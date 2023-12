Į naujas patalpas persikėlusi Kašonių biblioteka – bendruomenės kultūros židinys

Kaip gražu, kai languose negęsta žiburiai, sklinda šviesos, tarytum ragindamos užsukti ir tuomet, kai sieloje tamsiau, ir kai džiugu. Kaimo biblioteka nuo labai tolimo laiko yra ta vieta, kurioje vietinis ar ir iš toliau atvykęs žmogus pasijunta laukiamas. Bibliotekoje galima rasti širdžiai mielos literatūros, tiesiog vietoje – pasirinkti knygą, atsiversti ir galbūt netikėtai perskaityti tuo metu padėjusią mintį. Taip pat ir perskaityti laikraščius, žurnalus. Lankytojų paslaugoms – ir internetas, ir spausdintuvas.

O jeigu dar čia pat ir gražūs atnaujinti bendruomenės namai. Kiek renginių, edukacijų, bendrystės švenčių… Tokios tad mintys kilo tik įžengus į atsinaujinusį pastatą Kašonyse, kuriame įsikūrę bendruomenės namai ir biblioteka. Bendruomenės namų salėje iškart dėmesį patraukė išties ilgas Kašonių seniūnijos žymių kraštiečių sąrašas, jų nuotraukos, aprašymai bei kraštiečių išleistos knygos. Įdomu, kiek laiko be sustojimo apie šiuos žmones, ir čia dar nepaminėtus, galėtų pasakoti Jiezno seniūnijos seniūnas, kašoniškis Algis Bartusevičius… Tarsi visa krašto, kuriuo besirūpina, istorija, šio žmogaus atminties lentynėlėse kažkaip sutelpa. Galbūt todėl ir atsirado jaukūs bendruomenės namai, jauki, moderni biblioteka. Tačiau be Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko bei jo komandos pritarimo bei savivaldybės finansinės paramos darbai nebūtų prasidėję. Taigi, dėka visų, kuriems svarbu, kad kaime šviestų kultūros žiburiai, o žmonės turėtų galimybę jungtis, bendrauti, bendradarbiauti, ir susirinko praėjusį antradienį gausus būrys svečių, skaitytojų į naujai įrengtos bibliotekos atidarymo šventę. Įžengiant į naujose patalpose įsikūrusią biblioteką, simbolinę juostelę buvo patikėta perkirpti merui Alvydui Vaicekauskui ir Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekos direktorei Daivai Čepeliauskienei. Matyt, svarbu ir tai, kad ją laikė Jiezno gimnazijos mokiniai. Vėliau Fausta, Toma ir Pijus, gimnazijos ketvirtokai, palydėti auklėtojos Ramutės Bubnienės, skaitė eiles. Vėliau Indrė Kabašinskaitė paskaitė savo brolio sukurtą eilėraštį „Kašonys“, kur, pasak autoriaus, „gyvena geri žmonės“. Taigi auga jauna graži karta, kuriai svarbu savo kraštas, jo istorija, dabartis. Todėl ir ramu, kad biblioteka ir bendruomenės namai bus gyvi, taps visų traukos centru, tęs įprastas veiklas ir, žinoma, kvies naujoms.

– Labai džiaugiuosi naujai įrengta šviesia, šilta, jaukia biblioteka, naujais baldais. Nors pati biblioteka ir nėra didelė, skaityti ar rinktis knygas tikrai pakaks vietos, užteks vietos ir edukacijoms, o didesniems renginiams turime naujai suremontuotus bendruomenės namus. Biblioteka tapo daug patrauklesnė ir jau sulaukė daugiau lankytojų, – pasisveikindama su atvykusiais svečiais džiaugėsi Kašonių bibliotekos bibliotekininkė Danutė Bajorienė. Seno pastato įveiklinimu džiaugėsi ir savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.

Tarp sveikintojų buvo ir vicemerė Jūratė Zailskienė, savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis. O kokia gi šventė be žymių kraštiečių? Turbūt pats pirmas iš svečių čia, Kašonyse Vytuku šaukiamas, atvyko keliautojas, fotografas, leidyklos „Terra Publica“ steigėjas ir plėtros vadovas Vytautas Kandrotas. Gražią dovaną – žmonos Danguolės knygą su palinkėjimais įkurtuvių proga jis įteikė bibliotekos direktorei, o jos asmenyje – ir visiems savo krašto gyventojams. Žinoma, dovanojo ir daugiau knygų. Taigi skubėkite skaityti, o pavadinimai tebus paslaptis.

Bičiuliškai gražia bendryste pasidžiaugė Jiezno KLC, gimnazijos, Jiezno ir Vėžionių bibliotekų vadovės. Už gražią bendrystę Danutei Bajorienei dėkojo kaimo bendruomenės „Kašonys“ pirmininkas Dalius Kabašinskas. Jis visų bendruomenės narių vardu už ištesėtą pažadą – turėti atsinaujinusius bendruomenės namus, naujai įrengtą modernią biblioteką – padėkojo ir merui. Gražių žodžių, simbolinių dovanų bibliotekininkei Danutei skyrė ir tautodailininkė Laima Butkienė bei artimos Dukurnonių bendruomenės pirmininkė Vida Ivanauskienė, kitos šios bendruomenės moterys.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos padėkos už bendradarbiavimą ir prasmingą veiklą, telkiant bibliotekoje krašto bendruomenę bei organizuojant kultūrines veiklas, buvo įteiktos Jiezno seniūnui A.Bartusevičiui, Jiezno gimnazijai, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centrui, „Kašonių“ ir Dukurnonių bendruomenėms.

…Skambiomis dainomis susirinkusiuosius gražion draugėn sveikino Tomas ir Ingrida. Tradicinių lietuviškų patiekalų, kuriuos iškepė Onutė ir Birutė, paskanauti pakvietė seniūnas. Ir tai tik dar vienas įrodymas, kad šie namai – bendruomenės namai, biblioteka – po tuo pačiu stogu, po tuo pačiu Kašonių dangumi, bus pilni ir vietos gyventojų, ir svečių iš svetur.

Palma Pugačiauskaitė