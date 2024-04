Visą savaitgalį, t. y. balandžio 13–14 dienomis, Prienų miškai ,,ošė“ nuo sportininkų gausos. Prienuose vyko orientavimosi sporto varžybos ,,Prienų Šilo Taurė 2024“. Į varžybas susirinko rekordinis dalyvių skaičius – 434. Buvo dalyvių ir iš užsienio: Švedijos, Norvegijos, Čekijos, Lenkijos. Varžybos vyko ir bėgte, ir kalnų dviračiais. Bėgte dalyviai varžėsi 33 amžiaus grupėse, kalnų dviračiais – 12 grupių nuo 12 iki 80 metų. Rezultatai buvo skaičiuojami dviejų dienų sumoje.

Stipriausioje vyrų Elito grupėje nenugalimas buvo Prienų ,,Šilo“ atstovas Vytautas Beliūnas. Jis per 2 dienas trasose užtruko 1:43:58 val. ir antrą vietą iškovojusį Krekenavos ,,Arboro“ klubo atstovą Dominyką Dulių aplenkė 1 min. 49 sek. Trečią vietą iškovojo taip pat Prienų ,,Šilo“ atstovas Rokas Lipnickas dviejų dienų sumoje parodęs 1:47:30 laiką.

Moterų Elito grupėje nugalėjo Tatsiana Voverienė (,,Devyni“, Vilnius), antrą vietą iškovojo Miglė Sušinskaitė (,,Fortūna“, Vilnius), trečią – Prienų ,,Šilo“ atstovė Akvilė Bartkevičiūtė.

Orientavimosi kalnų dviračiais stipriausias vyrų Elito grupėje buvo Pasaulio čempionato sidabro laimėtojas Jonas Maišelis (,,Perkūnas“, Vilnius), antras – Pasaulio taurės etapo nugalėtojas Jonas Vytautas Gvildys (,,S-Sportas“, Kaunas), trečias – Lukas Petrovas (,,Perkūnas“, Vilnius). Moterų Elito grupėje nenugalima buvo Algirda Mickuvienė (,,Perkūnas“, Vilnius), antra – Pasaulio čempionato bronzos laimėtoja Gabrielė Andrašiūnienė (,,S-Sportas“, Vilnius), trečia – Renata Paulauskienė (,,Medeina“, Kaunas).

Be jau minėtų ,,Šilo“ atstovų – Vytauto, Roko ir Akvilės, šauniai pasirodė ir kiti klubiečiai. Vytautas Kamarūnas tapo čempionu V40 amžiaus grupėje, Andrius Valatka – V50 amžiaus grupėje. Trečias vietas iškovojo Antanas Arlauskas (V14), Andrius Jasiūnas (V45).

VA grupėje antrą dieną nugalėjo Pijus Maciulevičius, bet jis negalėjo startuoti pirmą dieną. Todėl jo dviejų dienų rezultatas nebuvo skaičiuojamas.

Iš jaunųjų prieniečių (be jau minėto Antano Arlausko), geriausiai pasirodė Ema Valatkaitė M12 amžiaus grupėje. Pirmą dieną ji buvo ketvirta, antrą – šešta ir bendroje dviejų dienų sumoje užėmė penktą vietą.

,,Pirmą krikštą“ varžybose gavo ir savo amžiaus trasas įveikė dar 9 Prienų KKSC auklėtiniai – Emilija Stabačinskaitė, Deimantė Merkevičiūtė, Justas Lukša, Kajus ir Nojus Večerskai, Matas ir Emilis Zakarauskai, Oskaras Liniauskas, Dovydas Jurevičius.

Būtų labai sunku suorganizuoti tokio masto varžybas be rėmėjų pagalbos.

Ačiū Prienų rajono savivaldybei, UAB ,,Trilogija“, UAB ,,Mačiūnai“, restoranui ,,Beržas“, UAB ,,S-Sportas“, Lietuvos moksleivių sporto asociacijai, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui.

Ačiū informaciniams rėmėjams – laikraščiams ,,Gyvenimas“, ,,Naujasis Gėlupis“, VšĮ ,,Gera Prienuose“, UAB ,,Eteris“.