dėl rekordinio dalyvių ar pasodintų medelių skaičiaus, bet ir dėl to, jog jis įprasmina Dainų šventės šimtmetį. Su juo ir susijęs šių metų nacionalinio miškasodžio pavadinimas „Kad giria žaliuotų“, kviečiantis susimąstyti apie Lietuvos ateitį, kultūros, gamtos ir tradicijų išsaugojimą.

Parengė Rimantė Jančauskaitė

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro nuotraukos