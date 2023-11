Pokyčiai ir veiklos Prienų rajono sporto gyvenime

Prienų rajonas, ypač Prienų miestas, dėl savo patogios geografinės padėties, išvystytos sporto infrastruktūros ir mus supančios natūralios aplinkos yra puiki vieta ir aktyvų laisvalaikį mėgstantiems, ir aukštų sportinių rezultatų siekiantiems žmonėms. Savaime suprantama, kad, norint užtikrinti sistemingą mūsų krašto sportininkų ugdymą, didinti Prienų rajone vykstančių sporto renginių skaičių, kokybę ir įvairovę, būtinas ir pačios Prienų r. savivaldybės indėlis. Ir tas indėlis kuriamas jau seniai: atnaujinama sporto infrastruktūra, tiesiami dviračių ir pėsčiųjų takai, plečiamas įvairaus amžiaus gyventojams teikiamų fizinio aktyvumo paslaugų spektras, o Savivaldybės vadovų kabinetų durys atviros visiems, turintiems su sportine veikla susijusių idėjų. Šiame straipsnyje – keletas minčių apie pokyčius ir veiklas Prienų sporto gyvenime.

Dar ne visai seniai Lietuvos sporto naujienų portaluose nuskambėjo žinia, kad nebelieka Prienų krepšinio klubo, nuo 2009 m. rungtyniavusio Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) ir palikusio ryškų pėdsaką Lietuvos krepšinio pasaulyje. Prienų r. savivaldybė buvo viena iš pagrindinių klubo rėmėjų ir parama krepšiniui nuolat augo. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir paskutiniajame 2022–2023 m. LKL sezone Savivaldybė įvykdė visus savo įsipareigojimus ir nuolat palaikė ryšį su klubo vadovais sprendžiant iškylančias problemas.

Nepaisant to, kad Prienų klubo aukščiausioje šalies krepšinio lygoje nebeliko, Prienai be krepšinio nebus – populiariausia Lietuvos sporto šaka mūsų rajone ir toliau bus vystoma bei turės Savivaldybės paramą, kadangi Lietuvos regionų krepšinio lygoje (RKL) ir toliau rungtyniaus Stakliškių sporto klubo administruojama krepšinio komanda, kurios pagrindą sudaro Prienų rajono krepšininkai. Savivaldybė nori, kad šis klubas taptų tramplinu geriausiems mūsų krašto krepšininkams patekti į geriausias Lietuvos ir užsienio krepšinio komandas bei garsinti Prienų vardą krepšinio pasaulyje. Siekiant šio tikslo, skiriama finansinė parama nuolat auga, o visi įsipareigojimai sėkmingai vykdomi.

Gana plačiai pasklido dar viena žinia, kad Prienų r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre 2023–2024 mokslo metais nebus vykdomi futbolo sporto šakos užsiėmimai. Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją (kvalifikuotų trenerių trūkumą rajone), priimtas sprendimas jaunųjų Prienų rajono futbolininkų ugdymą patikėti Prienų futbolo mokyklai. Futbolo sporto šakos užsiėmimus Prienų rajone sėkmingai vykdo Prienų futbolo mokykla ir futbolo klubas „Prienai“. Tai yra dvi susijusios organizacijos: futbolo klubo „Prienai“ pagrindą sudaro Prienų rajono futbolininkai, kurie 2022 m. tapo KAFF III lygos nugalėtojais ir iškovojo teisę sportiniu principu patekti į Lietuvos futbolo federacijos (LFF) II lygą. Atsižvelgiant į Lietuvos futbolo federacijos vykdomą politiką, futbolo klubai, norintys dalyvauti aukščiausių Lietuvos futbolo lygų varžybose, privalo turėti savo jaunimo komandas, kurios dalyvautų Lietuvos jaunimo futbolo čempionatuose. Prienų futbolo mokykla nuo šių mokslo metų pradžios dalyvauja Lietuvos jaunimo iki 19 metų, Lietuvos jaunimo iki 10 metų ir Lietuvos vaikų iki 8 metų bei merginų LFF II lygos čempionato varžybose. Taip klojami pamatai ne tik sistemingam vaikų ir jaunimo futbolo vystymui Prienų rajone, bet ir pradedamas įgyvendinti siekis turėti profesionalią futbolo komandą Prienuose, kuri galėtų dalyvauti Lietuvos I arba II lygos futbolo čempionate. Prienų r. savivaldybė aktyviai prisideda prie šio tikslo siekimo, finansiškai remdama ir futbolo klubo „Prienai“ dalyvavimą suaugusiųjų futbolo varžybose, ir nuo šių mokslo metų prisidėdama prie Prienų futbolo mokyklos išlaikymo, o perspektyviausi mūsų krašto jaunieji futbolininkai treniruojasi su Prienų futbolo mokyklos vėliava. Šiuo metu futbolo treniruotes lanko 97 jaunieji sportininkai. Su Prienų futbolo mokyklos atstovais vyksta sistemingas bendradarbiavimas, pastarieji sutiko sumažinti mokestį už treniruotes nuo 10 iki 5 eurų per mėnesį, kad šis mokestis būtų suvienodintas su Prienų KKSC treniruočių mokesčiu ir visi mūsų rajono jaunieji sportininkai turėtų vienodas sąlygas ir galėtų lankyti jiems priimtiniausias sporto šakas.

Galima pasidžiaugti, kad Prienų KKSC treniruotes lankančių vaikų skaičius nuolat auga, kadangi sporto centras siūlo platų pasirinkimą sporto šakų, tarp jų ir naujas, tokias, kaip dziudo, plaukimas. 2018 m. treniruotes lankė 401 auklėtinis, o 2023–2024 m. m. sporto centre treniruotis pradeda net 517 jaunųjų sportininkų.

Prienų r. savivaldybė kartu su Prienų KKSC nuolatos ieško galimybių pasiūlyti naujų paslaugų gyventojams – nuo šių metų spalio mėnesio sporto centre vykdomos funkcinės kūno stiprinimo treniruotės gyventojams, kurias veda patyręs fizinio rengimo treneris. Nuo šiol prieniečiai gali ne tik plaukioti baseine, kilnoti svarmenis treniruoklių salėje ar žaisti tenisą, bet ir stiprinti savo kūną ir fizinį pasirengimą. Beje, daugiau dėmesio skiriama ir Prienų KKSC sportininkų fiziniam pasirengimui, vykdoma traumų prevencija, auklėtiniai mokomi rūpintis savo kūnu.

Paslaugų kainos sporto centre prieinamos daugumai, o rajono gyventojams, turintiems Prieniečio kortelę, taikomos nuolaidos. Taigi prieniečiai baseino ir pirčių zonomis bei lauko teniso kortais gali naudotis už mažesnę kainą.

Prienų r. savivaldybė nuosekliai didina finansavimą veikloms, skatinančioms grupių ar pavienių asmenų fizinį aktyvumą arba kuriomis siekiama socialinės sporto plėtros, gerinančios tikslinių gyventojų grupių sveikatą ir darbingumą. Finansavimas skiriamas Prienų rajone registruotoms sporto organizacijoms, jos taip pat skatinamos organizuoti rajoninio, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens sporto renginius ir dalyvauti juose. 2021 m. bendra finansavimo suma siekė 20000 eurų, šiemet ši suma sudarė jau 50000 eurų, o finansavimas skiriamas maždaug dvidešimčiai rajono sporto organizacijų. Gaudamos Savivaldybės finansavimą, šios organizacijos užtikrina, kad rajone yra vykdomos krepšinio, futbolo, smiginio, badmintono, gimnastikos, karatė, plaukimo, žirginio bei orientavimosi sporto veiklos. Taip pat Prienų rajono sporto klubai turi platesnes galimybes organizuoti ir vykdyti įvairias varžybas bei dalyvauti jose, didinamas fizinio aktyvumo veiklų prieinamumas viso rajono gyventojams.

Nuošalyje nelieka ir bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių sportinis ugdymas. Po COVID-19 pandemijos 2022–2023 m. m. vėl buvo pradėtos vykdyti Lietuvos mokyklų žaidynės (LMŽ). Praėjusiais mokslo metais Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius kartu su Prienų r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centru organizavo rajonines ir zonines LMŽ krepšinio, futbolo, stalo teniso, badmintono, plaukimo, smiginio, kvadrato varžybas, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje vyko rajoninės mokinių štangos spaudimo ir rungties „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos. Įspūdingiausią pasiekimą pademonstravo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos berniukų ir mergaičių plaukikų komandos, aplenkusios tokių miestų, kaip Panevėžio, Šiaulių, Alytaus ar Kauno, plaukikus ir tapusios LMŽ finalinių plaukimo varžybų vicečempionėmis. LMŽ varžybos bus tęsiamos ir 2023–2024 mokslo metais.

Kalbant apie plaukimą, šiuo metu Prienų sporto centre ši sporto šaka yra pati populiariausia – ją 14-oje ugdymo grupių lanko net 169 auklėtiniai, kurie vos per dvejus metus jau pasiekė reikšmingų rezultatų. Be to, Prienų r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai kiekvienais metais dalyvauja antrokų mokymo plaukti projekte „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. Nors mūsų savivaldybei skiriamas dalinis finansavimas (finansuojama 18 iš 32 pamokų) tik 100 mokinių, Savivaldybė biudžeto lėšomis finansuoja visų likusių antrokų mokymo plaukti užsiėmimus, taip užtikrindama, kad mūsų rajono vaikai išmoks plaukti ir saugiai elgtis vandenyje.

Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius 2022–2023 m. m. kartu su Prienų KKSC vykdė projektą „Vandens terapija fizinę negalią, įvairiapusių raidos, intelekto ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams“. Tai pirmasis su vandens terapija susijęs fizinio aktyvumo projektas Prienų rajone, kurio tikslas – sudaryti sąlygas mažiau galimybių dėl fizinės negalios, įvairiapusių raidos, intelekto ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams reguliariai lankyti plaukimo ir vandens terapijos užsiėmimus Prienų baseine. Siekiant šio tikslo buvo didinamas fizinio aktyvumo veiklų prieinamumas.

Džiaugiamės, kad šiame plaukimo projekte dalyvavo daugiau nei 150 žmonių – Prienų rajono mokinių, jų tėvelių ir lydinčių mokytojų. Bendravimas su projekto dalyviais, jų įsitraukimas ir aktyvumas leidžia daryti išvadą, kad vandens terapija yra efektyvus ir fizinės, ir emocinės pagalbos mokiniams būdas, kadangi didelė dalis projekto dalyvių ne tik sustiprėjo fiziškai, pramoko plaukti, nardyti ir saugiai elgtis vandenyje, bet ir įveikė vandens baimę, padidėjo jų pasitikėjimas savimi, o po plaukimo užsiėmimų vaikai būdavo ramesni ir geresnės nuotaikos. Įvertinus vykdytų veiklų poveikį planuojama rengti naują projekto paraišką ir tęsti vandens terapijos veiklas Prienuose.

Kalbant apie ateities planus ir sporto aplinkos gerinimą, Prienų KKSC pastate planuojama įrengti 50 vietų viešbutį, jo projektavimo darbai jau vyksta. Norėtųsi, kad stipriai keistųsi „Žiburio“ gimnazijos ir „Ąžuolo“ progimnazijos sporto infrastruktūra. Specialistų vertinimu, tam reikėtų didelių investicijų – ne mažiau kaip 1 mln. eurų, tačiau siekių neatsisakome.

Taigi veiklų ir pokyčių Prienų sporto gyvenime yra, žmonės aktyvūs ir norintys sportuoti – tiesiog reikia sudaryti jiems sąlygas. O Savivaldybė stengiasi sąlygas gerinti ir palaikyti visas puikias idėjas.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija