Žurnalistai neturi užsisklęsti

Česlovas Iškauskas

Gruodžio 7-ąją Seimo Konstitucijos salėje šurmuliavo Baltijos šalių bei Baltarusijos žurnalistai. Čia vyko Baltijos šalių ir persekiojamų žurnalistų forumas „Tarptautiniai konfliktai ir žurnalistika: tikslas – išlaikyti aukščiausius žurnalistikos standartus“. Nuo 2010 m. tai jau trečias toks susitikimas Seime. Šį kartą garsiojoje Parlamento salėje jis skirtas Pasaulinei žmogaus teisių dienai – gruodžio 10-ajai…

Kaip nepalūžti šių dienų geopolitiniuose iššūkiuose, kaip teisingai, atvirai ir objektyviai atspindėti, kas dedasi kaimyninėse diktatūrose, karštuose pasaulio taškuose, kaip atsilaikyti prieš melagienų srautą ir diktatoriškų režimų skleidžiamą ideologinį melą? Diskusijoje mintimis dalijosi visų keturių šalių žurnalistų profesinių organizacijų vadovai, politikai ir žurnalistai iš įvairiausių „mass media“. Forumą nuotoliu sveikino Europos žurnalistų federacijos generalinis sekretorius iš Briuselio Ricardas Gutierresas, pabrėžęs žurnalistų priedermę priešintis represijoms, teisingai nušviesti situaciją ir kare Ukrainoje, ir padėtį Gazoje, atskirti smurto aukas ir kaltininkus. Jis sakė, kad vien per du šių metų mėnesius Gazoje žuvo 63 žurnalistai…

Pokalbyje atitrūkęs nuo karštų posėdžių Seimo salėje dalyvavo URK pirmininkas Žygimantas Pavilionis, pabrėžęs, kad 2024-ieji žurnalistams bus ypatingo ištvermės išbandymo metai: net 76-iose pasaulio šalyse vyks įvairūs rinkimai, o Lietuvoje – treji. Tad, be tiesioginių karo veiksmų Ukrainoje, Izraelyje ir kitur, žurnalistai turės dalyvauti informacinėse kautynėse rinkimų metu, ir izoliuotis nuo šių įvykių beprasmiška ir naudinga autokratiniams režimams. Parlamentaras taip pat pridūrė, kad 2024-ieji mums primins 1939-uosius pagal savo geopolitinę įtampą ir kilusias grėsmes demokratijai.

Labai daug kas Europoje priklausys nuo to, ar kitą savaitę Ukraina bus pakviesta deryboms dėl narystės ES, kaip po dviejų savaičių pasielgs Vašingtonas, kai JAV Kongresas priims galutinį sprendimą dėl paramos Kyjivui, galų gale artėja po 6 mėnesių rengiamas naujas susitikimas Vašingtone, kuriame gali būti ištaisyta Vilniuje padaryta klaida dėl Ukrainos pakvietimo tapti NATO nare. Štai kodėl, pasak Ž. Pavilionio, regiono žurnalistai neturi atsipalaiduoti ir užsisklęsti, nors represiniai mus supantys režimai to ir labai siektų…

Po pietų forumą pasveikino ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, palinkėjusi žiniasklaidai, ypač kaimyninės šalies režimo ištremtiems plunksnos broliams, nepasiduoti, kelti viešo žodžio objektyvumo ir tiesos kartelę, o mums – jiems teikti visokeriopą pagalbą.