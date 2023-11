Istorijų pasakojimas kaip mokymo priemonė: ką verta žinoti?

Per istorijos pamoką mokytoja pasakoja apie reikšmingą istorinį įvykį, pavyzdžiui, Prancūzijos revoliuciją. Ji savo pasakojimu skatina mokinius įsivaizduoti 1789 metų Prancūziją per išgalvotų personažų, kurie dalyvavo svarbiausiose įvykiuose, patirtis. Per šį pasakojimą mokiniai gali giliau suvokti istorinį kontekstą, dalyvaujančių asmenų motyvus ir jų veiksmų pasekmes.