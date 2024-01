Krepšinio pirmenybės

Sausio 28 d. Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybių 8-ojo turo susitikimai prasidėjo turnyrinės lentelės kaimynų – „PMVD-Tango pizza“ ir „Pušynės“ – akistata.

„PMVD-Tango pizza“ komandos varikliukas P. Bartkevičius smeigė tris tolimus metimus, o jo komanda iš karto pabėgo į priekį 18:7 ir privertė „Pušynę“ prašyti minutės pertraukėlės. Po trumpo pasitarimo „Pušynei“ pavyko sustyguoti savo žaidimą ir dar iki kėlinio pabaigos sumažinti atsilikimą iki minimumo – 22:23. Antrajame kėlinyje pirmavo tai viena, tai kita komanda, o salėje susirinkę žiūrovai galėjo stebėti M. Gečionio ir P. Ivanausko mikrodvikovą – abu žaidėjai ne tik rinko taškus savo komandoms, bet ir dalino rezultatyvius perdavimus komandos draugams. Vėliau iš M. Gečionio estafetę perėmė G. Andreikėnas, pelnęs 8 taškus iš eilės, tačiau tolimas A. Marchockio metimas kėlinio pabaigoje leido „PMVD-Tango pizza“ po dviejų kėlinių pirmauti 47:45. Trečiajame kėlinyje P. Ivanauskas ir toliau tempė „PMVD-Tango pizza“ į priekį, tačiau rezultatyviai iš toli pataikę „Pušynės“ snaiperiai ir toliau kėlė didelį galvos skausmą savo varžovams, o prieš lemiamą rungtynių atkarpą „Pušynė“ jau buvo priekyje 71:69. Ketvirtajame kėlinyje ir toliau tęsėsi kova taškas į tašką, o visus „PMVD-Tango pizza“ komandos bandymus išsiveržti į priekį niekais vertė T. Švedo ir G. Andreikėno tolimi metimai. Dramatiškai klostėsi rungtynių pabaiga: „Pušynei“ pirmaujant 95:90, E. Zamblauskas smeigė sudėtingą tolimą metimą ir sumažino „Pušynės“ pranašumą iki 2 taškų. Maža to, „Pušynės“ krepšininkai, išsimesdami kamuolį, atidavė jį tiesiai varžovams į rankas, tačiau tolimas P. Ivanausko metimas, galėjęs išplėšti pergalę „PMVD-Tango pizza“ komandai, buvo netaiklus. Likus 1,5 sekundės, pražangą išprovokavęs M. Jonuška baudos metimu padidino „Pušynės“ pranašumą iki 3 taškų. Kamuolį po antrojo baudos metimo atkovojęs P. Ivanauskas dar spėjo pataikyti iš savo aikštės pusės, tačiau fantastiškai pratęsimą galėjęs išplėšti metimas sekundės dalimi buvo atliktas per vėlai, ir „Pušynė“ iškovojo dramatišką pergalę rezultatu 96:93.

„Pušynė“ – „PMVD-Tango pizza“ 96:93 (22-23 23-24 26-22 25-24)

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Pušynė“: T. Švedas – 29, M. Gečionis – 18, G. Andreikėnas – 14.

„PMVD-Tango pizza“: P. Ivanauskas- 30, K. Rimgaila – 16, P. Bartkevičius – 11.

Antrosiose dienos rungtynėse žiūrovams ne mažesnę intrigą žadėjo „Stadiono“ ir „BC Tūzų“ dvikova. Nors E. Straigio vedamas „Stadionas“ pirmajame kėlinyje demonstravo neblogą žaidimą, vis dėlto buvo galima nujausti, kad „BC Tūzai“ šiose rungtynėse yra sėkmingesnė komanda. Ir toks spėjimas buvo teisingas – jeigu po pirmojo ketvirčio „Stadionas“ atsiliko 18:19, tai antrajame kėlinyje „BC Tūzai“ K. Okmano ir V. Miglino tolimų metimų dėka jau susikrovė dviženklį pranašumą ir nutolo 45:30. Antroje susitikimo dalyje K. Okmano ir V. Miglino duetas ir toliau nemažino apsukų puolime, o „BC Tūzų“ pranašumas perkopė ir 20-ties taškų ribą. „Stadionui“ priartėti taip ir nebepavyko, o finalinė rungtynių sirena užfiksavo įtikinamą „BC Tūzų“ pergalę rezultatu 91:68.

„BC Tūzai“ – „Stadionas“ 91:68 (19-18 26-12 27-22 19-16)

Rezultatyviausi žaidėjai:

„BC Tūzai“: K. Okmanas – 30, V. Miglinas – 24, A. Jakubauskas – 13.

„Stadionas“: E. Straigis – 21, R. Marcinkevičius – 14, A. Snapaitis – 11.

„Stadiono“ komandos žaidėjas V. Vaikšnis nubaustas technine pražanga.

„Stadiono“ komandos atsarginių žaidėjų suolas nubaustas technine pražanga.

Dar vienos „Versmės“ rungtynės – dar vienas tolimų metimų lietus. Būtent taip dvikovą su „Šilavoto“ komanda pradėjo „Versmės“ krepšininkai, per pirmąjį ketvirtį pataikę net 8 tritaškius (iš jų po 3 – A. Gedminas ir D. Jurgelionis). Nepaisant to, „Šilavotas“ taip pat demonstravo pavydėtiną taiklumą, kadangi tris tolimus metimus „įsūdė“ A. Senavaitis, du – pridėjo E. Seniūnas, tačiau „Šilavotas“ vis tiek atsiliko 21:31. Antrajame kėlinyje ir toliau vyravo rezultatyvus žaidimas, abi komandos keitėsi taikliais metimais, o „Versmė“ prieš didžiąją pertrauką dar šiek tiek padidino savo persvarą – 56:42. Po pertraukos žaidimo intensyvumas krito, tačiau „Šilavotui“ tuo pasinaudoti ir sumažinti atsilikimo nepavyko. Po trijų ketvirčių skirtumas liko praktiškai nepakitęs – 76:60. Paskutiniajame kėlinyje A. Gedminas ir M. Knyšius surengė dar vieną tritaškių konkursą, o „Versmė“ galiausiai sutriuškino savo varžovus rezultatu 108:78.

„Versmė“ – „Šilavotas“ 108:78 (31-21 25-21 20-18 32-18)

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Versmė“: A. Gedminas – 26, D. Jurgelionis – 19, M. Knyšius – 18, G. Jevstignejevas – 17.

„Šilavotas“: E. Seniūnas – 22, A. Senavaitis – 13, E. Pašukevičius – 11.

„Versmės“ komandos žaidėjas D. Jurgelionis nubaustas technine pražanga.

Be savo lyderių D. Šeškaus ir M. Gūžio žaidusi „Dantransa“ sunkiai pradėjo akistatą su „Kryžkelių plienu“. Gerą taiklumą demonstravę „Kryžkelių plieno“ krepšininkai jau pirmajame kėlinyje išsiveržė į priekį ir tik 11 taškų savo komandai pelniusio J. Davidavičiaus geras žaidimas leido „Dantransai“ nepaleisti varžovų – 18:23. Antrajame kėlinyje estafetę iš J. Davidavičiaus perėmė kitas „Dantransos“ snaiperis R. Gerbutavičius – 12 iš eilės jo pelnytų taškų leido „Dantransai“ išsiveržti į priekį 44:37. Trečiajame kėlinyje „Dantransa“ vėl stabtelėjo, be to, jo žaidėjams niekaip nepavyko sustabdyti „Kryžkelių plieno“ lyderio A. Kizalos, per šią atkarpą pelniusio net 13 taškų. „Kryžkelių plienas“ laimėjo ketvirtį septyniais taškais, ir po trijų kėlinių švieslentėje degė lygus rezultatas – 62:62. Lemiamu metu ir toliau vyko atkakli kova, o „Dantransą“ nuo itin netikėto pralaimėjimo galiausiai išgelbėjo rungtynių didvyriu tapęs J. Davidavičius – 4 jo tritaškiai leido „Dantransai“ laimėti susitikimą rezultatu 83:78.

„Dantransa“ – „Kryžkelių plienas“ 83:78 (18-23 26-14 18-25 21-16)

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Dantransa“: J. Davidavičius – 28, R. Gerbutavičius – 18, T. Mikušauskas – 17, L. Vainikevičius – 12.

„Kryžkelių plienas“: A. Kizala – 28, T. Gaulia – 14, K. Česonis – 13.