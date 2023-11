„Džiaugiamės, kad turime vieni kitus“

Pozityvūs

Jiezno seniūnijoje tarp Dzindzakės upelio, Šilėngirės ir Vėžiongirės miškų esančio Vėžionių kaimo aktyviai veikianti bendruomenė „Topolis“ šiemet mini veiklos dvidešimtmetį. Apie „Topolio“ veiklas ir jos narių bendrystę pasakoja jau 10 metų bendruomenei vadovaujanti Irma Kereišienė:

Vėžionių bendruomenė „Topolis“ įsikūrė 2003 m. gruodžio 21 d. Pirmąja bendruomenės pirmininke buvo išrinkta (dabar jau A.A.) Aušra Mineikienė. Bendruomenei buvo suteiktos patalpos buvusiame vaikų darželyje. Pagal kaimo plėtros programą LEDER patalpose buvo padarytas remontas. A. Mineikienė bendruomenei vadovavo 10 metų, 2013 m. bendruomenės pirmininke buvau išrinkta aš.

Labai džiaugiamės, kad dauguma bendruomenės narių jos veikloje dalyvauja nuo pat įsteigimo. Nors bendruomenė galbūt ir nėra pati aktyviausia, tačiau, kai reikia, visada suremia pečius ir eina į priekį. Bendruomenės veikla įvairi: vedamos edukacijos vaikams ir suaugusiesiems, vyksta renginiai, organizuojamos ekskursijos, šventės, mokymai, talkos ir kiti renginiai.

Džiaugiamės, jog per 20 gyvavimo metų įgijome daug bičiulių ir partnerių. Bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su Prienų rajono Just. Marcinkevičiaus biblioteka ir jos Vėžionių skyriumi. Bibliotekininkė Dalia Navickienė yra aktyvi bendruomenės narė ir kaimo žmonių pagalbininkė (padeda žmonėms susimokėti mokesčius, pagelbsti deklaruojant pajamas ar kitais Informacinių technologijų klausimais). Taip pat bendraujame su Jiezno centro bendruomene, Kašonių bendruomene ir biblioteka, Jiezno biblioteka, Jiezno kultūros centru ir kitomis Jiezno krašto bendruomenėmis, taip pat ir su Birštono savivaldybės bendruomenėmis. Tai: Nemajūnų bendruomenės santalka, Siponių ir Matiešionių kaimo bendruomenėmis. Rengiame bendrus renginius, rašome ir įgyvendiname bendrus projektus, organizuojame talkas ir kitas bendras veiklas.

Per 20 metų bendruomenė patyrė ir įvairių džiaugsmų, ir turėjo įvairių rūpesčių. Džiaugiamės, jog bendruomenės narių atkaklumo dėka pavyko įkalbėti Prienų rajono savivaldybės valdininkus, kad Vėžionių kaime įvestų naują vandentiekį. Įvairių projektų ir rėmėjų pagalba bendruomenės namuose įrengtas šildymas, įvestas vandentiekis. Esame dėkingi, kad daug prie bendruomenės įvairių veiklų ir finansiškai, ir savo žmogiškaisiais ištekliais yra prisidėjęs Prienų rajono tarybos narys, verslininkas Arūnas Vaidogas. Jis taip pat yra ir mūsų bendruomenės narys. Bendruomenę taip pat yra parėmęs ir daug bendruomenei pagelbėjęs LR Seimo narys Andrius Palionis. Stengiamės ir patys, rašome projektus, kurie finansuojami iš Nevyriausybinių organizacijų projektų, Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Taip įsigijome stalus, kėdes, vejapjovę. Bendruomenėje taip pat turime subūrę stiprią komandą, kuri prireikus gelbsti įvairiausiose bendruomenės veiklose. Joje: Rimantas Diliūnas, Aldona Mikailienė, Vytautas ir Birutė Bartkai, Marijona Raižienė, Danutė Sinkevičienė, Rimas ir Nijolė Mineikai, Dalia ir Gintas Navickai, Nijolė Daukševičienė, Darius ir Daiva Deltuvai, Alvydas Navickas, Danutė Acuvienė, Laima Raulinavičienė, Rita Jaruševičiūtė. Pagal galimybes prie įvairių veiklų prisideda ir kiti bendruomenės nariai.

Šiais metais bendruomenė turėjo labai gražią viziją – surengti didelę Vėžionių bendruomenės „Topolis“ 20-mečio paminėjimo šventę. Šventės iniciatorius ir jos mecenatas buvo Arūnas Vaidogas, kuris prisidėjo ir finansiškai, ir organizuojant šventę. Arūnas surado daug rėmėjų (Prisidėjo finansiškai: Julius ir Rita Druseikiai, MB „Eiroda“, ŽŪB „Nemunas“, UAB „Igeda“, LR Seimo narys Andrius Palionis, Rimas ir Nijolė Mineikai, Karolis ir Renata Vaidogai, Raimundas Pocius). Tarp rėmėjų – ir Rūta Paltanavičienė, Marijonas Kereiša, UAB „Sušinė“ ir Prienų Justino Marcinkevičiaus biblioteka.

Buvo suplanuotas gražus koncertas, kuriame turėjo dalyvauti liaudiškos muzikos kapela „Punelė“, atlikėjai Aušra ir Šarūnas, taip pat grupė „16 Hz“, tačiau labai gaila, kad būtent tą dieną, kurią buvo suplanuota šventė (2023 m. spalio 7 d.), buvo labai blogas, vėjuotas oras, dėl kurio grupėms beveik buvo neįmanoma koncertuoti. Kadangi šventė buvo suplanuota lauke, nes bendruomenės patalpos nėra tokios erdvios, kad sutalpintų visus atvykusius ir svečius, grupės „16 Hz“ koncertą teko atšaukti. Dėl to nusivylėme ir mes, ir atvykę svečiai. Tačiau šventė įvyko, nors ir blogu oru koncertavo liaudiškos muzikos kapela „Punelė“ ir atlikėjai Aušra su Šarūnu. Už tai mes esame Jiems labai dėkingi. Šventės dalyvius kopūstų sriuba šildė Rūta Paltanavičienė. Nors grupės „16 Hz“ koncertas neįvyko, bet jis tikrai Vėžionyse įvyks. Rėmėjų pinigėliai tikrai yra ir koncertą ruošiamės surengti 2024-ųjų birželį, per Jonines. Padarysime gražią šventę vėžioniškiams ir svečiams.

Šiuo metu bendruomenė vienija apie 50 narių. Gyvename įvairiais džiaugsmais ir rūpesčiais. Džiaugiamės, kad bendruomenė yra Vėžionių kaimo kultūrinis židinys, kad turime vieni kitus ir bendras veiklas.